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शपथ ग्रहण के दो दिन बाद ही 'DK' के मंत्री का इस्तीफा, मनपसंद विभाग ना मिलने पर दिया झटका

रामलिंगा ने कहा कि सीएम खुद मेरे घर आए थे और यह विभाग देने को कहा था. विस्तार से पढ़ें.

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CM शिवकुमार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 10:33 AM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कैबिनेट को शपथ लिए अभी दो ही दिन हुए हैं और उनकी सरकार में विभाग को लेकर विवाद गहरा गया है. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को नाराजगी जताते हुए मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

जानकारी के मुताबिक रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु अर्बन डेवलपमेंट विभाग पर जोर दे रहे थे, लेकिन उन्हें सीएम शिवकुमार ने जल संसाधन विभाग सौंप दिया. इस बात से नाराज होते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है. उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मुझे यह विभाग नहीं चाहिए था. उन्होंने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं.

बता दें, गुरुवार रात को 13 मंत्रियों को विभाग बांटे गए. मंत्री रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग दिया गया. हालांकि, मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बेंगलोर शहरी विकास विभाग पर जोर दिया और कहा कि वह किसी भी कारण से जल संसाधन विभाग स्वीकार नहीं करेंगे. मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया गया है. रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वह यह विभाग स्वीकार नहीं कर सकते और अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकते. वह विधायक और पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे.

बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीएम डीके शिवकुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सीएम शिवकुमार खुद मेरे घर आए थे और उन्होंने 2023 में यह विभाग देने का वादा किया था. इसलिए, उन्हें यही विभाग दिया जाना चाहिए. उन्होंने साफ कर दिया था कि वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. इसलिए, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया. भावुक होते हुए रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मैंने खुद इस विभाग की डिमांड नहीं की थी. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यह विभाग मुझे ही दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा है.

उन्होंने अपना त्यागपत्र एक समर्थक के द्वारा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भिजवाया. उन्होंने लिखा कि मैं कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं. मंत्री पद देने के लिए आपका बहुत आभार. लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इस वजह से यह फैसला लिया. कृप्या करके इसे स्वीकार करें.

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