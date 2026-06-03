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कर्नाटक में आज से डीके शिवकुमार सरकार, शाम 4 बजे लेंगे CM पद की शपथ

बेंगलुरु: कर्नाटक में आज बुधवार को डीके शिवकुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है. शाम 4 बजे के करीब राज्यपाल लोकभवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा. सीएम ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोक भवन के ग्लास हाउस में शिवकुमार और नए कैबिनेट के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे. समारोह में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के अलावा संसद सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे.

जानकारी के मुताबिक डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न क्षोत्रों के गणमान्य लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है. अलग-अलग धर्मों के धार्मिक नेताओं के साथ-साथ कनकपुरा के डोड्डालाहल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, किसान नेता, दलित ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधि, बैकवर्ड क्लास के लीडर, महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप, महिला लीडर और यूथ लीडर को भी बुलाया गया है.

इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री, ज्यूडिशियरी, खेल जगत, थिएटर से जुड़े लोग, लेखक, कलाकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस लीडर और होटल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं. इस बड़ी लिस्ट को नई सरकार के समावेशी शासन और समाज के अलग-अलग हिस्सों के साथ जुड़ाव के कमिटमेंट को दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले मंगलवार को, शिवकुमार ने कहा था कि उनके नेतृत्व में राज्य में 'युवाओं के लिए एक नया युग' शुरू होगा, साथ ही उन्होंने यह भी माना कि आगे की जिम्मेदारियां आसान नहीं होंगी.

उन्होंने अपनी तरक्की को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत बताया और कर्नाटक के लोगों के लिए समर्पण से काम करने का वादा किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता को मौका दिया है, लीडर को नहीं. मुझ पर दिखाए गए भरोसे और विश्वास के लिए मैं बहुत एहसानमंद हूं. मुझे पता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, और मुश्किल समय भी आएगा, लेकिन मुझे उन्हें मैनेज करना है और कड़ी मेहनत करते रहना है.