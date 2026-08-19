कर्नाटक: बांदीपुर में होमस्टे से हिरण की खोपड़ी, 48 सींग और बंदूकें जब्त, एक गिरफ्तार
किसान नेताओं ने बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास अवैध शिकार समेत वन्यजीवों के खिलाफ गतिविधियों की पूरी जांच की मांग की है.
Published : August 19, 2026 at 1:50 PM IST
चामराजनगर (कर्नाटक): कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में गोलीबारी की घटना को लेकर विवाद के बीच, वन अधिकारियों ने मंगलवार रात चामराजनगर जिले के बांदीपुर में एक होमस्टे में गैर-कानूनी तरीके से रखी हिरण की खोपड़ी, सींग, खाल, मोर के पंख, बंदूकें और रिवॉल्वर समेत 17 वस्तुएं जब्त कीं.
अधिकारियों ने बताया कि ये वस्तुएं और हथियार गुंडलुपेट तालुक के केब्बेपुर गांव में सर्वे नंबर 116 की जमीन पर बने होमस्टे से मिलीं. कलेक्टिव लीडरशिप फार्मर्स एसोसिएशन (Collective Leadership Farmers Association) के कार्यकर्ताओं की दी गई जानकारी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान वन अधिकारियों को हिरण की एक खोपड़ी, 48 सींग, मोर के पंख, चार बंदूकें, 1 रिवॉल्वर और एयर पिस्टल मिलीं. इसके अलावा, जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाई गई बाड़ें हटाकर जब्त कर ली गईं और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सहायक वन संरक्षक (ACF) सुरेश समेत वन अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की.
सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग: आरोप लगे हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के किनारे और पारिस्थितिकी के लिए संवेदनशील क्षेत्र में बसे इस इलाके में अवैध शिकार समेत वन्यजीवों के खिलाफ गतिविधियां हो रही हैं, और किसान नेताओं ने इसकी पूरी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि बांदीपुर के किनारे के रिसॉर्ट्स और होमस्टे की लगातार जांच की जाए और जंगल में अतिक्रमण और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जाए.
जोन ऑफिसर का बयान: जी.एस. बेट्टा जोन के वन अधिकारी के.पी. सतीश कुमार ने बताया कि, "होमस्टे में अवैध जीचों को रखने के संबंध में खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई थी. हिरण के 48 सींग, खाल, खोपड़ी, बंदूक और दूसरी चीजें जब्त की गईं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और आगे की जांच चल रही है."
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