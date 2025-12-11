कर्नाटक : रिसेप्शन से 67 लाख का सोना चोरी का मामला, एमपी से बैंड बाजा गैंग के सदस्य गिरफ्तार
दावणगेरे पुलिस की एक टीम ने मध्य प्रदेश के एक गांव में गैंग के ठिकाने से 51 लाख रुपये के गहने बरामद किए.
Published : December 11, 2025 at 10:16 PM IST
दावणगेरे (कर्नाटक) : कर्नाटक पुलिस ने मध्य प्रदेश के 'बैंड बाजा गैंग' के सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इन पर दावणगेरे जिले के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में हुए रिसेप्शन से कथित तौर पर 67 लाख रुपये के सोने के गहने चुराने का आरोप है.
मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश गई दावणगेरे पुलिस ने आरोपियों से 51 लाख रुपये के सोने के गहने बरामद किए. दावणगेरे एसपी उमा प्रशांत ने कहा, "14 नवंबर को चोरी के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जब एक प्राइवेट रिसॉर्ट में शादी का रिसेप्शन चल रहा था. एक लड़का रिसेप्शन में नाच रहा था. इस दौरान एक महिला ने सोने के गहनों वाला बैग ज़मीन पर रख दिया था और ताली बजा रही थी. थोड़ी देर बाद, उसे बैग नहीं मिला. रिसॉर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. फिर हमने सीसीटीवी और टोल गेट चेक किए.
प्रशांत ने कहा कि दावणगेरे पुलिस के लोग इस क्राइम में सिसोदिया गैंग के शामिल होने के शक में मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए.
एसपी ने कहा, "हमारे सब-इंस्पेक्टर और स्टाफ करीब 15 दिन तक राज्य में रहे. जांच के दौरान टीम को पता चला कि बैंड बाजा गैंग ने चोरी की है." उन्होंने बताया कि यह गैंग मध्य प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय है. एसपी ने कहा, "वे चोरी के लिए नाबालिगों को भर्ती करते हैं, ताकि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो उन्हें बड़ों जैसी सज़ा न मिले."
प्रशांत ने कहा कि दावणगेरे पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के पचोरी में बुडा पुलिस स्टेशन के तहत एक गांव में एक घर पर छापा मारा. एसपी ने कहा, "हमारे लोग वहां गए, एक घर पर छापा मारा और 524 ग्राम सोना बरामद किया."
प्रशांत ने बताया कि गैंग के काम करने का तरीका अमीर लोगों की शादी में शामिल होना था. गैंग के सदस्य किसी गेस्ट का ध्यान भटकने पर कीमती सामान चुरा लेते हैं. कभी-कभी वे पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं. वे तुरंत अपने घर नहीं जाते. वे सात या आठ घंटे बाद ही उस जगह से निकलते हैं और कोई सबूत नहीं छोड़ते. एसपी ने दावणगेरे पुलिस के डीएसपी बसवराज, इंस्पेक्टर अन्नाया और दूसरों की कड़ी मेहनत और लगन की तारीफ की.
