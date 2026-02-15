ETV Bharat / bharat

अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर रोडवेज बस से भिड़ी, कार सवार पांच लोगों की मौत

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके में शनिवार देर रात एक भयंकर हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक यहां के नेलमंगला तालुका में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर सामने से आ रही सरकारी रोडवेज बस से भिड़ गई. इस हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई. बता दें, दो दिन पहले भी होसकोटे इलाके में एक भयानक हादसा हुआ था.

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने बताया कि यह हादसा शनिवार देर रात करीब 12 बजे नेलमंगला में मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत तुमकुरु-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर जिंदल के पास फ्लाईओवर पर हुआ. पुलिस ने मृतकों की पहचान दुर्गा प्रसाद (20), केशव (19), ललित (22), हर्षित (20) और धनुष (20) के रूप में की है. सभी मृतक डोड्डाबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर रोडवेज बस से भिड़ी (ETV Bharat)

पुलिस ने बताया कि तुमकुरु से बेंगलुरु की ओर आ रही एक इंडिका कार के ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खो गया और वह डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद वह डिवाइडर पार कर गई और बेंगलुरु से हुबली जा रही कर्नाटक की रोडवेज बस से टकरा गई. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया. कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. एक और युवक की अस्पताल में मौत हो गई. बस का अगला हिस्सा भी डैमेज हो गया. बस में सवार 43 यात्री बाल-बाल बच गए.