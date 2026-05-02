हत्या के दोषी कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी की विधायकी गई, छह साल के लिए अयोग्य घोषित
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 15 अन्य को बीजेपी नेता योगेश गौड़ा मर्डर केस में 15 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
Published : May 2, 2026 at 8:19 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को मर्डर केस में दोषी ठहराए जाने के बाद छह साल के लिए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. विधानसभा सचिव एमके विशालाक्षी ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार विनय को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया.
अधिसूचना के मुताबिक, विनय कुलकर्णी की अयोग्यता 15 अप्रैल से प्रभावी होगी, जिस दिन उन्हें दोषी ठहराया गया था. हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी सक्षम कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लग जाती है, तो अयोग्यता अपने आप रद्द हो जाएगी.
कर्नाटक की धारवाड़ विधानसभा सीट से विधायक विनय और 15 अन्य लोगों को धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और बीजेपी नेता योगेश गौड़ा मर्डर केस में बेंगलुरु के स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 अप्रैल को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 की सुबह धारवाड़ में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी. विनय उस समय सिद्धारमैया कैबिनेट में मंत्री थे.
हत्याकांड की जांच करने वाली स्थानीय पुलिस ने शुरू में छह लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने जमीन के विवाद में योगेश गौड़ा की हत्या करने की बात कबूल की थी. लेकिन विनय कुलकर्णी का नाम FIR में नहीं था. जनता के दबाव राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में मामला CBI को सौंप दिया और विनय के नाम पर एक नई FIR दर्ज की गई, जिसके बाद नवंबर 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई.
अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे धारवाड़ जिले में नहीं जा सकेंगे, जिसके तहत उनका चुनाव क्षेत्र -धारवाड़- आता है. विनय 2023 में दोबारा विधायक चुने गए, तब उन्होंने पड़ोसी बेलगावी जिले के कित्तूर में रहकर अपना चुनाव प्रचार मैनेज किया था.
जांच के दौरान मर्डर केस में कई मोड़ आए, जिसमें दो मुख्य आरोपी सरकारी गवाह बन गए और विनय पर गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और धमकाने के आरोप लगे. सुप्रीम कोर्ट ने जून 2025 में उसकी जमानत रद्द कर दी. उन्हें इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार जमानत मिली थी.
योगेश गौड़ा मर्डर केस में 21 आरोपी थे. दो सरकारी गवाह बन गए, जबकि विनय कुलकर्णी के पर्सनल सेक्रेटरी समेत दो को बरी कर दिया गया.
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