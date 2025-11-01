ETV Bharat / bharat

सरकार का बड़ा फैसला: राज्य में प्लास्टिक की बोतलें बैन, नंदिनी डेयरी के प्रॉडक्ट अनिवार्य

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है. सीएम ने कहा कि सख्ती से आदेश का पालन हो.

सरकार का बड़ा फैसला: राज्य में प्लास्टिक की बोतलें बैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 8:05 AM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग ना किया जाए. इनके स्थान पर टिकाऊ और पर्यावरण-फ्रेंडली विकल्प अपनाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव और सख्ती से इसका पालन किया जाए.

सरकार का सख्त रुख
जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किए. जिसे शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक किया गया. सीएम सिद्धारमैया ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि राज्य में प्लास्टिक बोतलों को बैन किया जा चुका है, लिहाजा इसे सख्ती से लागू किया जाए.

नंदिनी डेयरी प्रॉडक्ट पर भी दिया बयान
वहीं, सिद्धारमैया ने सरकारी कार्यालयों और कार्यक्रमों में नंदिनी डेयरी के प्रॉडक्ट को इस्तेमाल करने को कहा है. बता दें, नंदिनी डेयरी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की ओर से संचालित की जाती है और यह गौरव का प्रतीक माना जाता है. अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में नंदिनी डेयरी के उत्पाद, जैसे- चाय, कॉफी, दूध समेत अन्य चीजें ही प्रयोग किए जाएंगे. इस फैसले को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा है कि पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा और राज्य के उत्पादों को उचित स्थान और मजबूती मिलेगी. सरकार ने कहा कि सभी विभाग इस आदेश का प्रमुखता से पालन करें.

