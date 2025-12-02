डीके शिवकुमार के घर पर CM-DCM की ब्रेकफास्ट मीटिंग, हाई कमान के निर्देश पर मिले सीएम सिद्धारमैया
कर्नाटक DCM डी के शिवकुमार के बेंगलुरु स्थित घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल हुए सीएम सिद्धारमैया.
Published : December 2, 2025 at 10:52 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज सुबह डिप्टी डीके शिवकुमार के घर ब्रेकफास्ट पर गए. गौर करें तो ये सीएम सिद्धारमैया के के साथ उनके डिप्युटी सीएम डीके शिवकुमार के साथ ये हाल के दिनों में ये दूसरी मुलाकात है. हालांकि मीटिंग का ब्योरा अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आया है. सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता मिल-जुलकर काम करने की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे.
बता दें कि शिवकुमार ने सोमवार शाम को कन्फर्म किया कि उन्होंने कर्नाटक से किए गए वादों को पूरा करने के लिए अपनी मिलकर की कोशिशों पर चर्चा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सिद्धारमैया को ब्रेकफ़ास्ट पर बुलाया है.
Bengaluru | Karnataka CM Siddaramaiah and Dy CM DK Shivakumar interact at the latter's residence, over breakfast.— ANI (@ANI) December 2, 2025
Source: Office of DK Shivakumar pic.twitter.com/bdlUcCFAgc
सिद्धारमैया ने दिन में पहले कहा था कि उन्हें अभी तक कोई ऑफिशियल न्योता नहीं मिला है. वहीं शिवकुमार ने कहा था कि यह उनके और CM के बीच का ये मामला है, और वे "भाइयों" की तरह काम कर रहे हैं.
शिवकुमार ने शाम को 'X' पर पोस्ट किया, "मैं और CM एक टीम की तरह मिलकर काम करना जारी रखेंगे. मैंने CM को कल ब्रेकफास्ट पर बुलाया है, ताकि कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए मिलकर की कोशिशों पर चर्चा की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके."
दोनों नेताओं के बीच लीडरशिप विवाद पर बनी रुकावट को खत्म करने की कोशिश में, शिवकुमार दो दिन पहले CM के घर गए थे. कांग्रेस हाईकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने इसी तरह की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी.
शनिवार को हुई शुरुआती मीटिंग के बाद, दोनों नेताओं ने सबके सामने कहा था कि "कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा."
लीडरशिप के मुद्दे पर, सिद्धारमैया और शिवकुमार ने कहा कि वे हाईकमान की बात मानेंगे.
इस डेवलपमेंट को दोनों के बीच लीडरशिप की खींचतान को रोकने के लिए हाईकमान की तरफ से एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
