कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार बोले- मैं पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहता

सीएम बनने को लेकर कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी शिवकुमार ने कहा कि लोगों ने हमारी कलेक्टिव लीडरशिप के लिए वोट दिया है.

Deputy CM DK Shivakumar
कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 10:48 AM IST

5 Min Read
कनकपुरा (कर्नाटक): कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने मंगलवार को को मुख्समंत्री के पद को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे 'अंदरूनी झगड़े' के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब दिए. उन्होंने कहा कि वह पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहते.

बेंगलुरु साउथ जिले के कनकपुरा में डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं अंतरात्मा की आवाज में विश्वास करता हूं. हमें अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए. मैं पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहता."

जब उनसे पूछा गया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली गए थे और राहुल गांधी के साथ सत्ता सौंपने पर बात करने वाले थे, तो उन्होंने कहा, "मुझे इस मामले के बारे में नहीं पता. यह हम पांच या छह लोगों के बीच की सीक्रेट बात है. मैं इसे नहीं बताऊंगा. CM एक सीनियर लीडर हैं और हमारी पार्टी के लिए एक एसेट हैं. वह साढ़े सात साल से CM हैं."

'लोगों ने मेरा स्वागत किया'
जब उनसे पूछा गया कि क्या लोग उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, "अभी मेरे सत्ता में आने के लिए प्रार्थना करने के बजाय, मैं उन प्रार्थनाओं को नहीं भूल सकता जो मेरी मांओं, युवाओं बड़ों और मंदिर के पुजारियों ने की थीं, जब मैं जेल गया था. जब मैं BJP के समय में जेल से रिहा हुआ, तो लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा स्वागत किया."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं जेल में था, तो पुलिस ऑफिसर भास्कर राव ने मुझे करावे नारायण गौड़ा के खिलाफ प्रोटेस्ट न करने की धमकी दी थी. कुछ स्वामीजी आए, कुछ नहीं आए. पूर्व CM कुमारस्वामी ने चन्नपटना में एक अलग बयान दिया. बहुत से लोग हमारे घर आए, मेरी पत्नी और बच्चों से बात की और मुझे हिम्मत दी. उस दिन लोगों ने मेरे लिए मन्नतें मांगी थीं. मैं आज भी उस समय की मन्नतें पूरी नहीं कर पा रहा हूं. बहुत से लोगों ने मेरे रिहा होने तक चप्पलें नहीं पहनीं. आज मैं डिप्टी सीएम और पार्टी प्रेसिडेंट हूं. मुश्किल समय में मैंने जो दुआएं कीं, उनसे मुझे सेल्फ-कॉन्फिडेंस मिला, जो मेरे लिए बहुत खास है."

लोगों ने कलेक्टिव लीडरशिप के लिए वोट दिया
जब उनसे पूछा गया कि क्या जिले के सभी चार चुनाव क्षेत्रों के लोगों ने पार्टी का सपोर्ट किया, यह कहते हुए कि वे उन्हें CM के रूप में देखना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, "मैंने चुनाव के दौरान महादेवप्पा के चुनाव क्षेत्र और मांड्या सहित सभी चुनाव क्षेत्रों में लोगों से मुझे वोट देने के लिए भी कहा. लोगों ने हमारी कलेक्टिव लीडरशिप के लिए वोट दिया है. मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने अकेले मुझे वोट दिया. हमारे वर्कर्स ने 224 चुनाव क्षेत्रों में हमसे ज़्यादा मेहनत की है."

'यह वर्कर्स का चुनाव है'
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "वर्कर्स ही हम हैं. जब रामकृष्ण हेगड़े CM थे, तो मैंने श्रीकंथैया ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था. बाकी लोगों ने इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ा था. वह मेरी पॉलिटिकल लाइफ का पहला चुनाव था. मैंने कनकपुरा में यह चुनाव जीता और डायरेक्टर चुना गया. उस समय ऑस्कर फर्नांडिस एक महीने तक उसी बिल्डिंग में रहे और चुनाव करवाया. यह वर्कर्स का चुनाव है. अगर वर्कर्स मेरा चुनाव करवा रहे हैं, तो अगर मैं उनके चुनाव में आकर वोट नहीं दूंगा तो यह मेरी ड्यूटी में लापरवाही होगी. हम तभी मजबूत होंगे जब वर्कर्स मजबूत होंगे. उन्होंने मुझसे चुनाव में कॉम्प्रोमाइज करने को कहा."

उन्होंने कहा, "हमने कहा है कि हमें खुद चुनाव कराना चाहिए और कार्यकर्ताओं को इसका अनुभव करने देना चाहिए. संसदीय चुनावों के दौरान हम बहुत निराश हुए थे. कई बूथों पर एजेंट नहीं थे. हमें नहीं पता था कि हमला कैसे हुआ. हम अपनी गलती सुधारेंगे. राजनीति में हमारा दुश्मन कौन है? हमें जानना होगा. इस चुनाव में हमें पता चलेगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ. इसीलिए हम चुनाव करा रहे हैं." उन्होंने कहा कि ऐसे चुनाव पार्टी संगठन के लिए जरूरी हैं.

'यही हमारा ओरिजिन है'
उन्होंने कहा, "कोई भी पार्टी तब तक नहीं रह सकती जब तक उसका ओरिजिनल रूप न हो. यही हमारा ओरिजिन है. सोसायटी, मिल्क यूनियन, PLD, म्युनिसिपैलिटी और पंचायतें हमारी संपत्ति की तरह हैं. उन्होंने कहा, "जो लोग मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वे चले गए हैं. मुझे CM बनाने की कोशिश के बारे में नहीं पता. मैंने उन्हें बुलाया नहीं है, मैंने उन्हें भेजा नहीं है. मैं यह सवाल नहीं करूंगा कि आप क्यों गए." जब उनसे पूछा गया कि क्या पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, तो उन्होंने कहा, "मैं इसके बारे में क्यों बात करूं? आप (मीडिया) कुछ लिख रहे हैं."

TAGGED:

KARNATAKA DEPUTY CM
KARNATAKA
DEPUTY CM DK SHIVAKUMAR
CONGRESS
DK SHIVAKUMAR

