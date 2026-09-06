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FDA ने बेंगलुरु में Amazon की दो स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा, भारी मात्रा में दवाएं जब्त

FDA ने फार्मास्युटिकल उत्पादों के भंडारण और वितरण से जुड़े संदिग्ध उल्लंघनों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की.

Karnataka FDA Raids Two unlicensed e-commerce storage facilities in Bengaluru, medicines seized
FDA ने बेंगलुरु में Amazon की दो स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा, भारी मात्रा में दवाएं जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 10:52 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने रविवार को बेंगलुरु और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में बिना वैध ड्रग लाइसेंस के चल रही दो ई-कॉमर्स भंडारण सुविधाओं पर एक साथ छापा मारा और 4 लाख रुपये से अधिक मूल्य की दवाएं जब्त कीं.

ड्रग्स एनफोर्समेंट विंग ने यह कार्रवाई फार्मास्युटिकल उत्पादों के भंडारण और वितरण से जुड़े संदिग्ध उल्लंघनों के बारे में मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की. FDA के अनुसार, दवाओं का भंडारण या वितरण ऐसे परिसरों से नहीं किया जा सकता है जिनके पास लागू दवा नियमों के तहत जरूरी लाइसेंस नहीं हैं.

अनेकल तालुका के तट्टनहल्ली में, सहायक ड्रग्स कंट्रोलर मनोहर के नेतृत्व में स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच की एक टीम ने, क्षेत्रीय ड्रग निरीक्षकों के साथ मिलकर, मेसर्स अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित परिसरों पर छापा मारा.

FDA ने बेंगलुरु में स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा
FDA ने बेंगलुरु में स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा (ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया कि बिना वैध ड्रग लाइसेंस के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का भंडारण किया जा रहा था. बेंगलुरु के 562107 पोस्टल एरिया में मौजूद इस फैसिलिटी से 2,45,352 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं.

एक अलग कार्रवाई में, जो उसी समय की गई थी, बेंगलुरु ग्रामीण की ड्रग्स इंस्पेक्टर विभा की नेतृत्व में एक टीम ने देवनहल्ली के एयरोस्पेस क्षेत्र में स्थित अमेजन के एक परिसर में छापा मारा. FDA ने कहा कि देवनहल्ली की फैसिलिटी में दवाइयों को स्टोर करने के लिए जरूरी लाइसेंस भी नहीं था. निरीक्षण टीम ने यहां से 1,57,000 रुपये मूल्य की दवाइयां जब्त कीं.

FDA ने बेंगलुरु में स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा, दवाएं जब्त
FDA ने बेंगलुरु में स्टोरेज फैसिलिटी में छापा मारा, दवाएं जब्त (ETV Bharat)

दोनों छापेमारी में कुल मिलाकर 4,02,352 रुपये मूल्य के फार्मास्यूटिकल स्टॉक जब्त किए गए.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन छापों को ई-कॉमर्स से जुड़े केंद्रों के माध्यम से दवाओं के अनधिकृत भंडारण और वितरण के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई का हिस्सा बताया. यह कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों के भंडारण, रखरखाव और परिवहन से जुड़ी नियामक चिंताओं को भी उजागर करती है.

FDA ने जब्त की गई दवाओं के प्रकार या मात्रा, क्या कोई गिरफ्तारियां की गईं, या उन विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का खुलासा नहीं किया है जिनके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

छापे और आरोपों पर फिलहाल अमेजन की तरह से कोई टिप्पणी नहीं आई है.

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अमेजन भंडारण सुविधा में छामेपारी
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