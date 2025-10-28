ETV Bharat / bharat

ढीली टोपी की जगह अब अधिकारी जैसी कैप पहनेंगे कर्नाटक पुलिसकर्मी, मुख्यमंत्री को पुलिसिंग में सुधार की उम्मीद

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा सात दशकों में पहली बार किए गए इस बदलाव का उद्देश्य पेशेवरता में सुधार लाना है.

Karnataka police new cap
नये कैप में पुलिस कर्मी और मुख्यमंत्री. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को पुलिस कर्मियों के लिए एक नए कैप का अनावरण किया. इसे पुलिसकर्मियों को वितरित किया गया. उन्होंने कहा कि सात दशकों में पहली बार किए गए इस बदलाव का उद्देश्य पेशेवरता में सुधार लाना और अधिक कुशल पुलिसिंग के माध्यम से अपराध को कम करना है.

विधान सौध बैंक्वेट हॉल में वितरण समारोह और एक नए मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के गठन के अवसर पर बोलते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस कैप को उस ढीली टोपी के स्थान पर चुना है, जो कांस्टेबल कई वर्षों से पहनते आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि पुरानी टोपी 1956 से ही प्रचलन में थी.

Karnataka police new cap
कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम व अन्य. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें पुलिस बल द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक कुशलता और पेशेवर तरीके से करने के तरीके में भी इसी तरह का बदलाव देखना होगा." उन्होंने आगे कहा कि पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने से समाज में अपराध कम करने में मदद मिलेगी.

सिद्धारमैया ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था के कई मानकों पर कर्नाटक सभी राज्यों में पहले स्थान पर है. उन्होंने नशामुक्त राज्य की दिशा में काम करने के लिए एक समर्पित मादक द्रव्य-विरोधी कार्यबल के गठन की घोषणा की. कहा कि नई इकाई को मादक पदार्थों के तस्करों पर नजर रखने में उपयोगी साबित होगी.

Karnataka police new cap
कांस्टेबल को टोपी पहनाते डिप्टी सीएम. (ETV Bharat)

अपराधियों के साथ संबंध न रखेंः

सिद्धारमैया ने अधिकारियों को अपराधियों से संबंध बनाने या रियल एस्टेट सौदों में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने पुलिस की आलोचना की, जो जानती है कि ड्रग तस्कर और उपद्रवी कौन हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं करती. उन्होंने छोटे अपराधियों को बड़े अपराधी बनने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "अपराधियों से संबंध न रखें. अगर अपराधियों में पुलिस का डर कम हो रहा है, तो सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है."

कर्तव्य के राजनीतिकरण के खिलाफ चेतावनी:

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने पुलिस से आग्रह किया कि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, वे अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहें. उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक दबाव में इस्तीफा देने से व्यवस्था और जनता का विश्वास कमज़ोर होगा. उन्होंने कुछ अधिकारियों की भी आलोचना की, जिन्होंने पिछली सरकारों के दौरान कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अपनी वर्दी उतारकर भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे.

Karnataka police new cap
कर्नाटक पुलिस. (ETV Bharat)

पुलिस बल के लिए ऐतिहासिक दिनः

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इस दिन को पुलिस बल के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने हेडगियर में बदलाव का श्रेय ब्रिटिश काल को दिया और कहा कि कर्नाटक में 1973 में स्लाउच कैप की शुरुआत हुई थी. उन्होंने बताया कि इस कैप को बदलने की योजना पर पहले भी चर्चा हुई थी. परमेश्वर ने बताया कि इस बार, दूसरे राज्यों में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टोपियों का अध्ययन करने के बाद, सिद्धारमैया ने पी-कैप को चुना है.

पुलिस में होगी बहालीः

मुख्यमंत्री ने कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस में रिक्त पदों सहित राज्य भर में लगभग 14,000 रिक्त कांस्टेबल पदों में से 8,500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि 545 पुलिस उप-निरीक्षक पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं और 402 पुलिस उप-निरीक्षकों की भर्ती की जा चुकी है.

उन्होंने कहा कि नई कांस्टेबल भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी. सिद्धारमैया ने कहा कि पुलिस आवास योजना के तहत 16,000 पुलिस क्वार्टर बनाए गए हैं और इस कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा.

