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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी, भर्ती जल्द शुरू होगी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (22 अप्रैल 2026 की फोटो)) ( ANI )

बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में कुल आरक्षण की 15 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर अनुसूचित जाति (एससी) के आंतरिक कोटा पर निर्णय लिया गया. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा, "हमने अपने घोषणा पत्र में एससी से किया वादा पूरा किया है." इसके साथ ही, राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में 56,432 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि 'वलंगई' और 'इलंगई' समुदायों के लिए 5.25 प्रतिशत और खानाबदोश समुदायों सहित अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 4.55 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मूल रूप से अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण देने का इरादा किया था. हालांकि, अदालत के आदेश के कारण, इसे अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत तक कम कर दिया गया. इसके अनुसार, नागमोहन दास कमीशन ने दलित लेफ्ट, दलित राइट और स्पृश्य जातियों (Touchable Castes) को क्रमशः 6 फीसदी, 5 प्रतिश और 4 प्रतिशत की सिफारिश की थी. इसके अलावा, इसने 59 खानाबदोश समुदाय और आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़ और आदि आंध्र समूहों को एक- एक प्रतिशत दिया. हालांकि, राज्य सरकार ने बाद में बदलाव किया.