कर्नाटक: डॉक्टर ने चाचा-चाची को लगाया जहरीला इंजेक्शन, आधा किलो सोना चुराया, गिरफ्तार

हावेरी/भद्रावती (कर्नाटक): शिवमोगा जिले के भद्रावती में पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध मौत के मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है. पुलिस ने उनके ही भतीजे, जो पेशेवर मेडिकल डॉक्टर है, को गिरफ्तार किया है. डॉक्टर भतीजे पर आरोप है कि उसने उनके सोने के गहने चुराने के लिए उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी. पीड़ित, 80 वर्षीय चंद्रप्पा और उनकी पत्नी जयम्मा (70) भद्रावती शहर के भूटानगुडी इलाके के निवासी थे. दंपती 19 जनवरी को अपने घर में मृत पाए गए थे. शुरुआत में इसे एक अप्राकृतिक मौत के रूप में देखा गया था. पुलिस को तब संदेह हुआ जब पाया गया कि दंपती के सोने के आभूषण गायब थे. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी डॉ. मल्लेशा है, जो चंद्रप्पा के छोटे भाई का बेटा है, जो शिवमोग्गा के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में काम करता है. बुजुर्ग दंपती अपने तीन बेटों से अलग रहते थे, लेकिन बेटे रोजाना फोन पर उनसे संपर्क में थे. 19 जनवरी को, जब बार-बार कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो बेटों ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया. जब पड़ोसी घर में घुसे और चंद्रप्पा और जयम्मा को अलग-अलग बिस्तरों पर बेसुध पड़े पाया. बताया गया कि चंद्रप्पा के मुंह से झाग निकला था. दंपती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक बुजुर्ग दंपती (ETV Bharat) बाद में बेटों ने भद्रावती ओल्ड टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, जब पता चला कि दंपती के पहने हुए सोने के गहने और अलमारी में रखे गहने गायब थे. पुलिस जांच के दौरान, शक डॉ. मल्लेशा पर गया, जो हाल ही में दंपती से मिलने आया था. पुलिस ने कहा कि आरोपी जुए में बहुत सारा पैसा हार गया था और उस पर कर्ज देने वालों का बहुत दबाव था. पता चला है कि उसने पहले भी चंद्रप्पा से 15 लाख रुपये का लोन मांगा था, लेकिन उन्होंने पैसे न होने की बात कहकर उसे लौटा दिया था.