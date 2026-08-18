हनूर एनकाउंटर: तमिलनाडु की मांग पर बोले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, CM विजय अपना काम करें
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने हनूर एनकाउंटर में तीन तमिलों की मौत की जांच की मांग की थी.
Published : August 18, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 2:44 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के प्रशासन और कानून-व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए. उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के हनूर एनकाउंटर केस की निंदा करने और जांच की मांग करने पर यह जवाब दिया.
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह एक संघीय संरचना है. किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य के प्रशासन में दखल नहीं देना चाहिए. लोगों को यह मूलभूत समझ होनी चाहिए. मैं तमिलनाडु की कानून-व्यवस्था की समस्या में शामिल नहीं हो सकता, मैं उनके प्रशासन में दखल नहीं देना चाहता. सभी राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं, हम जानते हैं कि अपने राज्य को कैसे सुरक्षित रखना है."
डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं सीएम विजय के बयान का जवाब नहीं दूंगा. वे अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे."
सीएम डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं के एक समूह की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें चामराजनगर जिले में हुए एनकाउंटर में तीन तमिल लोगों की मौत की CBI जांच की मांग की गई थी. शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु को अपने कानून-व्यवस्था के मामलों को खुद संभालना चाहिए.
कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के गांवों में रहने वाले एंथनी सैमी, जॉन रोज़ पीटर और कुमार की 15 अगस्त की सुबह कावेरी वन्यजीव अभयारण्य इलाके में वन विभाग के कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा था कि शनिवार को हनूर इलाके में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (Cauvery Wildlife Sanctuary) में हुए एनकाउंटर में तीन तमिलों की हत्या निंदनीय है. साथ ही उन्होंने कार्रवाई की मांग की. तमिलनाडु विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था, जहां पार्टी लाइन से हटकर सभी विधायकों ने कर्नाटक वन विभाग से जुड़ी फायरिंग की घटना की हाई-लेवल जांच की मांग की.
इस मुद्दे को उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने दावा किया कि पीड़ितों के परिवारों ने कहा है कि कर्नाटक वन विभाग ने कथित तौर पर तीन लोगों को गोली मारकर मार डाला, जबकि चौथा व्यक्ति के अभी मैसूर के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पलानीस्वामी ने तमिलनाडु सरकार से सच सामने लाने के लिए मामले की CBI जांच करने की अपील की, यह देखते हुए कि घटना की जगह दो राज्यों की सीमा पर है.
कर्नाटक के अधिकारियों के मुताबिक, शिकार विरोधी ऑपरेशन कर रहे वन कर्मियों पर एक ग्रुप ने फायरिंग की, जिसके बाद वन कर्मियों ने कथित तौर पर आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.
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