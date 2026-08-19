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कर्नाटक: बांदीपुर में होमस्टे से हिरण की खोपड़ी, 48 सींग और बंदूकें जब्त, एक गिरफ्तार

कर्नाटक: बांदीपुर में होमस्टे से हिरण की खोपड़ी, 48 सींग और बंदूकें जब्त, एक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

चामराजनगर (कर्नाटक): कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में गोलीबारी की घटना को लेकर विवाद के बीच, वन अधिकारियों ने मंगलवार रात चामराजनगर जिले के बांदीपुर में एक होमस्टे में गैर-कानूनी तरीके से रखी हिरण की खोपड़ी, सींग, खाल, मोर के पंख, बंदूकें और रिवॉल्वर समेत 17 वस्तुएं जब्त कीं. अधिकारियों ने बताया कि ये वस्तुएं और हथियार गुंडलुपेट तालुक के केब्बेपुर गांव में सर्वे नंबर 116 की जमीन पर बने होमस्टे से मिलीं. कलेक्टिव लीडरशिप फार्मर्स एसोसिएशन (Collective Leadership Farmers Association) के कार्यकर्ताओं की दी गई जानकारी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान वन अधिकारियों को हिरण की एक खोपड़ी, 48 सींग, मोर के पंख, चार बंदूकें, 1 रिवॉल्वर और एयर पिस्टल मिलीं. इसके अलावा, जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाई गई बाड़ें हटाकर जब्त कर ली गईं और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. होमस्टे से जब्त हिरण की खोपड़ी, 48 सींग और बंदूकें (ETV Bharat)