अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर रोडवेज बस से भिड़ी, कार सवार पांच लोगों की मौत

पुलिस ने बताया कि हादसा देर रात हुआ. जिसमें कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर रोडवेज बस से भिड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 11:37 AM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके में शनिवार देर रात एक भयंकर हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक यहां के नेलमंगला तालुका में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर सामने से आ रही सरकारी रोडवेज बस से भिड़ गई. इस हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई. बता दें, दो दिन पहले भी होसकोटे इलाके में एक भयानक हादसा हुआ था.

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने बताया कि यह हादसा शनिवार देर रात करीब 12 बजे नेलमंगला में मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत तुमकुरु-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर जिंदल के पास फ्लाईओवर पर हुआ. पुलिस ने मृतकों की पहचान दुर्गा प्रसाद (20), केशव (19), ललित (22), हर्षित (20) और धनुष (20) के रूप में की है. सभी मृतक डोड्डाबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि तुमकुरु से बेंगलुरु की ओर आ रही एक इंडिका कार के ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खो गया और वह डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद वह डिवाइडर पार कर गई और बेंगलुरु से हुबली जा रही कर्नाटक की रोडवेज बस से टकरा गई. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया. कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. एक और युवक की अस्पताल में मौत हो गई. बस का अगला हिस्सा भी डैमेज हो गया. बस में सवार 43 यात्री बाल-बाल बच गए.

हादसा उस समय हुआ जब कार में सवार सभी दोस्त एक साथ सफर कर रहे थे. हादसे वाली जगह पर पहुंची मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन ने इस घटना के संबंध में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

शुक्रवार को हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हुई
इससे पहले 13 फरवरी को होसाकोटे-डबासपेटे हाईवे पर हुए एक भयानक सड़क हादसे में 7 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी. सुबह होसाकोटे तालुक के एम. सत्यवारा के पास एक बाइक, दो कारों और एक कैंटर लॉरी के बीच हादसा हुआ. कार में सवार 6 युवकों और बाइक पर सवार एक युवक समेत 7 लोगों की मौत हो गई. हादसे पर पहुंची पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार कार ने तेज स्पीड के चलते नियंत्रण खो दिया और आगे चल रही बाइक सवार को टक्कर मार दी. फिर वह डिवाइडर से टकराई और साइड से आ रहे कैंटर से टकरा गई. इसके बाद वह दूसरी कार से टकरा गई. टक्कर से कैंटर के पहिए टूट गए और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया.

संपादक की पसंद

