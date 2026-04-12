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कर्नाटक कांग्रेस का बड़ा फैसला, सभी अल्पसंख्यक समितियों को किया भंग

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने राज्य अल्पसंख्यक इकाई के चेयरपर्सन के. अब्दुल जब्बार के इस्तीफे के बाद बड़ा फैसला लिया है. अंदरूनी खींचतान को दूर करने के लिए पार्टी ने राज्य, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर सभी अल्पसंख्यक समितियों को भंग कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान के जरिये इस घटनाक्रम की पुष्टि की गई, जिससे पता चलता है कि पार्टी जल्द ही अलग-अलग संगठनात्मक हितधारकों से सलाह-मशविरा करने के बाद एक नई कमेटी बनाएगी. यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में आया है जब सत्ताधारी पार्टी हाल की चुनावी रणनीति को लेकर अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही है. उपचुनाव के दौरान पार्टी की कार्यशैली से नाराजगी

अब्दुल जब्बार ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इस्तीफा पत्र भेज दिया था. उन्होंने दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव के दौरान पार्टी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान अल्पसंख्यक नेताओं को नजरअंदाज किया गया. जब्बार ने अपने पत्र में कहा, "दावणगेरे और पूरे कर्नाटक में उपचुनावों के दौरान हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है." उन्होंने आगे बताया कि विचार-विमर्श न होने से पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा हुई है. उन्होंने आगे कहा, "पार्टी नेताओं की तरफ से अल्पसंख्यक इकाई से सीधे तौर पर इनपुट लेने की कोई कोशिश नहीं की गई. मेरे साथी निराश हैं, और मैं भी यही महसूस करता हूं."