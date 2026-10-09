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एक्सपायर्ड दूध-खोया से बन रही थी आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, FDA की बड़ी कार्रवाई

आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक में एक्सपायर्ड दूध और गंदगी के बीच आपकी पसंदीदा आईसक्रीम तैयार की जा रही है. यह चौंकाने वाला सच खाद्य सुरक्षा विभाग (FDA) की जांच में सामने आया है. कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने 8 अक्टूबर को राज्यभर में 45 आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अचानक छापा मारा, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए.

जांच में पता चला कि कई नामी आउटलेट्स पर तय तारीख निकल चुके घटिया कच्चे माल, केमिकल्स और भारी गंदगी के बीच धड़ल्ले से आइसक्रीम बनाई जा रही थी. विभाग ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए चार बड़ी यूनिट्स में नियमों के गंभीर उल्लंघन पकड़े हैं. असलियत जानने के लिए 70 से ज्यादा फूड सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेज दिए हैं.