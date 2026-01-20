ETV Bharat / bharat

अश्लील वीडियो वायरल होने पर DGP सस्पेंड, सोना तस्करी के आरोपों में बेटी को हो चुकी है जेल

बेंगलुरु: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सोमवार देर रात नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के डीजीपी और सीनियर आईपीएस अधिकारी डॉ. के. रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया है. मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके एक वीडियो के बाद की है. राज्य सरकार ने सरकारी ड्यूटी और यूनिफॉर्म में महिलाओं के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत करने के उनके वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया है और उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया.

इस मामले के प्रकाश में आने के बाद काफी बवाल मचा है. हालांकि डीजीपी राव ने इस वायरल हो रहे वीडियों को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में डीजीपी राव अपने ऑफिस में पुलिस की वर्दी पहने हुए अलग-अलग महिलाओं के साथ दिखाई दिए हैं. वहीं, सूत्रों से पता चला है कि वायरल हो रहे वीडियो के सीन डीजीपी ऑफिस में लगे गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तक यह विवाद पहुंच गया है, जिन्होंने संबंधित विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी है. बताया जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया काफी नाराज हैं.

ऑर्डर पर डालें एक नजर

सरकार की तरफ से जारी किए ऑर्डर के मुताबिक कहा गया कि न्यूज चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर दिखाए गए वीडियो और न्यूज रिपोर्ट से पता चला है कि DGP डॉ. के रामचंद्र राव ने गलत तरीके से काम किया है, जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए ठीक नहीं है और इससे सरकार को भी शर्मिंदगी हो रही है. जहां तक, राज्य सरकार की जांच का सवाल है, उसे यकीन है कि बताए गए ऑफिस के कंडक्ट ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1968 के रूल 3 का उल्लंघन किया गया है और जांच पूरी होने तक रामचंद्र राव को तुरंत सस्पेंड किया जाता है.