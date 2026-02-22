ETV Bharat / bharat

BJP विधायक 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया, कर्नाटक लोकायुक्त की कार्रवाई

भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रू लमानी ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रू लमानी (BJP MLA Chandru Lamani) को लोकायुक्त पुलिस ने अपने पर्सनल स्टाफ के जरिये एक कॉन्ट्रैक्टर से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. लमानी गडग जिले के शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं. उनको लक्ष्मेश्वर शहर में उनके ही एक अस्पताल में पकड़ा गया. कॉन्ट्रैक्टर विजय पुजार की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को यह ऑपरेशन किया. उस समय विधायक के निजी सहायक गुरु और मंजूनाथ को भी कथित तौर पर नकदी स्वीकार करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. तीनों आरोपियों से अभी गडग में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (SP) पूछताछ कर रहे हैं. लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, पहली बार विधायक बने लमानी, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं, ने कथित तौर पर एक रोड-कम-ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए रिटेंशन वॉल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए पुजार से 11 लाख रुपये कमीशन मांगा था.