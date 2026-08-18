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हनूर एनकाउंटर: तमिलनाडु की मांग पर बोले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, CM विजय अपना काम करें

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के प्रशासन और कानून-व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए. उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के हनूर एनकाउंटर केस की निंदा करने और जांच की मांग करने पर यह जवाब दिया.

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह एक संघीय संरचना है. किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य के प्रशासन में दखल नहीं देना चाहिए. लोगों को यह मूलभूत समझ होनी चाहिए. मैं तमिलनाडु की कानून-व्यवस्था की समस्या में शामिल नहीं हो सकता, मैं उनके प्रशासन में दखल नहीं देना चाहता. सभी राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं, हम जानते हैं कि अपने राज्य को कैसे सुरक्षित रखना है."

डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं सीएम विजय के बयान का जवाब नहीं दूंगा. वे अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे."

सीएम डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं के एक समूह की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें चामराजनगर जिले में हुए एनकाउंटर में तीन तमिल लोगों की मौत की CBI जांच की मांग की गई थी. शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु को अपने कानून-व्यवस्था के मामलों को खुद संभालना चाहिए.

कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के गांवों में रहने वाले एंथनी सैमी, जॉन रोज़ पीटर और कुमार की 15 अगस्त की सुबह कावेरी वन्यजीव अभयारण्य इलाके में वन विभाग के कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.