मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा...हाईकमान मेरे पक्ष में', कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा पर बोले सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक में नेतृत्व और सत्ता बंटवारे को लेकर अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार के साथ पावर-शेयरिंग की बात को खारिज कर दिया. साथ ही उन्होंने ढाई साल के बचे हुए समय तक पद पर बने रहने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि, पावर-शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं हुआ था. सिद्धारमैया ने कहा कि, जनता ने उन्हें जनादेश दिया है. जब विपक्षी सदस्यों ने उनसे पूछा कि क्या वह बचे हुए ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे. इस पर सिद्धारमैया ने विधानसभा में कहा कि, कांग्रेस विधायकों ने विधायक दल की बैठक में उन्हें अपने नेता के तौर पर चुना है. इसके अलावा सिद्धारमैया ने कहा कि वह अब मुख्यमंत्री हैं और हाईकमान के आदेश तक वह पद पर बने रहेंगे. सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि, उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमान भी उनके पक्ष में है. सिद्धारमैया के पद पर बने रहने पर चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को नॉर्थ कर्नाटक पर हुई बहस का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, "अब जब मैं ठीक हूं, तो मैं आज जवाब दे रहा हूं."