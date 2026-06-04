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कर्नाटक : सीएम बनने के बाद डीके शिवकुमार ने पुजारियों से लिया आशीर्वाद, विधानसभा में माथा टेका

कर्नाटक के सीएम पद की शपथ ग्रहण करने के बाद पुजारियों से आशीर्वाद लिया. ( IANS )

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई अन्य नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे. बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही आठ बार के विधायक डी.के. शिवकुमार का वह सपना साकार हो गया, जिसके लिए उन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष किया.

वहीं डीके शिवकुमार ने पदभार संभालने के दौरान पुजारियों से आशीर्वाद लिया. इतना ही नहीं नई राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सम्मान के तौर पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा की सीढ़ियों पर माथा टेका.

बेंगलुरु : कांग्रेस नेता डी. के. शिवकुमार ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शिवकुमार को लोक भवन के ‘ग्लास हाउस’ में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच काफी लंबे समय तक चली खींचतान के बाद पिछले सप्ताह सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के साथ हुआ. सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद बीते 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस कदम से दक्षिण भारत में पार्टी के संकटमोचक माने जाने वाले शिवकुमार के लिए यह पद ग्रहण करने का रास्ता साफ हुआ.

सीएम बनने के बाद सम्मान में विधानसभा की सीढ़ियों पर माथा टेकते डीके शिवकुमार. (IANS)

कैसे हुई राजनीति की दुनिया में एंट्री?

डीके शिवकुमार ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में एक छात्र नेता के तौर पर की थी. 1979 में जब देवराज उर्स और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए थे, तब शिवकुमार ने एक छात्र नेता के रूप में कांग्रेस में अपनी पैठ बनाई और पार्टी में अपनी जगह बनाने में सफल रहे.

1985 में अपने पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई ने उन्हें छात्र चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया था. इसी दौरान भाजपा नेता अनंत कुमार ने भी उन्हें अपनी छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में शामिल करने का असफल प्रयास किया था.

उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1985 में साठनूर सीट से दिग्गज नेता एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद, 1989 में महज 27 वर्ष की आयु में उन्होंने मैसूरु जिले के साठनूर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की और विधायक चुने गए.

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