कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान पर खड़गे ने कहा, 'हाईकमान लेगा फैसला'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( file photo-ANI )

बेंगलुरु (कर्नाटक) : कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि हाईकमान सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा. कर्नाटक सरकार के 20 नवंबर को पांच साल के कार्यकाल के आधे समय पर पहुंचने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है. बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि यह एक सामूहिक निर्णय होगा. "मैं सबको बुलाकर चर्चा करूंगा. राहुल गांधी भी उस चर्चा में मौजूद रहेंगे. दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे." उन्होंने कहा, "सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे. इन सभी से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा. एक टीम है. मैं अकेला नहीं हूं. पूरी हाईकमान टीम बातचीत करेगी और फैसला लेगी." आज सुबह, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने और सीएम सिद्धारमैया के बीच पद को लेकर खींचतान की अटकलों के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए दोहराया, "अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है." एक्स पर पोस्ट में, जो शायद कांग्रेस हाईकमान के लिए है, डीके शिवकुमार ने खुद समेत सभी से अपने वादे निभाने को कहा. पोस्ट में लिखा था, "शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है. दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है. चाहे वह जज हो, प्रेसिडेंट हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी को अपनी बात पर चलना होगा."