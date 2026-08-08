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चुनाव आयोग ने कर्नाटक में SIR की डेडलाइन बढ़ाई, फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर को जारी होगी

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 24 अगस्त को पब्लिश की जाएगी. क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय उसी दिन शुरू होगा.

File - Karnataka Chief Electoral Officer Anbu Kumar addresses a press conference on the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls at the Election Commission office in Bengaluru on Wednesday, July 15, 2026
फाइल - कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफ़िसर अंबू कुमार बुधवार, 15 जुलाई, 2026 को बेंगलुरु में इलेक्शन कमीशन ऑफ़िस में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित करते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 10:29 AM IST

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बेंगलुरु: भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की डेडलाइन बढ़ा दी है. बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) का 30 जून से शुरू हुआ अभियान अब 17 अगस्त तक चलेगा. पोलिंग स्टेशनों का रैशनलाइजेशन 17 अगस्त तक किया जाएगा.

वहीं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 24 अगस्त को पब्लिश की जाएगी. क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय उसी दिन शुरू होगा. यह 23 सितंबर को खत्म होगा. शेड्यूल के अनुसार, दावों और आपत्तियों का नोटिस फेज/निपटान 24 अगस्त से शुरू होगा और यह 22 अक्टूबर तक चलेगा. फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी.

पोल पैनल ने यह फैसला कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के राज्य में चल रहे चुनाव के शेड्यूल में बदलाव करने की मांग के बाद लिया. चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEO) को लिखे एक लेटर में SIR के बदले हुए शेड्यूल के बारे में बताया. इस काम का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है.

Enumeration phase of SIR extended till Aug 17
चुनाव आयोग ने कर्नाटक में SIR की डेडलाइन बढ़ाई (ANI)

पोल पैनल ने CEO को निर्देश दिया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को उसके फैसले के बारे में बताया जाए और बदले हुए शेड्यूल का सभी उपलब्ध मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाए. चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को भी बदले हुए शेड्यूल के बारे में लिखकर बताया जाएगा.

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का तीसरा फेज 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है. तेलंगाना और ओडिशा के अलावा, तीसरे फेज में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं, उनमें दिल्ली, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और महाराष्ट्र शामिल हैं. बता दें कि पोल पैनल ने पहले अलग-अलग राज्यों के चुनाव आयुक्त की मांग पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के शेड्यूल में बदलाव किया था. इन राज्यों में ओडिशा, तेलंगाना और दिल्ली शामिल हैं.

कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, 5,54,32,314 वोटर्स में से 1,09,83,901 (19.81 परसेंट) गायब, कहीं जा चुके, डुप्लीकेट, मौत हो गई या अन्य (ASDDO) पाए गए हैं. शुक्रवार शाम 4 बजे तक 15,90,165 (2.87 प्रतिशत) वोटर गैर-मौजूद या लापता पाए गए, 66,14,954 (11.93 प्रतिशत) हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए, 16,34,326 (2.95 प्रतिशत) मर चुके हैं, 6,96,536 (1.26 प्रतिशत) पहले से रजिस्टर्ड हैं, और 4,47,920 (0.81 प्रतिशत) दूसरे हैं.

एएसडीडीओ (ASDDO) के सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में पाए गए, जहां 17,74,626 मामले दर्ज किए गए, जो प्री-एसआईआर के अनुसार कुल 40,21,039 मतदाताओं का 44.13 प्रतिशत है. बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) साउथ में 10,87,829 ASDDO केस दर्ज हुए, जो इसके 21,44,784 वोटर्स का 50.72 परसेंट है. शुक्रवार को शाम 4 बजे तक कुल 182 फॉर्म डिजिटाइजेशन के लिए पेंडिंग थे.

वहीं, इससे पहले गुरुवार 6 अगस्त तक, ECI को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने, शिफ्टिंग/करेक्शन और हटाने के लिए 12,43,012 एप्लीकेशन मिले थे, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 के तहत 3,83,345 एप्लीकेशन और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के तहत 31,275 एप्लीकेशन थे. जहां बीजेपी (BJP) दूसरे राज्यों में SIR के पक्ष में खड़ी हुई है और कांग्रेस इसका विरोध करती दिखी, वहीं पिछले महीने कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) और BJP के एक डेलीगेशन ने कर्नाटक के CEO वी. अंबुककुमार को चल रही SIR में 'बड़ी गड़बड़ियों' को लेकर शिकायत दी.

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