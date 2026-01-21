ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: डॉक्टर ने चाचा-चाची को लगाया जहरीला इंजेक्शन, आधा किलो सोना चुराया, गिरफ्तार

कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक डॉक्टर ने सोने के गहने चुराने के लिए अपने बुजुर्ग चाचा-चाची को जहरीला इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी.

Karnataka Doctor Kills Uncle and Aunt by Using Poisonous Injection for stealing Gold, Arrested
कर्नाटक: डॉक्टर ने चाचा-चाची को लगाया जहरीला इंजेक्शन, आधा किलो सोना चुराया, गिरफ्तार (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हावेरी/भद्रावती (कर्नाटक): शिवमोगा जिले के भद्रावती में पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध मौत के मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है. पुलिस ने उनके ही भतीजे, जो पेशेवर मेडिकल डॉक्टर है, को गिरफ्तार किया है. डॉक्टर भतीजे पर आरोप है कि उसने उनके सोने के गहने चुराने के लिए उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी.

पीड़ित, 80 वर्षीय चंद्रप्पा और उनकी पत्नी जयम्मा (70) भद्रावती शहर के भूटानगुडी इलाके के निवासी थे. दंपती 19 जनवरी को अपने घर में मृत पाए गए थे. शुरुआत में इसे एक अप्राकृतिक मौत के रूप में देखा गया था. पुलिस को तब संदेह हुआ जब पाया गया कि दंपती के सोने के आभूषण गायब थे. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी डॉ. मल्लेशा है, जो चंद्रप्पा के छोटे भाई का बेटा है, जो शिवमोग्गा के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में काम करता है.

बुजुर्ग दंपती अपने तीन बेटों से अलग रहते थे, लेकिन बेटे रोजाना फोन पर उनसे संपर्क में थे. 19 जनवरी को, जब बार-बार कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो बेटों ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया. जब पड़ोसी घर में घुसे और चंद्रप्पा और जयम्मा को अलग-अलग बिस्तरों पर बेसुध पड़े पाया. बताया गया कि चंद्रप्पा के मुंह से झाग निकला था. दंपती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Karnataka Doctor Kills Uncle and Aunt by Using Poisonous Injection for stealing Gold, Arrested
मृतक बुजुर्ग दंपती (ETV Bharat)

बाद में बेटों ने भद्रावती ओल्ड टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, जब पता चला कि दंपती के पहने हुए सोने के गहने और अलमारी में रखे गहने गायब थे.

पुलिस जांच के दौरान, शक डॉ. मल्लेशा पर गया, जो हाल ही में दंपती से मिलने आया था. पुलिस ने कहा कि आरोपी जुए में बहुत सारा पैसा हार गया था और उस पर कर्ज देने वालों का बहुत दबाव था. पता चला है कि उसने पहले भी चंद्रप्पा से 15 लाख रुपये का लोन मांगा था, लेकिन उन्होंने पैसे न होने की बात कहकर उसे लौटा दिया था.

पुलिस ने बताया कि 19 जनवरी की दोपहर को, डॉ. मल्लेशा अपने चाचा और चाची से उनके स्वास्थ्य पर बात करने के बहाने मिलने गए. उसने उनकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट लीं और प्रोपोफोल इंजेक्शन लगाए, यह कहते हुए कि यह पैर और घुटने के दर्द से राहत के लिए है.

जांच अधिकारियों ने कहा कि यह दवा आमतौर पर सर्जरी के दौरान कम डोज में दी जाती है, लेकिन आरोपी ने लगभग 50 mg की अधिक डोज इंजेक्ट की, जिससे दोनों कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गए. इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने कथित तौर पर उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया और जयम्मा का मंगलसूत्र और चूड़ियां, चंद्रप्पा की सोने की चेन उतार ली, और भागने से पहले घर से और सोने के गहने चुरा लिए.

मृतक दंपती के बेटे, विश्वनाथ ने कहा कि जब वे घर पहुंचे, तो उन्होंने अपने माता-पिता दोनों के हाथों पर इंजेक्शन के निशान देखे. उन्होंने यह भी बताया कि घर में रखा लगभग आधा किलो सोना गायब था. परिवार को तब और शक हुआ, जब मौत के बारे में पता चलने के बाद भी डॉ. मल्लेशा घर नहीं आया. इन आधार पर, परिवार ने पुलिस को दिए अपने बयान में उसका नाम लिया.

एसपी निखिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बुजुर्ग दंपती के घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, जिससे आम चोरी की बात खारिज हो गई. उन्होंने कहा, "इससे हमें परिवार के किसी जान-पहचान वाले पर शक हुआ. हमारी जांच में पता चला कि डॉ. मल्लेशा पर जुए की वजह से कर्ज बढ़ रहा था."

उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार कर लिया. उसने अपना कुछ कर्ज चुकाने के लिए चोरी का सोना गिरवी रख दिया था और कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए थे. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आगे की जांच चल रही है.

एसपी निखिल ने बिना किसी साफ सुराग के सिर्फ 24 घंटे में केस सुलझने के लिए भद्रावती ओल्ड टाउन पुलिस की तारीफ की और कहा कि टीम को उनकी तेज और प्रभावी जांच के लिए इनाम दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- व्लॉगर पर गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 'वीडियो बनाकर किया अपमानित'

TAGGED:

KARNATAKA DOCTOR KILLS UNCLE AUNT
POISONOUS INJECTION
KARNATAKA STEAL GOLD
BHADRAVATI DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.