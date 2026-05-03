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कर्नाटक उपचुनाव: सिर्फ दो सीटें नहीं... यह है 'लिटमस टेस्ट', सिद्धारमैया और येदियुरप्पा की प्रतिष्ठा दांव पर

जटिल जातीय समीकरणों और प्रचार के बीच, 4 मई को आने वाले नतीजे कर्नाटक की भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे.

Karnataka Bypoll Results
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 8:53 PM IST

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बेंगलुरुः दक्षिण भारत की राजनीति का 'गेटवे' कहे जाने वाले कर्नाटक में कल यानी 4 मई को 'मिनी अग्निपरीक्षा' का परिणाम आने वाला है. दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना सिर्फ दो सीटों का फैसला नहीं करेगी, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति करने वाली दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, के लिए 'इज्जत का सवाल' बन गई है.

ऐसे समय में जब बंगाल विधानसभा चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, कर्नाटक की ये दो सीटें दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर रही हैं. यह मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहां कांग्रेस अपने 'दक्षिण के किले' को बचाने की जद्दोजहद में है, तो वहीं बीजेपी बंगाल की तर्ज पर ही यहां भी 'भगवा परचम' लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है. जटिल जातीय समीकरणों और ज़ोरदार प्रचार के बीच, 4 मई को आने वाले ये नतीजे कर्नाटक की भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे.

कांग्रेस के गढ़ में अनिश्चितता का साया

दावणगेरे दक्षिण, जिसे लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता रहा है. इस बार वहां असामान्य राजनीतिक हलचल देखी जा रही है. दिग्गज नेता शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस का दबदबा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां अभी तक जीत का स्वाद चखना बाकी है.

हालांकि, इस उपचुनाव ने नए समीकरण बना है. कांग्रेस ने दिवंगत नेता के पोते समर्थ शमनूर को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने श्रीनिवास दासकरयप्पा को अपना उम्मीदवार बनाया है. मैदान में 25 उम्मीदवारों और लिंगायत, मुस्लिम, अनुसूचित जाति (SC) और अन्य समुदायों से जुड़े जटिल जातीय समीकरणों के कारण, परिणाम अभी भी अनिश्चित बना हुआ है. इस निर्वाचन क्षेत्र में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जहां 68.43 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई.

इस मुकाबले का एक अहम पहलू बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं. जिनकी संख्या 75,000 से अधिक आंकी गई है और वे ऐतिहासिक रूप से यहां 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते रहे हैं. लेकिन इस बार समुदाय के वोटों में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मैदान में 14 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें निर्दलीय और एसडीपीआई के अफसर कोडलिपेटे जैसे छोटे दलों के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टिकट बंटवारे को लेकर आंतरिक कलह के कारण कांग्रेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कई अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी टिकट की मांग की थी, और समर्थ शमनूर को मैदान में उतारने के फैसले से नाराजगी पैदा होने की खबरें आईं. एक स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, "शिवशंकरप्पा के निधन के बाद मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार उतारने की पुरजोर मांग थी."

बागलकोट: सहानुभूति बनाम रणनीति

बागलकोट में उपचुनाव कांग्रेस विधायक एच.वाई. मेटी के निधन के कारण हो रहा है. कांग्रेस ने सहानुभूति और निरंतरता के भरोसे उनके बेटे, उमेश मेटी को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने वीरन्ना चरंतिमठ को एक और मौका दिया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे. इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसमें 1.78 लाख से अधिक वोट पड़े.

कांग्रेस का प्रचार मुख्य रूप से अपनी कल्याणकारी गारंटियों पर टिका रहा और उसने महिला मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की. पार्टी ने समुदाय विशेष के नेताओं और मंत्रियों को मैदान में उतारकर जाति-आधारित संपर्क रणनीतियां भी अपनाईं. दूसरी ओर, भाजपा ने लिंगायत वोटों को एकजुट करने और राज्य सरकार के कामकाज पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया. बी.एस. येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई और जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली.

परिणाम का इंतज़ार

दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जबरदस्त राजनीतिक दांव-पेंच देखने को मिले हैं, इसलिए इन नतीजों से कर्नाटक की भविष्य की चुनावी जंगों से पहले मतदाताओं के मूड का अहम संकेत मिलने की उम्मीद है. 4 मई की देर सुबह तक शुरुआती रुझान आने की संभावना है और दोपहर तक स्थिति काफी हद तक साफ हो सकती है. जैसे-जैसे मतगणना का दिन करीब आ रहा है, दोनों खेमे सावधानी के साथ जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं.

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