वनकर्मियों की गोली से तीन मौत का मामला: 7 दिन में जांच और 15 लाख मुआवजे के एलान के बाद आंदोलन समाप्त
कर्नाटक के कावेरी अभ्यारण्य गोलीबारी मामले में 3 मौतों के बाद हनूर में चल रहा प्रदर्शन समाप्त हो गया है. पढ़िए फॉलोअप रिपोर्ट.
Published : August 16, 2026 at 8:02 PM IST
चामराजनगर (कर्नाटक): कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में वन विभाग की गोलीबारी में तीन लोगों की मौत के बाद हनूर शहर में पिछले दो दिनों से जारी भारी तनाव और विरोध-प्रदर्शन आखिरकार रविवार को शांत हो गया. हनूर के स्थानीय विधायक एम.आर. मंजूनाथ के समझाने के बाद पीड़ित परिवारों और प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया. जिसके बाद तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया.
विधायक ने पीड़ितों को कुल 15 लाख रुपये (5 लाख सरकारी और 10 लाख व्यक्तिगत) का मुआवजा देने, दोषी अधिकारियों को निलंबित करने और मामले की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच का भरोसा दिया. जिसके बाद किसान नेताओं ने अपना आंदोलन अस्थायी रूप से वापस ले लिया. प्रदर्शन खत्म होने के बाद, कल से बंद पड़े मलाई महादेश्वर बेट्टा मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है और शहर का जनजीवन सामान्य पटरी पर लौट आया है.
विधायक ने बताया कि गोलीबारी की इस घटना के सिलसिले में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. एक जांच टीम का भी गठन किया गया है, और रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी.
जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिनों का समय
जांच के बारे में हनूर में मीडिया से बात करते हुए कोल्लेगाल के सहायक आयुक्त दिनेश कुमार मीणा ने कहा कि ''चामराजनगर जिला मजिस्ट्रेट ने वन कर्मियों की गोलीबारी में तीन लोगों की मौत की घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिनों का समय दिया है. जांच की जाएगी और तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. जांच पहले ही शुरू हो चुकी है. मैंने घटनास्थल का दौरा किया और वहां की स्थिति की जांच की है. गोलीबारी के शिकार हुए मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पूरी जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.''
घटना का विवरण
कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के शाग्या क्षेत्र में शनिवार (15 अगस्त) की सुबह वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गयी थी. मृतकों की पहचान एंटोनीस्वामी (50), जॉन रोज़ पीटर (45) और कुमार (33) के रूप में की गयी. वन विभाग का कहना था कि तीनों शिकारी थे, जबकि परिजनों ने इसका विरोध करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
मामला तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए थे. मुख्यमंत्री ने कहा था कि ''मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.''
वन विभाग की प्रेस विज्ञप्ति
शनिवार शाम को वन विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ''ऐसी सूचना मिली थी कि शिकारी बंदूकों के साथ कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के हनूर क्षेत्र में शाग्या इलाके के होलेमुरी दत्ती जंगल में घुसे हैं. इस आधार पर दो टीमें बनाई गईं और एक ऑपरेशन शुरू किया गया. सुबह 5 से 5.30 बजे के बीच जब चट्टानों और झाड़ियों में छिपे शिकारियों ने अचानक राइफलों से हमला कर दिया, तो हमने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। शिकारियों की चीखें सुनकर जब हम पास गए और टॉर्च जलाकर देखा, तो तीन लोग कराहते हुए मिले और एक भाग रहा था. इसके बाद, तीनों को तुरंत कोल्लेगाल उप-मंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि तीनों की मौत हो चुकी है.''
वन विभाग ने आगे बताया कि ''मृतकों में एंटोनीस्वामी (50), जॉन रोज़ पीटर (45) और कुमार (33) शामिल हैं, जबकि महिमादास फरार है. घटना स्थल से दो राइफलें, लगभग 20 किलोग्राम मांस से भरे दो बैग, एक हेड टॉर्च, एक बैटरी, बारूद, गोलियां, एक बर्तन, एक गिलास और मसाले ज़ब्त किए गए हैं.''
मृतकों के परिजन के आरोप
मृतक एंटोनीस्वामी की पत्नी लुर्डामेरी ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि "वन विभाग के कर्मचारियों ने रात में जंगल के भीतर एक चट्टान के पास सो रहे इन तीनों लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. 14 अगस्त को जंगल में चरने के लिए छोड़े गए हमारे दो मवेशी घर नहीं लौटे थे. मेरे पति एंटोनीस्वामी, उनके भाई सेबस्टियन डेविड कुमार, एक मजदूर जॉन रोज पीटर और रिश्तेदार का बेटा महिमादास शाम को मवेशियों को ढूंढने गए थे, लेकिन वे सुबह तक नहीं लौटे."
शिकायत में आगे कहा गया है, "महिमादास ने सुबह फोन कर बताया कि उन्होंने गायों की काफी तलाश की लेकिन वे नहीं मिलीं, इसलिए वे जंगल के बीच एक चट्टान के पास सो गए. रात के बीच में उसकी नींद खुल गई और फिर उसे नींद नहीं आई, जबकि बाकी तीनों सो रहे थे. सुबह करीब 5 बजे, वन कर्मचारियों ने सोते हुए उन तीनों पर गोलियां चला दीं, जिससे उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई. महिमादास ने बताया कि वह वहां से जान बचाकर भाग निकला. इसके बाद, मैंने रिश्तेदारों को इस मौत की जानकारी दी. मैं सोते हुए लोगों की हत्या करने के आरोप में वन कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही हूं."
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