डीके शिवकुमार के घर पर CM-DCM की ब्रेकफास्ट मीटिंग, हाई कमान के निर्देश पर मिले सीएम सिद्धारमैया

कर्नाटक DCM डी के शिवकुमार के घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल हुए सीएम सिद्धारमैया. ( ANI )

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज सुबह डिप्टी डीके शिवकुमार के घर ब्रेकफास्ट पर गए. गौर करें तो ये सीएम सिद्धारमैया के के साथ उनके डिप्युटी सीएम डीके शिवकुमार के साथ ये हाल के दिनों में ये दूसरी मुलाकात है. हालांकि मीटिंग का ब्योरा अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आया है. सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता मिल-जुलकर काम करने की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे. बता दें कि शिवकुमार ने सोमवार शाम को कन्फर्म किया कि उन्होंने कर्नाटक से किए गए वादों को पूरा करने के लिए अपनी मिलकर की कोशिशों पर चर्चा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सिद्धारमैया को ब्रेकफ़ास्ट पर बुलाया है. सिद्धारमैया ने दिन में पहले कहा था कि उन्हें अभी तक कोई ऑफिशियल न्योता नहीं मिला है. वहीं शिवकुमार ने कहा था कि यह उनके और CM के बीच का ये मामला है, और वे "भाइयों" की तरह काम कर रहे हैं.