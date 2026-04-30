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भाजपा नेता की हत्या करने वाले 6 दरिंदों को फांसी, जज ने कहा- 'सभ्य समाज ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं करता'

अदालत ने पहले वेंकटेश की हथियारों से काटकर हत्या करने के मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराया था. फैसला सुरक्षित रख लिया था.

BJP Leader Murder Case Verdict
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 4:54 PM IST

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कोप्पल (कर्नाटक): अतिरिक्त जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के गंगावती नगर अध्यक्ष वेंकटेश कुरुबा उर्फ जेएनएन वेंकी हत्या मामले के छह आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने गुरुवार, 30 अप्रैल को यह फैसला सुनाया. सजा पाने वालों के नाम रवि, मैलारी, धनराज, भीमा, सलीम और गंगाधर गवली हैं.

न्यायपालिका की सख्ती

एडीजे ने फैसला सुनाते हुए कहा, "वेंकटेश मारुति नाम के एक युवक की हत्या का चश्मदीद गवाह था, जिसकी गंगावती रेलवे स्टेशन के पास पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी. आपने वेंकटेश की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने अंत तक मारुति के इलाज और न्याय का समर्थन किया था. एक सभ्य समाज ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं करता है. इसलिए, आपके आपराधिक इतिहास को देखते हुए मृत्युदंड (फांसी की सजा) दी जाती है."

BJP Leader Murder Case Verdict
इन दोषियों को दी गयी फांसी की सजा. (ETV Bharat)

सरकारी वकील एस. नागालक्ष्मी ने बताया, "अदालत ने पहले वेंकटेश की घातक हथियारों से काटकर हत्या करने के मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा सुरक्षित रख ली थी. इसी के तहत आज न्यायाधीश ने छह लोगों को मौत की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने यह भी सलाह दी कि यदि आवश्यक हो तो दोषी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं."

क्या है घटना

अभियोजन के अनुसार 8 अक्टूबर 2025 की देर रात, वेंकटेश खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ दोपहिया वाहन से जा रहे थे. तभी कार में सवार कुछ युवकों ने उनका पीछा किया और उन पर हमला कर दिया. जब वेंकटेश नीचे गिर गए, तो उन लोगों ने हथियारों से उन पर हमला किया.

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वेंकटेश कुरुबा उर्फ जेएनएन वेंकी. (फाइल) (ETV Bharat)

गंभीर रूप से घायल वेंकटेश को आधी रात में ही सरकारी अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस के अनुसार, इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश और मारुति नाम के व्यक्ति के इलाज में मदद करना था.

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भाजपा नेता के हत्यारों को फांसी
कर्नाटक मौत की सजा
BJP LEADER MURDER CASE VERDICT

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