ETV Bharat / bharat

'नागरिकों के साथ सम्मान और शिष्टाचार से पेश आएं': कर्नाटक DGP की पुलिसकर्मियों को नसीहत

बेंगलुरु: कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) एम.ए. सलीम ने राज्य के सभी पुलिस कर्मियों को एक परिपत्र जारी किया है. जिसमें पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ सम्मानपूर्वक बातचीत करने और अपने कर्तव्यों का पालन करते समय नैतिक मानकों को बनाए रखने को कहा है. आईजीपी ने कहा कि पुलिस का काम नागरिकों की सेवा और सुरक्षा करना है. यह जरूरी है कि वे ऐसा सम्मान, धैर्य और निष्पक्षता के साथ करें.

समान व्यवहार करेंः

पत्र में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें. हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करें, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जनता की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनें और बिना किसी अनावश्यक देरी के शिकायत दर्ज करें. उन्हें स्टेशन डायरी और केस फाइलों में केस का विवरण दर्ज करते समय सटीकता और एकाग्रता बनाए रखने की भी याद दिलाई है.

पुलिसिंग में धैर्य और जवाबदेहीः

पुलिसकर्मियों को सलाह दी गई है कि वे जनता से विनम्रता से बात करें. हर परिस्थिति में कठोर भाषा का प्रयोग करने से बचें. अधिकारियों को व्यक्तियों या संस्थाओं से किसी भी प्रकार का अवैध लाभ या सहायता लेने या लेने से बचना चाहिए. उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे ड्यूटी के दौरान और उसके बाद, विभागीय अनुशासन और सिद्धांतों का पालन करके एक नैतिक उदाहरण स्थापित करें.

परिपत्र में पुलिस-जनता के बीच निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए समय की पाबंदी, उचित उपस्थिति और बॉडी-वॉर्न कैमरों जैसी तकनीक के ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है. पीड़ितों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए. आईजीपी ने अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं को उनके मामलों की प्रगति और लंबित मामलों के बारे में भी सूचित रखना चाहिए.

जिम्मेदार आचरणः