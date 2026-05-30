ETV Bharat / bharat

कांग्रेस हाईकमान के सामने अब आएगी नई चुनौती, कैसे बनाएंगे सिद्धारमैया, शिवकुमार और खरगे के बीच संतुलन

कर्नाटक में दो साल बाद 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में थोड़ा सोचसमझकर फैसला लेना होगा.

KARNATAKA CONGRESS NEW CABINET
कांग्रेस हाईकमान के सामने अब आएगी नई चुनौती (ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : May 30, 2026 at 11:36 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कर्नाटक में आज शनिवार 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. जानकारी के मुताबिक यह बैठक करीब 4 बजे शुरू होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा. राज्य में सत्ता का सफल हस्तांतरण होने के बाद पार्टी ने संभावित कैबिनेट मंत्रियों, एमएलसी और राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर सलाह-मशविरा किया.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच काफी दिनों से चला आ रहा नेतृत्व का मुद्दा अब सुलझ गया है, लेकिन हाईकमान के सामने असल चुनौती अब आने वाली है और वह चुनौती पूर्व सीएम सिद्धारमैया, नए सीएम कैंडीडेट और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच बैलेंस बनाना होगा क्योंकि तीनों लोग काफी असरदार है और कर्नाटक से ही आते हैं.

इससे पहले सिद्धारमैया अपने बेटे और विधान परिषद के सदस्य (MLC) यतींद्र के साथ शुक्रवार को दिल्ली में खरगे से मुलाकात की और बाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मिले. इस मौके पर खरगे के बेटे प्रियांक खरगे भी मौजूद थे. इससे इतर डीके शिवकुमार ने भी खरगे, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से अलग-अलग मुलाकात की. यह बदलाव ऐसे जरूरी समय पर हो रहा है जब पार्टी हाईकमान 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है और सरकार के साथ-साथ राज्य इकाई को भी पुनर्गठिक करने की योजना बना रहा है.

नए मुख्यमंत्री के पास काम करने के लिए सिर्फ दो साल होंगे और उन्हें अपनी कैबिनेट के ज्यादातर लोगों को खुद चुनने की जरूरत महसूस होगी. इस संबंध में, पूर्व सिद्धारमैया की चिंताओं को दूर करना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि नए मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को शामिल करने की जगह बनानी होगी, वहीं, कुछ समय पहले, कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला था और इन सभी लोगों ने खरगे से कैबिनेट में फेरबदल करने की अपील की थी ताकि नए लोगों को सरकार में जगह मिल सके.

इसके साथ-साथ राज्य के नए मुख्यमंत्री को एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए अपने डिप्टी के तौर पर कुछ काबिल और युवा नेताओं की मदद की जरूरत पड़ सकती है. सूत्रों ने कहा कि शिवकुमार 2023 से अकेले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब एक से ज्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जरूरत पड़ सकती है. यह तो जाहिर है कि यहां जाति के हिसाब से संतुलन बनाना होगा. वोक्कालिगा नेता शिवकुमार, ओबीसी नेता सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी थे. अब जब वोक्कालिगा मुख्यमंत्री हैं, तो उनके डिप्टी लिंगायत, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों से आने होंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि डिप्टी मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से ही कई दावेदार हैं, जिनमें प्रियांक खरगे के अलावा जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, केसी जॉर्ज और जमीर अहमद जैसे पुराने नेता शामिल हैं.

इसके अलावा, शिवकुमार एक वोक्कालिगा (जो राज्य इकाई के प्रमुख भी हैं) के मुख्यमंत्री बनने के बाद, हाईकमान को सरकार और पार्टी के बीच पावर स्ट्रक्चर को बैलेंस करने और नए राज्य इकाई प्रमुख के रूप में लिंगायत, दलित या ओबीसी (OBC) में से किसी एक का नाम तय करने की जरूरत पड़ सकती है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस पद के लिए दलित नेता सतीश जरकीहोली, जो सिद्धारमैया के करीबी हैं, और लिंगायत नेता एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे के नाम चर्चा में हैं.

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी और पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ETV भारत को बताया कि हाल ही में केरल में नई सरकार बनी है जिसमें युवा और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है. दिल्ली में विचार-विमर्श चल रहा है. मुझे यकीन है कि हाईकमान कर्नाटक में भी एक अच्छी टीम फाइनल करेगा. कर्नाटक में नया नेता चुनने के लिए कांग्रेस विधायक दल शनिवार को मीटिंग कर रही है. आने वाले दिनों में नए कैबिनेट की भी घोषणा हो जाएगी.

नई कैबिनेट के अलावा, पार्टी संभावित एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा कर रही है. गवर्नर को पांच विधान परिषद के सदस्य नॉमिनेट करने हैं, जबकि कांग्रेस को 7 एमएलसी सीटों में से 5 जीतने की उम्मीद है, जिनके लिए चुनाव होंगे. साथ ही, कांग्रेस को कर्नाटक से तीन राज्यसभा सीटें मिलेंगी, जिनके लिए 18 जून को चुनाव होने हैं. खरगे को एक सीट मिलना तय है, लेकिन पार्टी को उन दो सीटों के लिए नाम तय करने हैं, जिनके लिए कई नेता मांग कर रहे हैं.

AICC के पदाधिकारी सूरज हेगड़े ने ETV भारत को बताया कि फिलहाल, कैबिनेट बनाने पर मुख्य फोकस है. बाकी फैसले भी बाद में लिए जाएंगे. हमें 7 में से 5 एमएलसी सीटें जीतने का भरोसा है. नई सरकार और नई राज्य टीम 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार करेगी. पार्टी बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से बदलाव को लागू कर रही है. सभी मुद्दे जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे. के सिद्धारमैया ने 2023 में अपना दूसरा टर्म संभाला और 28 मई, 2026 को इस्तीफा दे दिया, जिससे उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के लिए रास्ता बना, जो कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ 135/224 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दिलाने के बावजूद मौका चूक गए.

पढ़ें: कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, डीके शिवकुमार चुने जाएंगे नेता

कर्नाटक गवर्नर ने स्वीकार किया सिद्धारमैया का इस्तीफा, डीके शिवकुमार सरकार का रास्ता साफ

TAGGED:

कर्नाटक कांग्रेस
KARNATAKA CONGRESS
DK SHIVAKUMAR
TRANSFER OF POWER IN KARNATAKA
KARNATAKA CONGRESS NEW CABINET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.