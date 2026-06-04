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छात्रों को मुफ्त बस पास, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम समेत तमाम तोहफे, 'DK' ने खोला खजाना

कर्नाटक में बुधवार से शिवकुमार का राज शुरू हो गया है. अब देखना होगा कि क्या बदलाव होते हैं. विस्तार से पढ़ें.

CM DK SHIVAKUMAR SIX BIG DECISIONS
कर्नाटक में डीके शिवकुमार सरकार ने खोला खजाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 8:40 AM IST

5 Min Read
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बेंगलुरु: कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली. जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को ही जगह मिली है. सिर्फ दो नए मंत्रियों को ही सरकार में शामिल किया गया है. सीएम का पदभार संभालने के बाद सीएम शिवकुमार ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई. जिसमें छह बड़े फैसले लिए गए.

ये फैसले छात्रों, युवाओं, प्रॉपर्टी मालिकों, बेरोजगारों और स्थानीय निवासियों पर केंद्रित रहे. कैबिनेट मीटिंग के बाद अपने मंत्रियों के साथ विधान सौध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि सरकार राज्य में गवर्नेंस और डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है. अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मुश्किलों और कामयाबी दोनों का सामना किया है और तिहाड़ जेल में अपनी सजा समेत मुश्किल समय में भी डटे रहे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कर्नाटक के लोगों की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं.

कर्नाटक के नए सीएम ने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना वादा पूरा किया और पद छोड़ दिया, जिसके बाद विधायकों ने एकमत होकर उन्हें राज्य को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार पर्सनल और पॉलिटिकल सोच से ऊपर उठकर काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह गांव और शहर दोनों तरह के लोगों की चुनौतियों को समझते हैं और गांवों में मौके बनाकर शहरों की ओर पलायन को रोकने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कैबिनेट एक टीम की तरह समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी.

शिवकुमार के छह बड़े फैसलों पर एक नजर

  1. सभी छात्रों के लिए मुफ्त बस पास
    शिवकुमार कैबिनेट ने कर्नाटक के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस पास को मंजूरी दी है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हैं. इस स्कीम में SSLC, PUC, अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स शामिल होंगे. शिवकुमार ने कहा कि स्टूडेंट्स ने बार-बार मांग की है कि फ्री यात्रा का फायदा सिर्फ महिला पैसेंजर्स को ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों को भी मिले. इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स को बस पास के लिए अप्लाई करना होगा. सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम पर हर साल 250 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्च आएगा.
  2. प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाएगा
    युवाओं के लिए रोजगार के मौके बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने पहले के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम की तरह एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम बनाने का फैसला किया है. प्रस्तावित सिस्टम के तहत, प्राइवेट कंपनियों को वैकेंसी और मैनपावर की जरूरतों को रजिस्टर करना होगा. सरकार इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से नौकरी ढूंढने वालों को स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग देगी और प्राइवेट फर्मों में उनकी प्लेसमेंट में मदद करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्नड़ लोगों के लिए रोज़गार के ज्यादा मौके पक्का करने की कोशिश की जाएगी. तीन मंत्रियों की एक कमेटी इस प्रस्ताव की स्टडी करेगी, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा करेगी और एक महीने के अंदर रिपोर्ट देगी. रजिस्ट्रेशन और दूसरी सर्विस ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी.
  3. 10,000 भारत जोड़ो युवा संघ
    कांग्रेस की शिवकुमार कैबिनेट ने पूरे राज्य में 10,000 भारत जोड़ो यूथ एसोसिएशन बनाने को मंज़ूरी दे दी है. सरकार की योजना हर ग्राम पंचायत में यूथ ग्रुप बनाने की है, जिसमें हर एसोसिएशन में लगभग 150 युवा होंगे. हर एसोसिएशन को 10 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद मिलेगी. शिवकुमार के अनुसार, इस पहल का मकसद युवाओं में स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, सामाजिक मेलजोल, लीडरशिप डेवलपमेंट और टैलेंट की पहचान को बढ़ावा देना है.
  4. प्रॉपर्टी मालिकों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नियमों में छूट
    एक और जरूरी फैसले में, सरकार ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) से जुड़ी छूट बढ़ा दी है. अभी, बेंगलुरु की सीमा के अंदर 1,200 स्क्वेयर फ़ीट तक की साइट पर बनी बिल्डिंग्स के लिए कुछ छूट उपलब्ध हैं. कैबिनेट ने यह फायदा 2,500 स्क्वेयर फीट तक की प्रॉपर्टीज तक बढ़ाने का फैसला किया है. यह छूट मंजूर नियमों से 20 परसेंट तक अलग बिल्डिंग्स पर एक बार के लिए लागू होगी.
  5. बी-खाता से ए-खाता में राज्यव्यापी विस्तार का रूपांतरण
    सरकार ने पूरे कर्नाटक में B-खाता को A-खाता में बदलने की मुहिम को बढ़ाने का भी फैसला किया है. यह स्कीम, जिसका दायरा पहले सीमित था, अब शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की प्रॉपर्टी को कवर करेगी, जिससे ज्यादा प्रॉपर्टी मालिक अपने रिकॉर्ड को रेगुलराइज कर सकेंगे और A-खाता स्टेटस पा सकेंगे.
  6. बेंगलुरू सड़क विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये
    छठे बड़े फैसले के तौर पर, कैबिनेट ने बेंगलुरु में सड़कों को बेहतर बनाने और उनकी मरम्मत के लिए 2,000 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत आने वाले इलाकों सहित पूरे शहर में सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाएगा, जिसका मकसद सड़कों की क्वालिटी को बेहतर बनाना और आने-जाने वालों की मुश्किलों को कम करना है. ये घोषणाएं नई सरकार के तहत पॉलिसी की पहली पहल हैं और उम्मीद है कि इससे कर्नाटक के बहुत से लोगों को फायदा होगा.

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