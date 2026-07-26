पूर्व CM सिद्धारमैया ने चुनावी रिटायरमेंट की घोषणा की, अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे
चुनावी रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए 79 वर्षीय सिद्धारमैया ने कहा कि वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे लेकिन कोई चुनावी पद नहीं लेंगे.
Published : July 26, 2026 at 4:51 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने रविवार को अपने इस फैसले की घोषणा की और अपनी बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य में गिरावट और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार का हवाला दिया. 79 वर्षीय सिद्धारमैया ने एक्स पोस्ट में कहा कि वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे लेकिन फिर से कोई चुनावी पद नहीं लेंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, "चूंकि आज राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्ट हो गया है, इसलिए मैं 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा. हालांकि, राजनीति में सक्रिय रहते हुए, मैं लोगों के सुख-दुख की आवाज बना रहूंगा."
सिद्धारमैया ने कहा, "वरुणा विधानसभा क्षेत्र के लोग एक बार फिर मुझ पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं. लेकिन मैंने मन बना लिया है कि मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा. पहले जब मैं चुनाव लड़ता था, तो विधानसभा क्षेत्र के लोग ही हमें पैसे देते थे और हमारी जीत सुनिश्चित करते थे. लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है."
VIDEO | Mandya, Karnataka: Former Chief Minister Siddaramaiah announces he will not contest the 2028 assembly elections.— Press Trust of India (@PTI_News) July 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/59Qb2vTQAt
उन्होंने लिखा, "मैं अब 79 साल का हो गया हूं. हमारी सरकार का कार्यकाल अभी डेढ़ साल बाकी है. तब तक मैं 81-82 साल का हो जाऊंगा. मेरी सेहत पहले जैसी ठीक नहीं रही. अब पहले जैसे जोश के साथ काम करना मुमकिन नहीं है."
पांच दशक लंबा राजनीतिक करियर
कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने अपने पांच दशक लंबे राजनीतिक करियर पर भी बात की और कहा कि 2028 में उनके राजनीतिक जीवन में आने के 50 साल पूरे हो जाएंगे. उन्होंने लिखा, "2028 तक मैं 82 साल का हो जाऊंगा. इस तरह मेरे राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे हो जाएंगे. मैंने 1978 में तालुका बोर्ड के सदस्य के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी. मैंने हार और जीत दोनों देखी हैं. लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने उन उसूलों के खिलाफ काम नहीं किया जिन पर मैं विश्वास करता था, और न ही अपनी अंतरात्मा को धोखा दिया.
Former Karnataka CM and Congress leader Siddaramaiah tweets, " ...i will not contest in the 2028 assembly elections. i am now 79 years old. our government's term still has one and a half years left. by then, i will be 81-82 years old. my health is not as robust as it used to be.… pic.twitter.com/qlcsNxO1QJ— ANI (@ANI) July 26, 2026
अनुभवी नेता ने चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति पर भी दुख जताया. उन्होंने लिखा, "अब ऐसा समय आ गया है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं, तो हमें लोगों को पैसे देने होंगे. आज की राजनीति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है. ईमानदार राजनीति का कोई आधार नहीं दिखता. इस पृष्ठभूमि में, मैंने भविष्य में चुनाव न लड़ने का फैसला किया है."
चुनावी रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि पांच दशकों से राज्य के लोगों ने मुझे अपने बीच का ही एक व्यक्ति माना है और प्यार से मेरा मार्गदर्शन किया है. यह कर्ज मुझ पर है. इसलिए मेरा आगे का जीवन भी जनता की सेवा में ही समर्पित रहेगा."
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