ETV Bharat / bharat

लोन और ब्याज ना चुकाने पर शर्मनाक हरकत, महिला संग मारपीट और बनाया अश्लील वीडियो

बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्ज और उससे वसूली के किस्से तो आएदिन सुनने को मिलते हैं. कर्ज वसूलने वाले एजेंट बदतमीजी से पेश आते हैं और कभी-कभार मारपीट तक उतारू हो जाते हैं, लेकिन कर्नाटक से एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके आगे कर्ज वसूलने वाले किस्से शायद छोटे पड़ जाएं.

बेंगलुरु में एक महिला द्वारा लोन और ब्याज ना चुकाने पर उसे प्रताड़ित किया गया. यह तो कुछ भी नहीं. उसे कथित तौर पर किडनैप किया गया और उसे निर्वस्त्र करके बेरहमी से मारा-पीटा भी गया. पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों में दो महिलाओं समेत चार लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया. शिकायत में यह भी बताया कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़े और निर्वस्त्र हालत में उसका एक वीडियो भी बनाया और कर्ज और ब्याज ना चुकाने पर इस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी.

यह वारदात उस समय सामने आई जब पीड़िता की मां ने चंद्रालेआउट पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने करीब दो साल पहले आरोपी रेशमा बानू से करीब 1 लाख रुपये उधार लिए थे. इसके बाद इसी महिला के जरिए दूसरी आरोपी नाजत से 50 हजार रुपये और उधार लिए. आर्थिक परेशानियों के चलते वह किस्तें देने में असर्मथ थी.

चंद्रालेआउट पुलिस ने शुक्रवार को चारों लोगों के खिलाफ अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने, मारपीट और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया है. इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक 30 साल की महिला का अपहरण किया, उसे चार दिनों तक एक घर में बंधक बनाकर रखा और बकाया लोन के बदले पैसे ऐंठने के लिए उसकी अर्धनग्न हालत में वीडियो बनाई.

पुलिस थाने में 31 अगस्त, 2026 को दर्ज FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता ने लगभग दो साल पहले नाजत बेगम से साप्ताहिक किश्तों पर ₹50,000 और रेशमा बानू से मासिक ब्याज पर ₹1 लाख उधार लिए थे. उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह पिछले कुछ हफ्तों से किश्तें नहीं चुका पा रही थी. शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि 27 अगस्त, 2026 को नाजत ने उसे कुछ काम और पैसे देने के बहाने मेट्रो लेआउट स्थित अपने घर बुलाया. जब वह शाम करीब 5.30 बजे अपने नाबालिग बेटे के साथ वहां पहुंची, तो रेशमा बानू, उसका पति सुहेल और दो अन्य लोग घर में घुस आए, दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की.