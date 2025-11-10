ETV Bharat / bharat

'बेंगलुरु जेल में कैदियों की मौज.. ISIS आतंकी को VVIP ट्रीटमेंट', भाजपा ने खोला मोर्चा, अधिकारियों पर गिरी गाज

भाजपा ने आरोप लगाया कि, बेंगलुरु की जेल आतंकियों, बलात्कारियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गई है.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
बेंगलुरु जेल में सुरक्षा की भारी चूक को लेकर कर्नाटक में घमासान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 2:20 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु (कर्नाटक): बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में सुरक्षा की बड़ी चूक का मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है. मामले के लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का घेराव किया. कथित तौर पर एक वीडियो में जेल में बंद कैदियों को विशेष सुविधा देने के आरोप लग रहे हैं. इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज, प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता हिरासत में
मामले में कारागार अधीक्षक (Jail Superintendent) मगेरी और सहायक अधीक्षक (ASP) अशोक भजन्त्री को निलंबित कर दिया गया है. वहीं मुख्य कारागार अधीक्षक (Chief Superintendent of Prison) के सुरेश का तबादला कर दिया गया है. वहीं, दूसरी तरफ परप्पना अग्रहारा 'वीवीआईपी ट्रीटमेंट' विवाद पर सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे भाजपा नेता हिरासत में लिए गए है.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
प्रदर्शन के दौरान कई भाजपा नेता हिरासत में लिए गए (ETV Bharat)

खबर के मुताबिक, पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, विपक्ष के नेता आर अशोक और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया.

'अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदियों, आतंकी की मौज', बीजेपी का प्रदर्शन
खबर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर मौत की सजा पाए सीरियल किलर उमेश रेड्डी और सोने की तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक अन्य कैदी तरुण राज भी शामिल था. राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) द्वारा दुबई से लाए गए आतंकवादी समूह ISIS ऑपरेटिव को भी जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखा गया था. वीडियो की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
प्रदर्शन के दौरान कई भाजपा नेता हिरासत में लिए गए (ETV Bharat)

सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन
इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेंगलुरु स्थित सरकारी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. खबर के मुताबिक, केंद्रीय जेल का एक वीडियो में आईएसआईएस आतंकवादियों और बलात्कारियों सहित कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर भाजपा यह विरोध प्रदर्शन कर रही है. वहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर अधिकारियों को तैनात किया गया है.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
प्रदर्शन के दौरान कई भाजपा नेता हिरासत में लिए गए (ETV Bharat)

बेंगलुरु जेल अपराधियों और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह, बीजेपी का आरोप
भाजपा जिला प्रभारी एस हरीश ने बेंगलुरु जेल के अंदर कुख्यात अपराधियों और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है और उनके कार्यकाल में यहा की जेल अब जेल नहीं रह गई हैं. वे आतंकियों, बलात्कारियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गई हैं. उन्होंने कहा कि, देश भर के आतंकवादी बेंगलुरू जेल में ट्रांसफर होना चाहते हैं क्योंकि यह सुरक्षित पनाहगाह बन गई है... वे केवल यही जेल चाहते हैं.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
जेल मामले में भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)

गृह मंत्री इस्तीफा दें, एस हरीश ने कहा
उन्होंने कहा कि, पार्टी कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का तत्काल इस्तीफा मांगती है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग करती है. विरोध प्रदर्शन के दौरान, भाजपा विधायक सीएन अश्वनाथ नारायण ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है, जो पूरी तरह से राष्ट्र-विरोधी है.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
प्रदर्शन करते बीजेपी नेता (ETV Bharat)

'कर्नाटक सरकार आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है', बीजेपी का आरोप
उन्होंने कहा कि, यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं है और कोई शासन नहीं है. भाजपा विधायक ने कहा कि, सरकार आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है और जेल आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बन गई है. उन्होंने कहा कि, आतंकवादियों को इस तरह का समर्थन पूरी तरह से राष्ट्रविरोधी है. अश्वनाथ ने कहा कि, जेल में गतिविधियां हो रही हैं, इसके बाद भी कांग्रेस सरकार किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस सरकार आतंकवादियों को पूरा समर्थन दे रही है.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल मामले में बीजेपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

बीवाई विजयेंद्र का राहुल गांधी पर निशाना
कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जेल के अंदर मौजूद आतंकवादियों को सक्षम बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, न केवल कट्टरपंथी तत्वों और आईएसआईएस के गुर्गों को बाहर खुली छूट मिली हुई है, बल्कि कर्नाटक की जेलों को भी आतंकवादियों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित मनोरंजन क्लब में बदल दिया गया है.

बीवाई विजयेंद्र ने कहा, "राहुल गांधी जो अक्सर विदेश यात्रा करते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप चाहते हैं. क्या अब वे इन आतंकवादियों को सक्षम कर रहे हैं. उनके नेटवर्क का उपयोग करके देश भर में अशांति पैदा कर रहे हैं और उन्हीं विदेशी ताकतों की मदद से कृत्रिम शासन परिवर्तन के लिए हमारे लोकतंत्र को अस्थिर कर रहे हैं"

'जेलों में अपराधियों के लिए मोबाइल फोन, एशो-आराम'
भाजपा नेता ने कहा कि, यहां की जेलों में अपराधियों के लिए मोबाइल फोन, एशो-आराम और भरपूर मौज-मस्ती का समय मिल रहा है. उन्होंने कहा कि, यहां की जेल कैदियों के लिए छुट्टियां मनाने का अड्डा है. कैदियों को ये सुविधाएं राष्ट्र विरोधी कांग्रेस सरकार और हमारे गरीब करदाताओं के पैसों की बदौलत मिल रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया, "राष्ट्रीय सुरक्षा से ऐसा खुला समझौता सिर्फ कांग्रेस सरकार के सक्रिय समर्थन और निर्देश से ही संभव है, जो अपने 'सर्वोच्च नेता' राहुल गांधी के हुक्म के मुताबिक काम कर रही है, जिनकी सत्ता की भूख हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता से ज्यादा है."

c
c (c)

जेल अधीक्षक मागेरी और एएसपी अशोक भजंत्री सस्पेंड, उच्च स्तरीय जांच का आदेश
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की खबरों की जांच के बाद जेल अधीक्षक मागेरी और एएसपी अशोक भजंत्री को सस्पेंड कर दिया गया है.

परमेश्वर ने कहा कि ऑनलाइन प्रसारित कुछ वीडियो और तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन जेल प्रबंधन में खामियों की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जेल के मुख्य अधीक्षक के. सुरेश का तबादला कर दिया गया है और अब एक आईपीएस अधिकारी जेल का कार्यभार संभालेंगे.

बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जी परमेश्वर ने कहा कि, मीडिया में खबरें आई थीं कि एक गैरकानूनी घटना हुई है. मामले की सच्चाई जानने के लिए एक बैठक हुई. उन्होंने कहा कि, मीडिया रिपोर्ट्स की जांच की गई है. कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि, वीडियो आज, कल या परसों की नहीं है, बल्कि, ये वीडियो 2023 के हैं. कुछ तस्वीरें एक या तीन से चार महीने पुरानी है.

BJP protests outside CM Siddaramaiah's residence
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, इसकी जिम्मेदारी तीन लोगों पर है. मुख्य जेल अधीक्षक के. सुरेश, जिन्हें तुरंत तबादला कर दिया गया है. उनकी जगह पहली बार एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है. उन्होंने कहा कि, अब से, परप्पना अग्रहारा जेल का प्रबंधन एक आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि, जेल संचालन की समीक्षा और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है. जी परमेश्वर ने कहा कि, मामले में एक नई समिति, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है. वे जेलों में हो रहे सभी मामलों की समीक्षा कर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी.

वीडिया में आखिर क्या था?
एक कथित वायरल वीडियो में परप्पन्ना अग्रहारा जेल, जिसे बेंगलुरु सेंट्रल जेल भी कहा जाता है, के कैदियों को जेल के अंदर मोबाइल फोन, टीवी वगैरह का अनाधिकृत इस्तेमाल करते हुए वीवीआईपी सुविधा का आनंद लेते हुए दिखाया गया है.

वीडियो में कथित तौर पर देखे गए कुछ लोगों में मौत की सज़ा पाए सीरियल किलर उमेश रेड्डी और सोने की तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक अन्य कैदी तरुण राज शामिल था. राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) द्वारा दुबई से लाए गए एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को भी जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखा गया था.

ये भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर BJP ने साधा निशाना, पूछा- कैसे दी गई इजाजत, सुरक्षा पर उठाए सवाल

TAGGED:

KARNATAKA
BHARTIYA JANATA PARTY
BJP PROTEST
PROTEST OUTSIDE CM RESIDENCE
PROTEST AT SIDDARAMAIAH RESIDENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.