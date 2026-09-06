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FDA ने बेंगलुरु में Amazon की दो स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा, भारी मात्रा में दवाएं जब्त

FDA ने बेंगलुरु में Amazon की दो स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा, भारी मात्रा में दवाएं जब्त ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने रविवार को बेंगलुरु और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में बिना वैध ड्रग लाइसेंस के चल रही दो ई-कॉमर्स भंडारण सुविधाओं पर एक साथ छापा मारा और 4 लाख रुपये से अधिक मूल्य की दवाएं जब्त कीं. ड्रग्स एनफोर्समेंट विंग ने यह कार्रवाई फार्मास्युटिकल उत्पादों के भंडारण और वितरण से जुड़े संदिग्ध उल्लंघनों के बारे में मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की. FDA के अनुसार, दवाओं का भंडारण या वितरण ऐसे परिसरों से नहीं किया जा सकता है जिनके पास लागू दवा नियमों के तहत जरूरी लाइसेंस नहीं हैं. अनेकल तालुका के तट्टनहल्ली में, सहायक ड्रग्स कंट्रोलर मनोहर के नेतृत्व में स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच की एक टीम ने, क्षेत्रीय ड्रग निरीक्षकों के साथ मिलकर, मेसर्स अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित परिसरों पर छापा मारा. FDA ने बेंगलुरु में स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा (ETV Bharat) निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया कि बिना वैध ड्रग लाइसेंस के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का भंडारण किया जा रहा था. बेंगलुरु के 562107 पोस्टल एरिया में मौजूद इस फैसिलिटी से 2,45,352 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं.