एक्सपायर्ड दूध-खोया से बन रही थी आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, FDA की बड़ी कार्रवाई
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने 8 अक्टूबर को 45 आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अचानक छापा मारा तो चौंकाने वाले खुलासे हुए.
Published : October 9, 2026 at 1:27 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में एक्सपायर्ड दूध और गंदगी के बीच आपकी पसंदीदा आईसक्रीम तैयार की जा रही है. यह चौंकाने वाला सच खाद्य सुरक्षा विभाग (FDA) की जांच में सामने आया है. कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने 8 अक्टूबर को राज्यभर में 45 आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अचानक छापा मारा, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए.
जांच में पता चला कि कई नामी आउटलेट्स पर तय तारीख निकल चुके घटिया कच्चे माल, केमिकल्स और भारी गंदगी के बीच धड़ल्ले से आइसक्रीम बनाई जा रही थी. विभाग ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए चार बड़ी यूनिट्स में नियमों के गंभीर उल्लंघन पकड़े हैं. असलियत जानने के लिए 70 से ज्यादा फूड सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेज दिए हैं.
इकट्ठे किए गए सैंपलों में आइसक्रीम, दूध, मिल्क पाउडर, स्वाद बढ़ाने वाली चीजें, चीनी, फूड एडिटिव्स और अन्य कच्चा माल शामिल हैं. इन सभी सैंपलों को सरकारी फूड लैबोरेट्रीज में भेजा गया है, ताकि इनकी गुणवत्ता की जांच की जा सके और यह देखा जा सके कि ये तय सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं या नहीं. यह जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के तहत की गई थी.
बेंगलुरु के जयनगर 3rd ब्लॉक में स्थित सावरा आइसक्रीम कैफे पर अधिकारियों ने कई एक्सपायर्ड उत्पाद जब्त किए. इनमें बिस्कुट, दूध, एल्कलाइज्ड चाय और कॉफी मिक्स, और नारियल का बुरादा शामिल हैं. विभाग ने कहा है कि इस कैफे के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
वहीं, बैनरघट्टा रोड के बिलेकाहल्ली में स्थित एम.एन. एंटरप्राइजेज में इंस्पेक्टरों ने एक्सपायर्ड प्लेन कैरेमल, मिल्कमेड और खोया जब्त किया. इस फैक्ट्री में फूड लेबलिंग की कमियां भी पाई गईं. खाद्य सुरक्षा के संबंधित नियमों के तहत इस यूनिट पर भी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रायचूर में इंस्पेक्टरों को जेमिनी आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में काफी गंदगी मिली. विभाग ने इस फैक्ट्री को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मैसुरु के जॉन कैंडी आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में अधिकारियों को लेबलिंग की कमियां मिलीं, जिसके बाद वहां से 20,000 की कीमत के आइसक्रीम उत्पाद जब्त किए गए. विभाग ने साफ कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने वाली सभी फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
आगे भी की जाएगी जांच
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के कमिश्नर श्रीनिवास के. ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरे कर्नाटक में इस तरह के विशेष जांच अभियान जारी रहेंगे. विभाग ने अपने प्रेस नोट में कहा, "जनहित और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में इस तरह के विशेष जांच अभियान पूरे राज्य में आगे भी चलते रहेंगे."
विज्ञप्ति में बताया गया कि इकट्ठे किए गए 70 सैंपलों की लैब रिपोर्ट से यह तय करने में मदद मिलेगी कि जांचे गए उत्पाद और कच्चा माल तय खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं या नहीं. विभाग ने संकेत दिया है कि भोजन की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत जांच और कानूनी कार्रवाई का यह सिलसिला आगे भी बना रहेगा.
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