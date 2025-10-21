ETV Bharat / bharat

मोदी सरकार ने 8 साल तक GST के जरिये लोगों को लूटा, सिद्धारमैया ने BJP पर निशाना साधा

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिकपेट में आधुनिकीकरण कार्यों का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला.

Karnataka CM Siddaramaiah Criticises Modi Govt Policies and GST Loss to State
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और नागरिकों को गुमराह करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने आठ साल तक जीएसटी के माध्यम से लोगों का पैसा लूटा है. अब, वे बेशर्मी से इसे 'दीपावली उपहार' के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि राज्य को जीएसटी के कारण राजस्व में 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है."

सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के चिकपेट में आधुनिकीकरण कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए नागरिकों से अगले चुनाव में बड़े बहुमत के साथ विधायक दिनेश गुंडू राव को फिर से चुनने का आह्वान किया. उन्होंने गुंडू राव की "निर्वाचन क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित नेता" के रूप में प्रशंसा की.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (ETV Bharat)

कार्यक्रम में बोलते हुए सिद्धारमैया ने याद किया कि चिकपेट क्षेत्र, बेंगलुरु के सबसे पुराने बाजारों में से एक, अभी भी अपने पारंपरिक चरित्र को बरकरार रखता है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुंडू राव के जन-प्रथम दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा, "हमने एक बार यहां सड़कों को चौड़ा करने पर चर्चा की थी, लेकिन दिनेश गुंडू राव ने यह कहते हुए दृढ़ता से मना कर दिया कि इससे स्थानीय निवासियों की आजीविका को नुकसान होगा. इसके बजाय, उन्होंने ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाई और उन्हें लागू किया, जिससे किसी को विस्थापित किए बिना बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ."

उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु के समग्र विकास के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें नए आउटर रिंग रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास और डबल डेकर सड़कें शामिल हैं. सिद्धारमैया ने कहा, "ऐसे प्रयासों के बावजूद, केंद्र ने एक भी रुपये का योगदान नहीं दिया है."

बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की आलोचना
उन्होंने बेंगलुरु में बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की भी आलोचना की और कहा, "उनके (BJP) कार्यकाल के दौरान एक भी नई सड़क नहीं बनाई गई, न ही मौजूदा सड़कों की मरम्मत की गई. आप जो मौजूदा सड़कें देखते हैं, वे सभी कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में विकसित की गई थीं."

इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव को एक सप्ताह के भीतर सभी गड्ढों को भरने और शहर की सड़कों पर तारकोल की एक नई परत बिछाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, "हम व्यवस्थित और जवाबदेह विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें दिनेश गुंडू राव जैसे मेहनती प्रतिनिधि मिले हैं."

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिकपेट में आधुनिकीकरण कार्यों का उद्घाटन किया
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिकपेट में आधुनिकीकरण कार्यों का उद्घाटन किया (ETV Bharat)

सिद्धारमैया ने राज्य के भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला और केंद्र सरकार की तरफ से कर्नाटक के साथ हो रहे अन्याय पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा, "आप मोदी का नाम जपते रहते हैं, लेकिन क्या आपके किसी सांसद ने कर्नाटक के साथ हो रहे विश्वासघात पर सवाल उठाया है?"

उन्होंने विशेष रूप से बेंगलुरु दक्षिण के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, "मैं उन्हें अमावस्या सूर्य कहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे राज्य के साथ हो रहे अन्याय पर कभी अपना मुंह नहीं खोला है." मुख्यमंत्री ने आगे सवाल किया कि क्या केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे या पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कभी मोदी सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ किए गए अनुचित व्यवहार के खिलाफ बोला.

