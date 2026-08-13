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कर्नाटक कैश वैन लूटकांड: बीदर STF को बिहार में लोगों ने बदमाश समझ पीटा, 25 लाख के दो इनामी गिरफ्तार

कर्नाटक कैश वैन लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया. आरोपी को मुठभेड़ के बाद वैशाली से गिरफ्तार किया, इस दौरान कुछ कनफ्यूजन हो गई-

बिहार के वैशाली में दबोचे गए कर्नाटक ATM लूटकांड के आरोपी
बिहार के वैशाली में दबोचे गए कर्नाटक ATM लूटकांड के आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 2:40 PM IST

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वैशाली: कर्नाटक के बीदर में SBI की कैश वैन पर हमला कर 83 लाख रुपये लूटने और गार्ड की हत्या के मामले में कर्नाटक STF ने बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले अमन कुमार और उसके दोस्त आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

कर्नाटक कैश वैन लूटकांड के आरोपी से मुठभेड़ : खबर के मुताबिक इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच मुठभेड़ भी हुई है. वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि कर्नाटक पुलिस इसी खुशी में जश्न भी मना रही है. अमन कुमार और आलोक कुमार पर 25 लाख का इनाम रखा गया था.

कर्नाटक कैश वैन लूटकांड पर वैशाली डीएसपी सदर का बयान (ETV Bharat)

83 लाख की हुई थी लूट : बिहार के वैशाली में 83 लाख रुपए लूट के आरोपी अमन कुमार को पकड़ने आई कर्नाटक पुलिस की टीम से कुख्यात इनामी आरोपी भिड़ गया. मारपीट करने लगा इसी दौरान वहां जुटे ग्रामीणों ने भी कर्नाटक पुलिस की टीम की पिटाई कर दी. सादे ड्रेस में होने के कारण ग्रामीण समझ नहीं पाए कि कुख्यात अमन को पकड़ने दूसरे राज्य की पुलिस आई है. बाद में परिचय मिलने पर शांत हुए.

ग्रामीणों ने कर्नाटक पुलिस को बदमाश समझकर पीटा : कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए कर्नाटक पुलिस उसके गांव में पहुंची थी. सादे लिबास में होने के कारण मारपीट के दौरान ग्रामीणों ने कर्नाटक पुलिस को अपराधी समझ लिया और पिटाई कर दी. उन्हें चारों ओर से घेर लिया.

वैशाली पहुंची कर्नाटक पुलिस को भीड़ ने पीटा, बिहार पुलिस के पहुंचने पर छोड़ा
कर्नाटक पुलिस को भीड़ ने पीटा, बिहार पुलिस के पहुंचने पर छोड़ा (ETV Bharat)

परिचय पत्र दिखाने पर ग्रामीणों ने छोड़ा : जब कर्नाटक पुलिस के जवानों ने परिचय पत्र दिखाया तो उन्होंने छोड़ा. इसके बाद स्थानीय सराय थाने को सूचना दी गई घायल अवर निरीक्षक अमित कुमार को सराय के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है. उसे गंभीर चोट आई है.

लंबे समय से कर्नाटक पुलिस कर रही थी रेकी : कर्नाटक पुलिस पिछले एक साल से इस पूरे इलाके में लगातार रेकी कर रही थी. जैसे ही पुलिस को पुख्ता इनपुट मिला की टीम ने छापेमारी कर दी. हालांकि, गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों और उनके समर्थकों ने भीड़ के साथ पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें एक जवान का हाथ टूट गया जबकि दूसरा चोटिल हो गया. लेकिन कर्नाटक पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों इनामी अपराधियों को धर दबोचा और उन्हें अपने साथ ले गई है.

''कर्नाटक में जनवरी 2025 के कैश वैन लूट और हत्या मामले में कर्नाटक पुलिस को इन दोनों आरोपियों की तलाश थी. ट्रांजिट रिमांड पर दोनों को कर्नाटक ले जाया जा रहा है.''- गोपाल मंडल, डीएसपी, सदर

16 जनवरी को हुई थी बीदर में लूट : 16 जनवरी 2025 को शिवाजी चौक SBI की मेन ब्रांच के ATM के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कैश भरने वाली टीम पर फायरिंग की और मिर्च पाउडर फेंककर कैश ट्रंक लूट लिया. फायरिंग में CMS के दो सिक्योरिटी गार्ड, गिरी वेंकटेश और शिवकुमार मारे गए और करीब ₹83 लाख कैश लूट लिया गया.

कर्नाटक के बीदर में SBI एटीएम लूटकांड के आरोपी
कर्नाटक के बीदर में SBI एटीएम लूटकांड के आरोपी (ETV Bharat)

अमन और अंबानी को पुलिस ने दबोचा : पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपियों की पहचान बिहार के वैशाली जिले के अमन कुमार और आलोक कुमार उर्फ ​​आशुतोष उर्फ ​​अंबानी के तौर पर की है. अब दोनों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद, बीदर पुलिस ने SBI बैंक के सामने क्राइम सीन पर पूरे वार्ड को रीक्रिएट किया और जश्न भी मनाया.

हैदराबाद के अफजलगंज में पिछले साल हुए शूटआउट की तस्वीर
हैदराबाद के अफजलगंज में पिछले साल हुए शूटआउट की तस्वीर (ETV Bharat)

हैदराबाद के अफजलगंज में हुआ था शूटआउट : वहीं आरोपी जब लूटकर 98 लाख कैश के भाग रहे थे तब अगले दिन यानी 17 जनवरी को 2025 को उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में अफजलगंज में प्राइवेट ट्रैवल्स मैनेजर पर गोली चला दी. मैनेजर ने उन्हें ट्रांजिट वैन से उतरने के लिए कहा था. उस वक्त पुलिस को शक था कि इसमें बिहार के एक गिरोह का हाथ है जो कई राज्यों में सक्रिय है.

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