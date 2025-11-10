एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर BJP ने साधा निशाना, पूछा- कैसे दी गई इजाजत, सुरक्षा पर उठाए सवाल
हवाई अड्डे के अंदर कुछ लोगों के नमाज पढ़ने पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सरकार हमला बोला.
Published : November 10, 2025 at 10:01 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बेंगलुरु हवाई अड्डे परिसर में कुछ लोगों द्वारा नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताएँ जताई हैं. कर्नाटक भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर नमाज अदा करने की आलोचना की.
विजय प्रसाद ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे इसकी मंजूरी देते हैं. प्रसाद ने कहा, 'बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी2 टर्मिनल के अंदर इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे, क्या आप इसे मंजूर करते हैं?' उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित पथ संचलन पर आपत्ति जताने और प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों पर आँखें मूंद लेने का आरोप लगाया.
How is this even allowed inside the T2 Terminal of Bengaluru International Airport?— Vijay Prasad (@vijayrpbjp) November 9, 2025
Hon’ble Chief Minister @siddaramaiah and Minister @PriyankKharge do you approve of this?
Did these individuals obtain prior permission to offer Namaz in a high-security airport zone?
Why is it… pic.twitter.com/iwWK2rYWZa
प्रसाद ने कहा, 'क्या इन लोगों ने उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डे के क्षेत्र में नमाज अदा करने की पूर्व अनुमति ली थी? जब आरएसएस संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद पथ संचलन करता है, तो सरकार उस पर आपत्ति क्यों करती है, लेकिन प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर आँखें मूंद लेती है? क्या यह इतने संवेदनशील क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है?'
यह घटना कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा 3 नवंबर को आरएसएस की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है. उन्होंने जानना चाहा कि आरएसएस अपनी गतिविधियों को गुप्त क्यों रखता है और बिना किसी संगठन के रूप में पंजीकृत हुए वह बड़े पैमाने पर मार्च कैसे निकाल सकता है.
पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, 'मुझे आरएसएस से कोई समस्या नहीं है, जब तक वे अपनी गतिविधियाँ चलाने और खुद को एक संगठन के रूप में पंजीकृत कराने के लिए सरकार से अनुमति लेते हैं. वे भारतीय कानूनों और संविधान से इतने डरे हुए क्यों हैं? वे इतने गोपनीय क्यों हैं? एक अपंजीकृत संगठन लाखों लोगों को देश भर में मार्च कराने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? भाजपा इतनी उत्सुक क्यों है कि आरएसएस देश के कानून का पालन न करे?'
कर्नाटक के मंत्री ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्रदान की गई उन्नत सुरक्षा संपर्क (एजीएल) पर भी सवाल उठाया. इसका अर्थ था कि यह आमतौर पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह एवं विदेश मंत्रियों के लिए आरक्षित है.