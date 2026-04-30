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भाजपा नेता की हत्या करने वाले 6 दरिंदों को फांसी, जज ने कहा- 'सभ्य समाज ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं करता'

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )