कर्नाटक में अब एक विधायक ने 'मंत्री' पद के लिए ठोकी दावेदारी! हाईकमान पर भरोसा

कर्नाटक में कांग्रेस लीडरशिप की खींचतान के बीच, नागथन से कांग्रेस MLA विट्ठला कटकधोंडा ने मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की.

Karnataka Politics
बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी CM डी के शिवकुमार, राज्य में चल रहे लीडरशिप के मुद्दे के बीच ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
विजयपुरा (कर्नाटक): कर्नाटक में 'मुख्यमंत्री की कुर्सी' को लेकर घमासान मचा है. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की दावेदारी से कांग्रेस आलाकमान असमंजस में हैं. इस बीच एक विधायक ने मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी. नागथन से कांग्रेस विधायक विट्ठला कटकधोंडा ने खुद को मंत्री पद का दावेदार बताया.

MLA विट्ठला कटकधोंडा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि CM पद पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी (CLP) की मीटिंग में चर्चा होनी चाहिए, और उम्मीद है कि हाईकमान समय पर फ़ैसला लेगा. विट्ठल कटकधोंडा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि हाईकमान जल्द से जल्द फ़ैसला लेगा. विट्ठल ने कहा, "मैं भी मंत्री पद का उम्मीदवार हूं. CM पद पर CLP मीटिंग में चर्चा होनी चाहिए और हाईकमान को फैसला लेना चाहिए. CM पद पर जल्द से जल्द फैसला लेना सही रहेगा."

Karnataka Congress MLA
नागथन से कांग्रेस विधायक विट्ठला कटकधोंडा (ANI)

इस बीच, शनिवार सुबह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा, उसे मानने और किसी भी "कन्फ्यूजन" को दूर करने का फैसला किया है.

CM सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम मानेंगे. कल से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. अभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने कन्फ्यूजन पैदा किया है."

CM सिद्धारमैया ने आज सुबह डिप्टी CM को कावेरी स्थित अपने घर पर ब्रेकफ़ास्ट मीट के लिए बुलाया था. दोनों ने राज्य की प्रायोरिटीज़ और "आगे के रास्ते" पर चर्चा करने के लिए एक "प्रोडक्टिव मीटिंग" की.

ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) केसी वेणुगोपाल ने डीके शिवकुमार और ए एस पोन्ना को बुलाने के लिए कहा था. सीएम के मुताबिक, उन्होंने 2028 के चुनावों और आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए अपने एजेंडा पर चर्चा की.

उन्होंने कहा, "हमारा एजेंडा 2028 के चुनाव हैं. लोकल बॉडी चुनाव जरूरी हैं. हमने उन पर चर्चा की. हमने 2028 के चुनावों में कांग्रेस को वापस लाने पर भी चर्चा की. हमने चर्चा की कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा."

CM ने कहा, "हमने आपस में चर्चा की है कि हम 2023 के चुनाव की तरह ही साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा. हम साथ मिलकर काम करते हैं."

इस बीच, डिप्टी CM शिवकुमार ने CM की भावना को दोहराते हुए कहा कि वे राज्य के लोगों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं. शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "हमें उनकी इच्छाएं पूरी करनी हैं. उस दिशा में हम काम कर रहे हैं. पार्टी हाईकमान ने जो तय किया है, हम उस पर काम कर रहे हैं." दोनों नेता अपनी छोटी सी बातचीत में सहज दिखे. अब गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में है.

