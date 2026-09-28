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दिल्ली में शिवकुमार ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की. संतु दास की रिपोर्ट.

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 8:22 PM IST

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नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दे उठाए.

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने रक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें इब्लूर फायरिंग रेंज के पास रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीन को एक स्थायी सार्वजनिक पार्क के रूप में विकसित करना, रक्षा मंत्रालय की भूमि पर स्थित 10 अधिसूचित झुग्गी-बस्तियों का विकास, और HAL एयरपोर्ट तथा एयर फोर्स स्टेशन येलहंका के आसपास निर्माण और ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों की समीक्षा शामिल है, जिसमें 20 किमी के दायरे में अनिवार्य एनओसी की शर्त भी शामिल है.

डीके शिवकुमार ने इब्लूर फायरिंग रेंज के पास करीब 730 एकड़ खाली पड़ी रक्षा मंत्रालय की जमीन को बेंगलुरु के लिए एक स्थायी सार्वजनिक पार्क और शुद्ध हवा के क्षेत्र (lung space) के रूप में विकसित करने की मांग की.

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री सिंह से रक्षा मंत्रालय की लगभग 43.838 एकड़ जमीन पर स्थित 10 अधिसूचित झुग्गी-बस्तियों के लिए एक "व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान" निकालने का भी आग्रह किया, साथ ही उनकी मरम्मत और पुनर्विकास के लिए तत्काल कार्य अनुमति देने की अपील की.

इसके अलावा, उन्होंने HAL एयरपोर्ट और वायु सेना स्टेशन येलहंका के आसपास इमारतों और ऊंचाई के प्रतिबंधों की समीक्षा और उन्हें तर्कसंगत बनाने की मांग की, जिसमें 20 किमी के दायरे में अनिवार्य एनओसी की आवश्यकता भी शामिल है; साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय की 13.709 एकड़ भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाने और लोअर अगराम रोड को एजीपुरा जंक्शन के रास्ते सरजापुर रोड से जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क के लिए काम करने की अनुमति देने का भी मांग की.

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बेंगलुरु शहरी वाहन ट्विन टनल परियोजना (Bengaluru Urban Vehicular Twin Tunnel Project) के लिए रक्षा मंत्रालय की जमीन की जरूरतों में तेजी लाने और मेखरी सर्कल में रक्षा क्षेत्र से गुजरने वाले भूमिगत हिस्से के लिए प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क को कम करने पर भी बात की.

उन्होंने बेल्लारी रोड को सरोवर लेआउट से जोड़ने वाली प्रस्तावित 18 मीटर के लिंक रोड के लिए रक्षा मंत्रालय की 6.837 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को जल्द मंजूरी देने का भी आग्रह किया; और एयरपोर्ट के मार्ग पर यातायात के एक बड़े जाम को कम करने के लिए मेखरी सर्कल पर सड़क को दो लेन से बढ़ाकर तीन लेन करने के लिए रक्षा मंत्रालय की 0.775 एकड़ भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने एक्स पर रक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ""दुनिया भारत को बेंगलुरु के नजरिये से देखती है, और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि हमारे 'नम्मा बेंगलुरु' के पास एक वास्तविक वैश्विक शहर के रूप में अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने की मजबूत नींव हो. मैं रक्षा मंत्रालय से इन लंबित मामलों में तेजी लाने का आग्रह करता हूं, जो पूरे शहर में कनेक्टिविटी सुधारने, सार्वजनिक स्थान बनाने और योजनाबद्ध, सतत विकास को सक्षम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं."

बाद में, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की और कर्नाटक के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख जल संसाधन मामलों पर चर्चा की.

शिवकुमार ने पाटिल से 16,745 करोड़ रुपये की मेकेदातु संतुलन जलाशय और पेयजल परियोजना के मूल्यांकन और मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया. साथ ही उन्होंने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT)-II के फैसले को गैजेट में जल्द प्रकाशित करने का भी अनुरोध किया, ताकि कर्नाटक अपने आवंटित जल के हिस्से का उपयोग कर सके और सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ा सके.

इस बैठक में शिवकुमार के साथ कर्नाटक सरकार के विशेष प्रतिनिधि टीबी जयचंद्र और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

उन्होंने PMKSY के तहत अपर भद्रा प्रोजेक्ट (Upper Bhadra Project) के लिए केंद्र से मदद मांगी, जैसा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में बताया गया है; सिंचाई के विकास, बाढ़ से बचाव और पानी के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PMKSY और FMBAP के तहत कर्नाटक के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने; और कृष्णा और कावेरी बेसिन में राज्य की सही जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए, गोदावरी-कावेरी लिंक और बेदती-वरदा (Hirevadatti) लिंक प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक के लिए बराबर आवंटन सुनिश्चित करने की मांग की.

शिवकुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "पानी को लेकर हमारा हर कदम हमारे किसानों की सुरक्षा को मजबूत करने वाला, सूखे वाले क्षेत्रों को सहायता देने वाला, हमारे लोगों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने वाला और एक अधिक सशक्त कर्नाटक का निर्माण करने वाला होना चाहिए. मैं केंद्र सरकार से इन प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह करता हूं ताकि हमारे राज्य का हर परिवार, हर किसान और हर क्षेत्र अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ आगे देख सके."

सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे सीएम शिवकुमार के अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलने और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में शामिल होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- बेंगलुरु में CEO ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया

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