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कर्नाटक: DIG एम सोमशेखर गिरफ्तार, सजायाफ्ता कैदी को फर्जी आदेश से रिहा कराने का आरोप

बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एम. सोमशेखर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आदेश तैयार किया, जिसका इस्तेमाल उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी को रिहा कराने के लिए किया गया था. उस समय सोमशेखर बेंगलुरु सेंट्रल जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट थे.

जांच के दौरान, पुलिस को कथित तौर पर ऐसी जानकारी मिली जिससे उस समय जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट रहे सोमशेखर की भूमिका का पता चला. शंकर की पत्नी ने भी जांच अधिकारियों को बताया कि उसके पति की रिहाई में तत्कालीन सुपरिटेंडेंट की भूमिका थी. इन जानकारियों के आधार पर, पुलिस ने 4 अक्टूबर को सोमशेखर को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर मामले से जुड़ी जानकारी छिपाई और जांच में सहयोग नहीं किया.

इससे पहले, पुलिस ने सेंट्रल जेल के सजायाफ्ता कैदियों वाले सेक्शन में वर्तमान में कार्यरत प्रथम श्रेणी सहायक श्रीकांत को गिरफ्तार किया था, जिस पर फर्जी आदेश तैयार करने में कथित तौर पर मदद करने का आरोप है.

दोषी शंकर को 13 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के एक फर्जी आदेश का इस्तेमाल करके बेंगलुरु सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था.

बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा पुलिस ने यह कार्रवाई की. पुलिस ने बताया कि सोमशेखर को इस मामले में शामिल होने और शुरुआती जांच के दौरान सहयोग करने के बजाय जानकारी छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उन्हें सोमवार को ही 9वें ACJM कोर्ट में पेश किया गया और आगे की पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

शंकर पर 2001 में अपहरण और जबरन वसूली का आरोप लगा था. 2004 में, एक फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

शंकर ने हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उसकी अपीलें खारिज कर दीं. पुलिस का कहना है कि इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आदेश बनवाकर सजा से बचने की योजना बनाई. नवंबर 2018 में, उसने कथित तौर पर जेल अधिकारियों के सामने वह फर्जी आदेश पेश किया, 10,000 रुपये का जुर्माना भरा और उसे जेल से रिहा कर दिया गया है.

रिहाई के करीब आठ साल बाद, जेल विभाग को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें दावा किया गया कि शंकर की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आदेश तैयार किया गया था. जेल विभाग ने मामले की जांच की और उस कथित आदेश को पुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास भेजा. बाद में पुष्टि हुई कि वह आदेश फर्जी था.

इसके बाद, बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के प्रभारी सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम कर रहे केबी क्षेत्री ने परप्पना अग्रहारा थाने में शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज किया और जून में मैसूर से शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया. शंकर से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया. बाद में जांच अधिकारियों ने इस मामले में सोमशेखर की कथित भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई.

पुलिस जांच में ये आरोप भी सामने आए कि दोनों आरोपियों ने शंकर की पत्नी का यौन शोषण किया था. पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान उन्हें यह जानकारी मिली और उन्होंने इन आरोपों की आगे जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि घटनाओं का पूरा क्रम समझने, इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका का पता लगाने और यह तय करने के लिए जांच चल रही है कि दोषी की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का नकली आदेश कैसे तैयार किया गया और उसका इस्तेमाल कैसे किया गया.

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