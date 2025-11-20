ETV Bharat / bharat

सिद्धारमैया के बिना कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी: पूर्व मंत्री राजन्ना

बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस सरकार में लीडरशिप में बदलाव की अटकलों के बीच, पूर्व मंत्री और सिद्धारमैया कैंप के समर्थक के एन राजन्ना ने गुरुवार को कहा कि सिद्धारमैया के बिना राज्य में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी.

बेंगलुरु से 130 किमी दक्षिण में चामराजनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, मधुगिरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजन्ना ने कहा कि सिद्धारमैया बाकी ढाई साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और लोगों से इस बारे में कोई शक न करने की अपील की.

जब उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धारमैया अपने पद पर बने रहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, "क्या आपको कोई शक है? सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे." इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया के बिना कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से खत्म हो जाएगी.

उन्होंने मजाक में कहा, "मैंने पहले भी कई बार कहा है... पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा परिवार के बिना जनता दल (सेक्युलर) नहीं होगा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बिना बीजेपी नहीं होगी. इसी तरह, सिद्धारमैया के बिना कर्नाटक में कांग्रेस नहीं होगी."

सिद्धारमैया के प्रबल समर्थक राजन्ना को दो महीने पहले कैबिनेट से बिना किसी औपचारिकता के बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में लाखों वोटरों के नाम कथित तौर पर हटाने के लिए अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की थी, जैसा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था.