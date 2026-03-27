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कर्नाटक में मुफ्त IPL टिकटों पर सियासी 'पावरप्ले': कांग्रेस बोली- 'हमारा अधिकार', BJP ने कहा- 'VIP कल्चर'

बेंगलुरु: बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए मुफ्त टिकटों की मांग ने कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. जहां एक ओर कांग्रेस समर्थित विधायक इसे अपना 'अधिकार' बता रहे हैं, वहीं भाजपा ने इसे 'वीआईपी कल्चर' का प्रतीक करार देते हुए तीखा हमला बोला है. इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को आईपीएल टिकट मांगने वाले विधायकों का कड़ा बचाव किया. उन्होंने कहा कि विधायकों को ऐसी मांग करने का पूरा हक है. शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, "विधायकों को आईपीएल टिकट मांगने का अधिकार है क्योंकि वे व्यवस्था और सरकार का हिस्सा हैं. मैं आज कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से बात करूंगा ताकि हमारे विधायकों के लिए व्यवस्था की जा सके."

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कई मुश्किलों और दबाव के बावजूद चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचों के आयोजन की अनुमति दी है. बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा विधायकों की मांग की आलोचना किए जाने पर, शिवकुमार ने उन्हें दो टूक जवाब देते हुए अपनी सलाह भाजपा सदस्यों को देने को कहा. उन्होंने कहा, "सूर्या अपना ज्ञान भाजपा सदस्यों को दें, मुझे नहीं."

बता दें कि गुरुवार को विधानसभा में सभी पार्टियों के विधायकों ने मिलकर मांग की थी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए प्रत्येक विधायक को चार से पांच टिकट दिए जाएं. इस मांग का समर्थन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर ने भी शिवकुमार को निर्देश दिया कि वे विधायकों की इस मांग को पूरा करना सुनिश्चित करें.