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दिल्ली में शिवकुमार ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दे उठाए.

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने रक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें इब्लूर फायरिंग रेंज के पास रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीन को एक स्थायी सार्वजनिक पार्क के रूप में विकसित करना, रक्षा मंत्रालय की भूमि पर स्थित 10 अधिसूचित झुग्गी-बस्तियों का विकास, और HAL एयरपोर्ट तथा एयर फोर्स स्टेशन येलहंका के आसपास निर्माण और ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों की समीक्षा शामिल है, जिसमें 20 किमी के दायरे में अनिवार्य एनओसी की शर्त भी शामिल है. डीके शिवकुमार ने इब्लूर फायरिंग रेंज के पास करीब 730 एकड़ खाली पड़ी रक्षा मंत्रालय की जमीन को बेंगलुरु के लिए एक स्थायी सार्वजनिक पार्क और शुद्ध हवा के क्षेत्र (lung space) के रूप में विकसित करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री सिंह से रक्षा मंत्रालय की लगभग 43.838 एकड़ जमीन पर स्थित 10 अधिसूचित झुग्गी-बस्तियों के लिए एक "व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान" निकालने का भी आग्रह किया, साथ ही उनकी मरम्मत और पुनर्विकास के लिए तत्काल कार्य अनुमति देने की अपील की. इसके अलावा, उन्होंने HAL एयरपोर्ट और वायु सेना स्टेशन येलहंका के आसपास इमारतों और ऊंचाई के प्रतिबंधों की समीक्षा और उन्हें तर्कसंगत बनाने की मांग की, जिसमें 20 किमी के दायरे में अनिवार्य एनओसी की आवश्यकता भी शामिल है; साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय की 13.709 एकड़ भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाने और लोअर अगराम रोड को एजीपुरा जंक्शन के रास्ते सरजापुर रोड से जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क के लिए काम करने की अनुमति देने का भी मांग की. मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बेंगलुरु शहरी वाहन ट्विन टनल परियोजना (Bengaluru Urban Vehicular Twin Tunnel Project) के लिए रक्षा मंत्रालय की जमीन की जरूरतों में तेजी लाने और मेखरी सर्कल में रक्षा क्षेत्र से गुजरने वाले भूमिगत हिस्से के लिए प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क को कम करने पर भी बात की. उन्होंने बेल्लारी रोड को सरोवर लेआउट से जोड़ने वाली प्रस्तावित 18 मीटर के लिंक रोड के लिए रक्षा मंत्रालय की 6.837 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को जल्द मंजूरी देने का भी आग्रह किया; और एयरपोर्ट के मार्ग पर यातायात के एक बड़े जाम को कम करने के लिए मेखरी सर्कल पर सड़क को दो लेन से बढ़ाकर तीन लेन करने के लिए रक्षा मंत्रालय की 0.775 एकड़ भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाने का अनुरोध किया.