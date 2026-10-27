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कर्नाटक में अंतिम मतदाता सूची जारीः लगभग 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे! 43 लाख लोगों को भेजे गए थे नोटिस

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

बेंगलुरु: भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. 4.55 करोड़ पात्र मतदाता शामिल हैं. इस पुनरीक्षण (सुधार प्रक्रिया) के कारण, पुनरीक्षण से पहले की मतदाता सूची- जिसमें 5.54 करोड़ मतदाता थे के मुकाबले मतदाताओं की कुल संख्या में लगभग 99.32 लाख की कमी आई है.

24 अगस्त को जारी की गई प्रारंभिक मतदाता सूची में 4.46 करोड़ मतदाता दर्ज थे. पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 4.55 करोड़ हो गई है. यह अंतिम मतदाता सूची कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट https://ceo.karnataka.gov.in/en पर अपलोड कर दी गई है.