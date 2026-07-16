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कर्नाटक के धारवाड़ में डॉक्टर की चाकू घोंपकर हत्या, बेटा गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस

मृतक डॉक्टर किरण चिरायु हॉस्पिटल में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट थे. उनकी पत्नी आंखों की डॉक्टर है. जब शाम तक उन्होंने फोन नहीं उठाया तो रिश्तेदारों ने शक जताया और घर आकर देखा तो डॉ. किरण खून से लथपथ पड़े थे. बच्चा भी घायल था. उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदा होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

डॉक्टर डॉ. किरण की हत्या के बारे में हुबली-धारवाड़ ट्विन सिटी के पुलिस कमिश्नर एन. शशि कुमार ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि उनके रिश्तेदारों से अब तक कुछ जानकारी मिली है. जब रिश्तेदारों ने फोन किया तो उनकी पत्नी ने कहा कि वह आराम कर रही हैं.

फिलहाल आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. साथ ही, घटना की वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है. यह घटना धारवाड़ सबअर्बन पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. सूचना मिलते ही सबअर्बन पुलिस स्टेशन पुलिस और सिटी पुलिस कमिश्नर शशि कुमार और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की.

डॉक्टर किरण चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट थे. वहीं, उनके बेटे पर भी खौफनाक हमला किया गया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

धारवाड़: शहर के बाराकोटरी रोड पर रांका स्टेलो अपार्टमेंट में बुधवार को एक डॉक्टर की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. डॉक्टर के बेटे भी घायल हैं. मौके पर डॉक्टर की पत्नी मौजूद थी.

यहां आकर कोई और मर्डर कर दे, यह मुमकिन नहीं है क्योंकि ये अति सुरक्षित जगह है. जब मर्डर हुआ, तब घर पर सिर्फ तीन लोग थे. रिश्तेदारों ने बार-बार उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि उसकी पत्नी प्रियंका बाहर गई है. रिश्तेदारों ने पड़ोसियों से भी कॉन्टैक्ट किया.

यहां क्या हुआ, यह जानने के लिए पूरी जांच की जा रही है और सबअर्बन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाएगा. घटना की सही वजह अभी पता नहीं चली है. पत्नी शॉक में होने की वजह से कुछ बोली नहीं. वह कुछ अजीब कह रही है लेकिन यहां यह कहना मुमकिन नहीं है. हम उसके रिश्तेदारों से जानकारी लेंगे कि क्या हुआ. उन्होंने पहले ही बता दिया है कि प्रियंका को कस्टडी में ले लिया गया है.

जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि घटना रात में हुई. वह कह रही है कि उसे रात से समझ नहीं आ रहा कि क्या करे. जब घरवालों ने फोन किया, तो उन्होंने अलग-अलग बातें कहीं. अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, इसलिए बाहर से किसी के आने की कोई गुंजाइश नहीं है.

पड़ोसियों से कोई झगड़ा नहीं हुआ. पोस्टमॉर्टम के बाद घटना का पता चलेगा. हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. बेटा जिंदा है, लेकिन वह पूरी तरह से सदमे में था क्योंकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि बेटा ऐसे क्यों गिरा. उनका कहना है कि उसने कोई दवाई ली थी. शाम होने की वजह से मैं टहलने आया था. जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ आ गया. जब मैं पहुँचा, तो बेटे की साँस चल रही थी. मैंने तुरंत बेटे को हॉस्पिटल भेजा, कमिश्नर शशि कुमार ने कहा.

वे कह रहे हैं कि यह परिवार के अंदर की घटना है. देखते हैं घरवाले क्या शिकायत करते हैं. उस पर केस करके जाँच की जाएगी. इस घटना के बारे में क्या हुआ, यह कहना मुश्किल है. किरण के घरवाले कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतें थी. यह एक बात साफ है. वे पत्नी पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं.

पोस्टमॉर्टम के बाद सारी जानकारी मिल जाएगी. बच्चे को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. बच्चा सुरक्षित है. जांच में कोई दिक्कत नहीं है. पत्नी ने खुद दरवाजा खोला था. घर में कोई दूसरा दरवाजा नहीं है. कमिश्नर शशिकुमार ने शक जताया है कि यह घटना पति-पत्नी के बीच झगड़े के दौरान हुई.