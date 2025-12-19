ETV Bharat / bharat

मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा...हाईकमान मेरे पक्ष में', कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा पर बोले सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सत्ता साझेदारी की बातचीत को खारिज करते हुए कहा कि, उन्हें पांच साल के लिए चुना गया था.

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah with Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivkumar
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 4:20 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक में नेतृत्व और सत्ता बंटवारे को लेकर अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार के साथ पावर-शेयरिंग की बात को खारिज कर दिया.

साथ ही उन्होंने ढाई साल के बचे हुए समय तक पद पर बने रहने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि, पावर-शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं हुआ था. सिद्धारमैया ने कहा कि, जनता ने उन्हें जनादेश दिया है.

जब विपक्षी सदस्यों ने उनसे पूछा कि क्या वह बचे हुए ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे. इस पर सिद्धारमैया ने विधानसभा में कहा कि, कांग्रेस विधायकों ने विधायक दल की बैठक में उन्हें अपने नेता के तौर पर चुना है. इसके अलावा सिद्धारमैया ने कहा कि वह अब मुख्यमंत्री हैं और हाईकमान के आदेश तक वह पद पर बने रहेंगे. सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि, उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमान भी उनके पक्ष में है.

सिद्धारमैया के पद पर बने रहने पर चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को नॉर्थ कर्नाटक पर हुई बहस का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, "अब जब मैं ठीक हूं, तो मैं आज जवाब दे रहा हूं."

विपक्ष के नेता आर अशोक ने जानना चाहा कि क्या उनकी पॉलिटिकल हेल्थ ठीक है. उन्होंने कहा, "क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप (सिद्धारमैया) जल्द ही सीएम पद से हट जाएंगे." इस पर सिद्धारमैया ने जवाब दिया, "मेरी पॉलिटिकल हेल्थ हमेशा मजबूत रही है. यह कभी कमजोर नहीं रही और भविष्य में भी नहीं होगी... ढाई साल में कोई फैसला नहीं हुआ."

सिद्धारमैया के इस दावे से कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष और तेज होने की उम्मीद है. वह इसलिए क्योंकि डीके शिवकुमार के समर्थक पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि, उनके नेता 9 जनवरी के बाद सीएम का पद संभालेंगे, जिस दिन सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम बन जाएंगे. वे पूर्व सीएम देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं.

कांग्रेस सरकार के 20 नवंबर को पांच साल के कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद पिछले महीने सत्ता की खींचतान तेज हो गई थी, जिसको लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों एक एक्स प्लेटफॉर्म पर आ गए थे.

