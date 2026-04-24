कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी, भर्ती जल्द शुरू होगी
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दे दी है. अब भर्ती जल्द शुरू होगी.
Published : April 24, 2026 at 10:27 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में कुल आरक्षण की 15 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर अनुसूचित जाति (एससी) के आंतरिक कोटा पर निर्णय लिया गया.
यह एक ऐतिहासिक फैसला है. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा, "हमने अपने घोषणा पत्र में एससी से किया वादा पूरा किया है." इसके साथ ही, राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में 56,432 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि 'वलंगई' और 'इलंगई' समुदायों के लिए 5.25 प्रतिशत और खानाबदोश समुदायों सहित अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 4.55 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मूल रूप से अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण देने का इरादा किया था. हालांकि, अदालत के आदेश के कारण, इसे अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत तक कम कर दिया गया.
इसके अनुसार, नागमोहन दास कमीशन ने दलित लेफ्ट, दलित राइट और स्पृश्य जातियों (Touchable Castes) को क्रमशः 6 फीसदी, 5 प्रतिश और 4 प्रतिशत की सिफारिश की थी. इसके अलावा, इसने 59 खानाबदोश समुदाय और आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़ और आदि आंध्र समूहों को एक- एक प्रतिशत दिया. हालांकि, राज्य सरकार ने बाद में बदलाव किया.
इस बीच, इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बढ़ा हुआ कोटा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कुल रिजर्वेशन पर 50 फीसदी की लिमिट को पार कर गया था. हाई कोर्ट ने बढ़े हुए कोटे पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को ओवरऑल रिजर्वेशन पर 50 फीसदी की लिमिट का सम्मान करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही नियुक्ति बढ़े हुए कोटे के अनुसार किए गए हों, ये नियुक्ति हाई कोर्ट के आखिरी फैसले के अधीन होंगे.
कोई विकल्प न होने पर, सरकार ने आज की कैबिनेट में 15 फीसदी पर वापस जाने और दलितों के बीच अलग-अलग समूहों के लिए आंतरिक कोटा को फिर से तैयार करने का फैसला किया. सीएम ने कहा, "हम पहले का अधिसूचना वापस ले लेंगे और अनुसूचित जाति के लिए समग्र कोटा को पहले के 15 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत तक सीमित करने वाला एक नई अधिसूचना जारी करेंगे."
एक सवाल के जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि छूने वाले समुदायों और खानाबदोशों के लिए तय 4.5 फीसदी कोटे में से 59 खानाबदोश समुदायों के लिए 20 प्रतिशत सीटें रिजर्व होंगी. सिद्धरमैया ने घोषणा की कि इस निर्णय के बाद सरकारी रिक्तियों को भरने में आ रही प्रमुख बाधा दूर हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'कल से, अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.'
सिद्धरमैया ने कहा कि बैठक के दौरान दलित मंत्रियों के बीच कोई मतभेद नहीं था और यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया. संवाददाता सम्मेलन में, मुख्यमंत्री के साथ उनके दलित कैबिनेट सहकर्मी भी थे.
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