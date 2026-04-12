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कर्नाटक कांग्रेस का बड़ा फैसला, सभी अल्पसंख्यक समितियों को किया भंग

कर्नाटक कांग्रेस की अल्पसंख्यक इकाई के प्रमुख के. अब्दुल जब्बार ने शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया था.

Karnataka Congress dissolves all minority committees after K Abdul Jabbar Resignation over Davanagere By-Poll Row
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
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बेंगलुरु: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने राज्य अल्पसंख्यक इकाई के चेयरपर्सन के. अब्दुल जब्बार के इस्तीफे के बाद बड़ा फैसला लिया है. अंदरूनी खींचतान को दूर करने के लिए पार्टी ने राज्य, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर सभी अल्पसंख्यक समितियों को भंग कर दिया है.

सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान के जरिये इस घटनाक्रम की पुष्टि की गई, जिससे पता चलता है कि पार्टी जल्द ही अलग-अलग संगठनात्मक हितधारकों से सलाह-मशविरा करने के बाद एक नई कमेटी बनाएगी. यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में आया है जब सत्ताधारी पार्टी हाल की चुनावी रणनीति को लेकर अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही है.

उपचुनाव के दौरान पार्टी की कार्यशैली से नाराजगी
अब्दुल जब्बार ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इस्तीफा पत्र भेज दिया था. उन्होंने दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव के दौरान पार्टी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान अल्पसंख्यक नेताओं को नजरअंदाज किया गया. जब्बार ने अपने पत्र में कहा, "दावणगेरे और पूरे कर्नाटक में उपचुनावों के दौरान हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है."

उन्होंने आगे बताया कि विचार-विमर्श न होने से पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा हुई है. उन्होंने आगे कहा, "पार्टी नेताओं की तरफ से अल्पसंख्यक इकाई से सीधे तौर पर इनपुट लेने की कोई कोशिश नहीं की गई. मेरे साथी निराश हैं, और मैं भी यही महसूस करता हूं."

अब्दुल जब्बार के इस्तीफे से पार्टी के अंदर के कलह उजागर हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमान को प्रचार अभियान के दौरान जब्बार और मंत्री जमीर अहमद खान की भूमिकाओं के बारे में नकारात्मक फीडबैक मिला था. अंदरूनी तोड़-फोड़ और गुटबाजी के आरोप लगे हैं, खासकर दावणगेरे दक्षिण इलाके में.

दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं. विधायक रिजवान अरशद ने कहा कि तनाव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पार्टी एक ही उम्मीदवार के नाम पर अड़ी रही, जबकि एमएलसी सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को कमजोर करने के लिए पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने "साजिश" रची थी. इस अंदरूनी कलह के बावजूद, सलीम अहमद ने कहा कि अल्पसंख्यक मतदाता पार्टी के साथ हैं.

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि यह बड़ा बदलाव कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अनुशासन और एकता वापस लाने की कोशिश है. मौजूदा समितियों को भंग करके, पार्टी का उद्देश्य एक नई शुरुआत का रास्ता साफ करना है. हालांकि यह कदम राज्य इकाई के अंदर अलग-अलग हितों को मैनेज करने की मौजूदा चुनौतियों को दिखाता है. जैसे-जैसे कर्नाटक कांग्रेस इन स्थानीय इकाइयों को फिर से बनाने की तैयारी कर रही है, फोकस इस बात पर बना हुआ है कि क्या ये बदलाव नेतृत्व और रणनीति में मौजूदा कमियों को पूरा कर सकते हैं.

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