कांग्रेस नेता ने महिला अधिकारी को दी चप्पल से पीटने की धमकी, फिल्म का बैनर हटाये जाने से थे नाराज

एक ऑडियो क्लिप में, कांग्रेस नेता महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं.

कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा. (ETV Bharat)
January 14, 2026

बेंगलुरु: कर्नाटक में एक कांग्रेसी नेता ने एक महिला केएएस (KAS) अधिकारी को चप्पल से मारने की धमकी दी है. महिला अधिकारी ने शिडलघट्टा शहर में यातायात में बाधा बन रहे एक बैनर को हटवा दिया था, जिससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए थे. केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने इस घटना की कड़ी निंदा की, और आरोपी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा पर केएएस (KAS) अधिकारी और शिडलघट्टा नगर पालिका आयुक्त को चप्पल से मारने और तालुका से बाहर खदेड़ने की धमकी देने का आरोप लगा है. एक वायरल ऑडियो क्लिप में, राजीव गौड़ा महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जबकि अधिकारी उनसे ऐसी भाषा न बोलने का अनुरोध करती रही.

गौड़ा फोन पर अधिकारी पर इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि अधिकारी ने शहर में उनके समर्थकों द्वारा लगाई गई एक फिल्म का बैनर हटवा दिया था. यह बैनर जल्द ही रिलीज होने वाली कन्नड़ फिल्म को शुभकामनाएं देने के लिए लगाया गया था.

राजीव गौड़ा ने महिला अधिकारी को धमकी देते हुए कहा, "तुम्हारी बैनर हटाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कल तक इसे वापस नहीं लगाया गया, तो मैं तुम्हारा दफ्तर जला दूंगा. मैं सभी वार्डों से लोगों को बुलाऊंगा और उनसे तुम्हें चप्पलों से पिटवाकर तालुका से बाहर खदेड़ दूंगा." ईटीवी भारत वायरल ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

ऑडियो के अनुसार, कांग्रेस नेता उस महिला अधिकारी की सफाई सुनने को भी तैयार नहीं थे. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों के बाद सफाई कर्मचारियों ने उस बैनर को हटाया था. उन्होंने कहा, "चूंकि बैनर झुक गया था और गिरने ही वाला था, इसलिए कई लोगों ने कर्मियों से इसे हटाने के लिए कहा था, क्योंकि डर था कि यह किसी राहगीर या वाहन पर गिर सकता है. इसीलिए उन्होंने इसे हटा दिया."

जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ, जनता में नाराजगी बढ़ने लगी. राजीव गौड़ा ने अफसोस जताते हुए माफी की पेशकश की. राजीव ने कहा, "मेरा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था. मैं तो बस उनसे यह सवाल कर रहा था कि सिर्फ हमारे लोगों द्वारा लगाए गए बैनर ही क्यों हटाए जा रहे हैं, जबकि दूसरों के बैनरों को रहने दिया जा रहा है. अगर उन्हें बुरा लगा है, तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा."

हालांकि, महिला अधिकारी ने कहा कि उन्होंने राजीव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने (राजीव ने) पूरी नगर पालिका के कर्मचारियों को अपशब्द कहे हैं. इस बीच, नगर पालिका के कर्मचारियों ने राजीव गौड़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने एक महिला अधिकारी के काम में बाधा डालने और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए राजीव की कड़ी निंदा की. उन्होंने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को फोन कर इस घटना पर अपना गुस्सा भी व्यक्त किया.

कुमारस्वामी ने मुख्य सचिव से आग्रह करते हुए कहा, "यह बेहद निंदनीय है कि राज्य में महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. एक महिला होने के नाते, आपको अन्य महिला अधिकारियों पर होने वाले ऐसे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए."

