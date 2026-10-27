कर्नाटक में अंतिम मतदाता सूची जारीः लगभग 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे! 43 लाख लोगों को भेजे गए थे नोटिस
कर्नाटक में 23 साल बाद हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें.
Published : October 27, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:21 PM IST
बेंगलुरु: भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. 4.55 करोड़ पात्र मतदाता शामिल हैं. इस पुनरीक्षण (सुधार प्रक्रिया) के कारण, पुनरीक्षण से पहले की मतदाता सूची- जिसमें 5.54 करोड़ मतदाता थे के मुकाबले मतदाताओं की कुल संख्या में लगभग 99.32 लाख की कमी आई है.
24 अगस्त को जारी की गई प्रारंभिक मतदाता सूची में 4.46 करोड़ मतदाता दर्ज थे. पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 4.55 करोड़ हो गई है. यह अंतिम मतदाता सूची कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट https://ceo.karnataka.gov.in/en पर अपलोड कर दी गई है.
पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता
अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, कर्नाटक में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. राज्य में 2,29,12,355 महिला मतदाता और 2,25,40,493 पुरुष मतदाता हैं. जबकि 2,841 मतदाताओं को थर्ड जेंडर के रूप में वर्गीकृत किया गया है. प्रवासी मतदाताओं की संख्या 3,252 है. इस अंतिम सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 6,83,364 मतदाता और 85 वर्ष व उससे अधिक आयु के 3,92,134 मतदाता शामिल हैं.
23 साल बाद हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण
कर्नाटक में 20 जून से 29 जून के बीच तैयारियों और ट्रेनिंग के बाद, 30 जून से आधिकारिक तौर पर विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की गई थी. यह अभियान अयोग्य और एक से ज़्यादा जगह दर्ज नामों की पहचान करने, मृत व दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने और योग्य मतदाताओं की जानकारियों को सत्यापित करने के लिए चलाया गया था.
कर्नाटक में आखिरी बार साल 2002 में एसआईआर अभियान चलाया गया था. पूरे 23 साल के लंबे अंतराल के बाद किए गए इस नए पुनरीक्षण को लेकर राज्य भर में काफी राजनीतिक बहस और विवाद भी देखने को मिला.
चुनाव आयोग ने इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए 1 अक्टूबर 2026 को पात्रता तिथि माना था. इस अभियान के तहत, 30 जून से 17 अगस्त के बीच बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने घर-घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म बांटे. मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारियां देना, फॉर्म पर हस्ताक्षर करना और उन्हें बीएलओ को वापस सौंपना जरूरी था. इन फॉर्मों में साल 2026 की मतदाता सूची और 2002 में प्रकाशित पिछली मतदाता सूची से जुड़ी जानकारियां मांगी गई थीं.
इसके बाद 24 अगस्त को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की गई, ताकि मतदाता और अन्य संबंधित लोग इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें और सुधार के लिए आवेदन कर सकें.
43 लाख से अधिक मतदाताओं को जारी किए थे नोटिस
प्रारंभिक सूची में शामिल और गणना फॉर्म जमा करने वाले 4.46 करोड़ मतदाताओं में से 43.84 लाख मतदाताओं को गड़बड़ी या अधूरी जानकारी के कारण नोटिस जारी किए गए थे. दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 20.35 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे जिनकी जानकारियां साल 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रही थीं. वहीं, अन्य 23.45 लाख मतदाताओं को इसलिए नोटिस जारी किए गए क्योंकि उनका विवरण 2002 की सूची में मिला ही नहीं था.
सुधार प्रक्रिया के नियमों के तहत, जिन लोगों को नोटिस मिले थे, उन्हें अपनी पात्रता और नागरिकता साबित करने के लिए तय किए गए 12 जरूरी दस्तावेजों की सूची में से संबंधित दस्तावेज जमा करने थे. प्रारंभिक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 24 अगस्त से 23 सितंबर तक चली थी. जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया था.
चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करने, उनके जवाब पाने, सुनवाई करने और विवादित नामों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 22 अक्टूबर तक कुल 58 दिनों का समय तय किया था.
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