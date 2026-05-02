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हत्या के दोषी कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी की विधायकी गई, छह साल के लिए अयोग्य घोषित

बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को मर्डर केस में दोषी ठहराए जाने के बाद छह साल के लिए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. विधानसभा सचिव एमके विशालाक्षी ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार विनय को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया.

अधिसूचना के मुताबिक, विनय कुलकर्णी की अयोग्यता 15 अप्रैल से प्रभावी होगी, जिस दिन उन्हें दोषी ठहराया गया था. हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी सक्षम कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लग जाती है, तो अयोग्यता अपने आप रद्द हो जाएगी.

कर्नाटक की धारवाड़ विधानसभा सीट से विधायक विनय और 15 अन्य लोगों को धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और बीजेपी नेता योगेश गौड़ा मर्डर केस में बेंगलुरु के स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 अप्रैल को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 की सुबह धारवाड़ में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी. विनय उस समय सिद्धारमैया कैबिनेट में मंत्री थे.

हत्याकांड की जांच करने वाली स्थानीय पुलिस ने शुरू में छह लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने जमीन के विवाद में योगेश गौड़ा की हत्या करने की बात कबूल की थी. लेकिन विनय कुलकर्णी का नाम FIR में नहीं था. जनता के दबाव राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में मामला CBI को सौंप दिया और विनय के नाम पर एक नई FIR दर्ज की गई, जिसके बाद नवंबर 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई.