कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान पर खड़गे ने कहा, 'हाईकमान लेगा फैसला'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक सीएम पद को लेकर फैसला हाईकमान लेगा.

Congress President Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 1:21 PM IST

बेंगलुरु (कर्नाटक) : कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि हाईकमान सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा. कर्नाटक सरकार के 20 नवंबर को पांच साल के कार्यकाल के आधे समय पर पहुंचने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है.

बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि यह एक सामूहिक निर्णय होगा. "मैं सबको बुलाकर चर्चा करूंगा. राहुल गांधी भी उस चर्चा में मौजूद रहेंगे. दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे." उन्होंने कहा, "सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे. इन सभी से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा. एक टीम है. मैं अकेला नहीं हूं. पूरी हाईकमान टीम बातचीत करेगी और फैसला लेगी."

आज सुबह, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने और सीएम सिद्धारमैया के बीच पद को लेकर खींचतान की अटकलों के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए दोहराया, "अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है."

एक्स पर पोस्ट में, जो शायद कांग्रेस हाईकमान के लिए है, डीके शिवकुमार ने खुद समेत सभी से अपने वादे निभाने को कहा. पोस्ट में लिखा था, "शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है. दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है. चाहे वह जज हो, प्रेसिडेंट हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी को अपनी बात पर चलना होगा."

इससे पहले बुधवार को, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री केएन राजन्ना ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक को मुख्यमंत्री का फैसला करना चाहिए, और इसलिए "विधानसभा भंग कर देनी चाहिए और चुनाव का सामना करना चाहिए."

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने ही सिद्धारमैया को सीएम चुना था. "चलो (असेंबली) भंग करते हैं और चुनाव का सामना करते हैं. फिर डीके शिवकुमार के नेतृत्व में मिलकर काम करते हैं और बहुमत के साथ आते हैं. फिर उन्हें पांच साल के लिए सीएम के रूप में काम करने दें."

कांग्रेस विधायक ने रिपोर्टर्स से कहा, "क्या सिद्धारमैया को कांग्रेस विधायक दल ने नहीं चुना था? अब फैसला कांग्रेस विधायक दल को करना चाहिए." हालांकि, राजन्ना ने सिद्धारमैया का पक्ष लिया और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर का नाम भी आगे बढ़ाया, और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा विकल्प बताया.

उन्होंने कहा, "हाईकमान ने कहा है कि लीडरशिप के बारे में बात न करें. इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा. मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि सिद्धारमैया पांच साल के लिए सीएम रहें."

उन्होंने कहा, " एआईसीसी अगले कुछ दिनों में साफ कर देगी. नहीं तो, दूसरा ऑप्शन यह है कि डॉ. जी परमेश्वर को सीएम बनना चाहिए." जहां सीएम सिद्धारमैया ने इसे गैर-जरूरी बहस बताया है और डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी दोहराई है और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफ़ की अटकलों को खारिज कर दिया है, वहीं डिप्टी सीएम ने भी चल रहे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 29 नवंबर को पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मिलने की मांग की है.

