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शपथ ग्रहण के दो दिन बाद ही 'DK' के मंत्री का इस्तीफा, मनपसंद विभाग ना मिलने पर दिया झटका

बेंगलुरु: कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कैबिनेट को शपथ लिए अभी दो ही दिन हुए हैं और उनकी सरकार में विभाग को लेकर विवाद गहरा गया है. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को नाराजगी जताते हुए मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

जानकारी के मुताबिक रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु अर्बन डेवलपमेंट विभाग पर जोर दे रहे थे, लेकिन उन्हें सीएम शिवकुमार ने जल संसाधन विभाग सौंप दिया. इस बात से नाराज होते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है. उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मुझे यह विभाग नहीं चाहिए था. उन्होंने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं.

बता दें, गुरुवार रात को 13 मंत्रियों को विभाग बांटे गए. मंत्री रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग दिया गया. हालांकि, मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बेंगलोर शहरी विकास विभाग पर जोर दिया और कहा कि वह किसी भी कारण से जल संसाधन विभाग स्वीकार नहीं करेंगे. मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया गया है. रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वह यह विभाग स्वीकार नहीं कर सकते और अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकते. वह विधायक और पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे.