सिद्धारमैया के बिना कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी: पूर्व मंत्री राजन्ना
राजन्ना का मानना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.
Published : November 20, 2025 at 10:33 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस सरकार में लीडरशिप में बदलाव की अटकलों के बीच, पूर्व मंत्री और सिद्धारमैया कैंप के समर्थक के एन राजन्ना ने गुरुवार को कहा कि सिद्धारमैया के बिना राज्य में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी.
बेंगलुरु से 130 किमी दक्षिण में चामराजनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, मधुगिरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजन्ना ने कहा कि सिद्धारमैया बाकी ढाई साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और लोगों से इस बारे में कोई शक न करने की अपील की.
जब उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धारमैया अपने पद पर बने रहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, "क्या आपको कोई शक है? सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे." इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया के बिना कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से खत्म हो जाएगी.
उन्होंने मजाक में कहा, "मैंने पहले भी कई बार कहा है... पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा परिवार के बिना जनता दल (सेक्युलर) नहीं होगा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बिना बीजेपी नहीं होगी. इसी तरह, सिद्धारमैया के बिना कर्नाटक में कांग्रेस नहीं होगी."
सिद्धारमैया के प्रबल समर्थक राजन्ना को दो महीने पहले कैबिनेट से बिना किसी औपचारिकता के बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में लाखों वोटरों के नाम कथित तौर पर हटाने के लिए अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की थी, जैसा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था.
इस बीच, बेंगलुरु ग्रामीण के पूर्व सांसद डीके सुरेश ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अपने भाई, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच हुए पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट का अप्रत्यक्षरुप से जिक्र किया, और कहा कि सिद्धारमैया इस एग्रीमेंट का सम्मान करेंगे.
उन्होंने कहा, "अगर किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने लोगों से कोई बात कही है, तो उसे निभाना उसका फर्ज है. पार्टी को भी यह पक्का करना चाहिए." सुरेश ने आगे दोहराया कि वह अपने भाई को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं. "यह कहने के बाद, मुख्यमंत्री का पद अभी खाली नहीं है.
सिद्धारमैया विधायकों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं. अगर कोई बदलाव करना है, तो यह हाईकमान को करना है. जहां तक मेरे भाई के मुख्यमंत्री बनने की बात है, अगर वह किस्मत वाले रहे तो एक दिन वह (मुख्यमंत्री) बन जाएंगे." इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके भाई शिवकुमार ने पार्टी को बनाने और उसे सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है और वह मुख्यमंत्री बनने के हकदार हैं.
