कर्नाटक में मुफ्त IPL टिकटों पर सियासी 'पावरप्ले': कांग्रेस बोली- 'हमारा अधिकार', BJP ने कहा- 'VIP कल्चर'
आईपीएल के टिकटों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब 'जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार' बनाम 'आम जनता के अधिकार' की बहस बन चुका है.
Published : March 27, 2026 at 3:17 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए मुफ्त टिकटों की मांग ने कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. जहां एक ओर कांग्रेस समर्थित विधायक इसे अपना 'अधिकार' बता रहे हैं, वहीं भाजपा ने इसे 'वीआईपी कल्चर' का प्रतीक करार देते हुए तीखा हमला बोला है. इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को आईपीएल टिकट मांगने वाले विधायकों का कड़ा बचाव किया. उन्होंने कहा कि विधायकों को ऐसी मांग करने का पूरा हक है. शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, "विधायकों को आईपीएल टिकट मांगने का अधिकार है क्योंकि वे व्यवस्था और सरकार का हिस्सा हैं. मैं आज कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से बात करूंगा ताकि हमारे विधायकों के लिए व्यवस्था की जा सके."
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कई मुश्किलों और दबाव के बावजूद चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचों के आयोजन की अनुमति दी है. बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा विधायकों की मांग की आलोचना किए जाने पर, शिवकुमार ने उन्हें दो टूक जवाब देते हुए अपनी सलाह भाजपा सदस्यों को देने को कहा. उन्होंने कहा, "सूर्या अपना ज्ञान भाजपा सदस्यों को दें, मुझे नहीं."
बता दें कि गुरुवार को विधानसभा में सभी पार्टियों के विधायकों ने मिलकर मांग की थी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए प्रत्येक विधायक को चार से पांच टिकट दिए जाएं. इस मांग का समर्थन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर ने भी शिवकुमार को निर्देश दिया कि वे विधायकों की इस मांग को पूरा करना सुनिश्चित करें.
इस मांग पर आपत्ति जताते हुए, तेजस्वी सूर्या ने अपने 'X' पोस्ट में कहा कि विधायकों की यह मांग उस वीआईपी मानसिकता (VIP mindset) को उजागर करती है, जो सरकारी पदों को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है.
उन्होंने पोस्ट में लिखा, "अगर विधायकों ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आने वाले प्रशंसकों की सुरक्षा और तैयारियों पर चर्चा करने में समय बिताया होता, तो इससे सदन की गरिमा बढ़ती. इसके बजाय, हमने विधायकों को मुफ्त टिकटों के लिए गुहार लगाते और यहां तक कि धमकी देते देखा. यह केवल प्राथमिकताओं की कमी नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या को दर्शाता है. एक ऐसी वीआईपी मानसिकता जहां सार्वजनिक पदों को विशेषाधिकार माना जाता है."
उन्होंने आगे सवाल किया कि किसी भी खेल संस्था को विधायकों का कर्जदार क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा, "जनप्रतिनिधि उन सुविधाओं की उम्मीद क्यों करते हैं जो आम नागरिकों को नहीं मिलतीं? सार्वजनिक पद कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है."
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