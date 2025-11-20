कर्नाटक: डीके शिवकुमार ने केपीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संकेत दिए
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि वह दूसरों को भी मौका देना चाहते हैं इसलिए केपीसीसी अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं.
Published : November 20, 2025 at 10:15 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट पद से हटने का इशारा करते हुए कहा, 'दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए.' बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पार्टी के एक कार्यक्रम में शिवकुमार ने कहा कि वह हमेशा केपीसीसी चीफ नहीं रहना चाहते. उन्होंने कहा कि वह 2023 में डिप्टी CM बनने पर ही ये पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान के कहने पर उन्होंने पद जारी रखा.
दिल्ली दौरे के बाद अपने पहले बयान में उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा केपीसीसी प्रेसिडेंट के पद पर नहीं रहना चाहता. मैंने 2020 में केपीसीसी प्रेसिडेंट का पद संभाला था. मैंने पहले ही पांच साल और पांच महीने पूरे कर लिए हैं.
जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना. मैं तब केपीसीसी प्रेसिडेंट का पद छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हाईकमान लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर मैं बना रहा. अगले मार्च 2026 में छह साल हो जाएंगे. दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए.'
हालांकि, शिवकुमार ने साफ किया कि केपीसीसी चीफ पद से हटने के बाद भी वह कर्नाटक में पार्टी लीडरशिप का हिस्सा बने रहेंगे. उन्होंने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां हूं या नहीं. अगर मैं पद छोड़ भी देता हूं, तो भी मैं लीडरशिप और पार्टी में सबसे आगे रहकर काम करता रहूंगा. मैं कहां हूं और क्या बन गया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
मेरे कार्यकाल के दौरान किया गया काम परमानेंट होगा. मैंने 100 नई पार्टी बिल्डिंग शुरू की हैं. मैंने पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर एक मिसाल कायम की है. जब तक गांधी परिवार और एआईसीसी प्रेसिडेंट चाहेंगे, मैं काम करता रहूंगा.'
दिलचस्प बात यह है कि शिवकुमार ने 16 नवंबर को पद छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया था. इससे पहले उन्होंने कहा था, 'मैंने दिन-रात पार्टी को बनाने के लिए काम किया है,और मैं ऐसा करता रहूंगा. मेरी मेंटल, फिजिकल और पॉलिटिकल हेल्थ अच्छी है.
मुझे यह पक्का करना है कि कर्नाटक में 100 कांग्रेस पार्टी ऑफिस की नींव रखी जाए. मैं एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने जा रहा हूं. मैंने गांधी भारत पर किताब लिखी है और मुझे रिलीज की तारीख तय करनी है. हमें कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाना है. यह सब कौन करेगा? मुझे करना है.