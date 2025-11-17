आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलेंगे CM सिद्धारमैया, कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की उम्मीद
कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही है कि सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं.
Published : November 17, 2025 at 1:14 PM IST
नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार में फेरबदल की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया शाम को खड़गे से उनके आवास पर मिल सकते हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात है. सूत्रों के मुताबिक, सीएम सिद्धारमैया राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं.
कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में, विशेषकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर, पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं) के बीच "सीएम पद शेयरिंग" समझौते का हवाला दिया जा रहा है.
हालांकि, शिवकुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह पार्टी के अनुशासित सिपाही बने रहेंगे.
शिवकुमार ने रविवार को कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की थी.
प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे सिद्धारमैया
सिद्धारमैया अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान सिद्धारमैया कर्नाटक के गन्ना किसानों के मुद्दे और महादयी तथा मेकेदातु जल परियोजनाओं के लिए लंबित मंजूरी पर चर्चा कर सकते हैं. सिद्धारमैया ने 6 नवंबर को पीएम मोदी को पत्र लिखकर गन्ना किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा था. गन्ना किसान अपनी उपज के लिए 3,500 रुपये प्रति टन की कीमत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
पत्र में उन्होंने दावा किया था कि समस्या की जड़ केंद्रीय नीतिगत उपायों में है: उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) फार्मूला, चीनी के लिए स्थिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), निर्यात पर अंकुश, तथा चीनी आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल का कम उपयोग.
यह भी पढ़ें- डिप्टी CM डीके शिवकुमार बोले- कांग्रेस को नहीं करूंगा ब्लैकमेल, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही