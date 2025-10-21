ETV Bharat / bharat

मोदी सरकार ने 8 साल तक GST के जरिये लोगों को लूटा, सिद्धारमैया ने BJP पर निशाना साधा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और नागरिकों को गुमराह करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने आठ साल तक जीएसटी के माध्यम से लोगों का पैसा लूटा है. अब, वे बेशर्मी से इसे 'दीपावली उपहार' के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि राज्य को जीएसटी के कारण राजस्व में 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है." सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के चिकपेट में आधुनिकीकरण कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए नागरिकों से अगले चुनाव में बड़े बहुमत के साथ विधायक दिनेश गुंडू राव को फिर से चुनने का आह्वान किया. उन्होंने गुंडू राव की "निर्वाचन क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित नेता" के रूप में प्रशंसा की. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (ETV Bharat) कार्यक्रम में बोलते हुए सिद्धारमैया ने याद किया कि चिकपेट क्षेत्र, बेंगलुरु के सबसे पुराने बाजारों में से एक, अभी भी अपने पारंपरिक चरित्र को बरकरार रखता है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुंडू राव के जन-प्रथम दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा, "हमने एक बार यहां सड़कों को चौड़ा करने पर चर्चा की थी, लेकिन दिनेश गुंडू राव ने यह कहते हुए दृढ़ता से मना कर दिया कि इससे स्थानीय निवासियों की आजीविका को नुकसान होगा. इसके बजाय, उन्होंने ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाई और उन्हें लागू किया, जिससे किसी को विस्थापित किए बिना बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ." उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु के समग्र विकास के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें नए आउटर रिंग रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास और डबल डेकर सड़कें शामिल हैं. सिद्धारमैया ने कहा, "ऐसे प्रयासों के बावजूद, केंद्र ने एक भी रुपये का योगदान नहीं दिया है."