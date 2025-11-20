ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: डीके शिवकुमार ने केपीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संकेत दिए

बेंगलुरु: कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट पद से हटने का इशारा करते हुए कहा, 'दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए.' बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पार्टी के एक कार्यक्रम में शिवकुमार ने कहा कि वह हमेशा केपीसीसी चीफ नहीं रहना चाहते. उन्होंने कहा कि वह 2023 में डिप्टी CM बनने पर ही ये पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान के कहने पर उन्होंने पद जारी रखा.

दिल्ली दौरे के बाद अपने पहले बयान में उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा केपीसीसी प्रेसिडेंट के पद पर नहीं रहना चाहता. मैंने 2020 में केपीसीसी प्रेसिडेंट का पद संभाला था. मैंने पहले ही पांच साल और पांच महीने पूरे कर लिए हैं.

जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना. मैं तब केपीसीसी प्रेसिडेंट का पद छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हाईकमान लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर मैं बना रहा. अगले मार्च 2026 में छह साल हो जाएंगे. दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए.'

हालांकि, शिवकुमार ने साफ किया कि केपीसीसी चीफ पद से हटने के बाद भी वह कर्नाटक में पार्टी लीडरशिप का हिस्सा बने रहेंगे. उन्होंने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां हूं या नहीं. अगर मैं पद छोड़ भी देता हूं, तो भी मैं लीडरशिप और पार्टी में सबसे आगे रहकर काम करता रहूंगा. मैं कहां हूं और क्या बन गया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.