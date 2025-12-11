ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : रिसेप्शन से 67 लाख का सोना चोरी का मामला, एमपी से बैंड बाजा गैंग के सदस्य गिरफ्तार

दावणगेरे एसपी उमा प्रशांत उस टीम के साथ जिसने केस को सुलझाया ( ETV Bharat )

दावणगेरे (कर्नाटक) : कर्नाटक पुलिस ने मध्य प्रदेश के 'बैंड बाजा गैंग' के सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इन पर दावणगेरे जिले के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में हुए रिसेप्शन से कथित तौर पर 67 लाख रुपये के सोने के गहने चुराने का आरोप है. मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश गई दावणगेरे पुलिस ने आरोपियों से 51 लाख रुपये के सोने के गहने बरामद किए. दावणगेरे एसपी उमा प्रशांत ने कहा, "14 नवंबर को चोरी के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जब एक प्राइवेट रिसॉर्ट में शादी का रिसेप्शन चल रहा था. एक लड़का रिसेप्शन में नाच रहा था. इस दौरान एक महिला ने सोने के गहनों वाला बैग ज़मीन पर रख दिया था और ताली बजा रही थी. थोड़ी देर बाद, उसे बैग नहीं मिला. रिसॉर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. फिर हमने सीसीटीवी और टोल गेट चेक किए. प्रशांत ने कहा कि दावणगेरे पुलिस के लोग इस क्राइम में सिसोदिया गैंग के शामिल होने के शक में मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए. उस जगह पर पुलिस कर्मी जहां से गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया (Karnataka police)