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छात्रों को मुफ्त बस पास, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम समेत तमाम तोहफे, 'DK' ने खोला खजाना

बेंगलुरु: कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली. जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को ही जगह मिली है. सिर्फ दो नए मंत्रियों को ही सरकार में शामिल किया गया है. सीएम का पदभार संभालने के बाद सीएम शिवकुमार ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई. जिसमें छह बड़े फैसले लिए गए.

ये फैसले छात्रों, युवाओं, प्रॉपर्टी मालिकों, बेरोजगारों और स्थानीय निवासियों पर केंद्रित रहे. कैबिनेट मीटिंग के बाद अपने मंत्रियों के साथ विधान सौध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि सरकार राज्य में गवर्नेंस और डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है. अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मुश्किलों और कामयाबी दोनों का सामना किया है और तिहाड़ जेल में अपनी सजा समेत मुश्किल समय में भी डटे रहे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कर्नाटक के लोगों की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं.

कर्नाटक के नए सीएम ने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना वादा पूरा किया और पद छोड़ दिया, जिसके बाद विधायकों ने एकमत होकर उन्हें राज्य को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार पर्सनल और पॉलिटिकल सोच से ऊपर उठकर काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह गांव और शहर दोनों तरह के लोगों की चुनौतियों को समझते हैं और गांवों में मौके बनाकर शहरों की ओर पलायन को रोकने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कैबिनेट एक टीम की तरह समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी.