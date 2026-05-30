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कांग्रेस हाईकमान के सामने अब आएगी नई चुनौती, कैसे बनाएंगे सिद्धारमैया, शिवकुमार और खरगे के बीच संतुलन

नई दिल्ली: कर्नाटक में आज शनिवार 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. जानकारी के मुताबिक यह बैठक करीब 4 बजे शुरू होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा. राज्य में सत्ता का सफल हस्तांतरण होने के बाद पार्टी ने संभावित कैबिनेट मंत्रियों, एमएलसी और राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर सलाह-मशविरा किया.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच काफी दिनों से चला आ रहा नेतृत्व का मुद्दा अब सुलझ गया है, लेकिन हाईकमान के सामने असल चुनौती अब आने वाली है और वह चुनौती पूर्व सीएम सिद्धारमैया, नए सीएम कैंडीडेट और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच बैलेंस बनाना होगा क्योंकि तीनों लोग काफी असरदार है और कर्नाटक से ही आते हैं.

इससे पहले सिद्धारमैया अपने बेटे और विधान परिषद के सदस्य (MLC) यतींद्र के साथ शुक्रवार को दिल्ली में खरगे से मुलाकात की और बाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मिले. इस मौके पर खरगे के बेटे प्रियांक खरगे भी मौजूद थे. इससे इतर डीके शिवकुमार ने भी खरगे, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से अलग-अलग मुलाकात की. यह बदलाव ऐसे जरूरी समय पर हो रहा है जब पार्टी हाईकमान 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है और सरकार के साथ-साथ राज्य इकाई को भी पुनर्गठिक करने की योजना बना रहा है.

नए मुख्यमंत्री के पास काम करने के लिए सिर्फ दो साल होंगे और उन्हें अपनी कैबिनेट के ज्यादातर लोगों को खुद चुनने की जरूरत महसूस होगी. इस संबंध में, पूर्व सिद्धारमैया की चिंताओं को दूर करना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि नए मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को शामिल करने की जगह बनानी होगी, वहीं, कुछ समय पहले, कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला था और इन सभी लोगों ने खरगे से कैबिनेट में फेरबदल करने की अपील की थी ताकि नए लोगों को सरकार में जगह मिल सके.

इसके साथ-साथ राज्य के नए मुख्यमंत्री को एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए अपने डिप्टी के तौर पर कुछ काबिल और युवा नेताओं की मदद की जरूरत पड़ सकती है. सूत्रों ने कहा कि शिवकुमार 2023 से अकेले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब एक से ज्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जरूरत पड़ सकती है. यह तो जाहिर है कि यहां जाति के हिसाब से संतुलन बनाना होगा. वोक्कालिगा नेता शिवकुमार, ओबीसी नेता सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी थे. अब जब वोक्कालिगा मुख्यमंत्री हैं, तो उनके डिप्टी लिंगायत, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों से आने होंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि डिप्टी मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से ही कई दावेदार हैं, जिनमें प्रियांक खरगे के अलावा जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, केसी जॉर्ज और जमीर अहमद जैसे पुराने नेता शामिल हैं.

इसके अलावा, शिवकुमार एक वोक्कालिगा (जो राज्य इकाई के प्रमुख भी हैं) के मुख्यमंत्री बनने के बाद, हाईकमान को सरकार और पार्टी के बीच पावर स्ट्रक्चर को बैलेंस करने और नए राज्य इकाई प्रमुख के रूप में लिंगायत, दलित या ओबीसी (OBC) में से किसी एक का नाम तय करने की जरूरत पड़ सकती है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस पद के लिए दलित नेता सतीश जरकीहोली, जो सिद्धारमैया के करीबी हैं, और लिंगायत नेता एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे के नाम चर्चा में हैं.