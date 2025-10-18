ETV Bharat / bharat

MBBS छात्रों के लिए खुशखबरी, कर्नाटक को 422 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें मिलीं

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने कहा, 'यह राज्य के मेडिकल छात्रों के लिए दीपावली का उपहार है.'

Karnataka Minister Dr Sharanprakash
कर्नाटक के मंत्री डॉ शरण प्रकाश पाटिल (File photo-ETV Bharat)
October 18, 2025

बेंगलुरु: स्नातकोत्तर (PG) करने का सपना देख रहे एमबीबीएस छात्रों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 422 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं.

इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या बढ़कर 2116 हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है. पिछले साल 1694 सीटें थीं. कर्नाटक के मेडिकल छात्रों के लिए यह दीपावली का तोहफा है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने कहा, "इसके साथ ही राज्य के छात्रों की पीजी सीटें बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है."

उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य ने इस वर्ष 572 अतिरिक्त पीजी सीटों का अनुरोध किया था, जिनमें से 422 सीटें राज्य को आवंटित कर दी गई हैं. मंत्री ने कहा कि बाल चिकित्सा, एनेस्थीसिया, फोरेंसिक मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी सहित 20 विभागों में पीजी सीटें बढ़ा दी गई हैं.

इससे पहले, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में 450 एमबीबीएस सीटें बढ़ा दी थीं, जिससे एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 9,663 हो गई, जो देश में सबसे अधिक है. ये अतिरिक्त सेट बेंगलुरु, मैसूरु, बेलगावी, कालाबुरागी, चिक्काबल्लापुर, हसन, रायचूर और विजयनगर के सरकारी कॉलेजों में समान रूप से वितरित किए गए थे.

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी कॉलेजों में 15 फीसदी मेडिकल सीटें अनिवासी भारतीयों (NRI) को आवंटित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने आगे कहा, "यह पहली बार है जब सरकारी कॉलेजों में एनआरआई कोटा बनाया गया है." प्रत्येक एनआरआई सीट के लिए 25 लाख रुपये का निश्चित शुल्क होगा.

