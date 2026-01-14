ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता ने महिला अधिकारी को दी चप्पल से पीटने की धमकी, फिल्म का बैनर हटाये जाने से थे नाराज

बेंगलुरु: कर्नाटक में एक कांग्रेसी नेता ने एक महिला केएएस (KAS) अधिकारी को चप्पल से मारने की धमकी दी है. महिला अधिकारी ने शिडलघट्टा शहर में यातायात में बाधा बन रहे एक बैनर को हटवा दिया था, जिससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए थे. केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने इस घटना की कड़ी निंदा की, और आरोपी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा पर केएएस (KAS) अधिकारी और शिडलघट्टा नगर पालिका आयुक्त को चप्पल से मारने और तालुका से बाहर खदेड़ने की धमकी देने का आरोप लगा है. एक वायरल ऑडियो क्लिप में, राजीव गौड़ा महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जबकि अधिकारी उनसे ऐसी भाषा न बोलने का अनुरोध करती रही.

गौड़ा फोन पर अधिकारी पर इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि अधिकारी ने शहर में उनके समर्थकों द्वारा लगाई गई एक फिल्म का बैनर हटवा दिया था. यह बैनर जल्द ही रिलीज होने वाली कन्नड़ फिल्म को शुभकामनाएं देने के लिए लगाया गया था.

राजीव गौड़ा ने महिला अधिकारी को धमकी देते हुए कहा, "तुम्हारी बैनर हटाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कल तक इसे वापस नहीं लगाया गया, तो मैं तुम्हारा दफ्तर जला दूंगा. मैं सभी वार्डों से लोगों को बुलाऊंगा और उनसे तुम्हें चप्पलों से पिटवाकर तालुका से बाहर खदेड़ दूंगा." ईटीवी भारत वायरल ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

ऑडियो के अनुसार, कांग्रेस नेता उस महिला अधिकारी की सफाई सुनने को भी तैयार नहीं थे. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों के बाद सफाई कर्मचारियों ने उस बैनर को हटाया था. उन्होंने कहा, "चूंकि बैनर झुक गया था और गिरने ही वाला था, इसलिए कई लोगों ने कर्मियों से इसे हटाने के लिए कहा था, क्योंकि डर था कि यह किसी राहगीर या वाहन पर गिर सकता है. इसीलिए उन्होंने इसे हटा दिया."