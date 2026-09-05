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लोन और ब्याज ना चुकाने पर शर्मनाक हरकत, महिला संग मारपीट और बनाया अश्लील वीडियो

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. विस्तार से पढ़ें.

BENGALURU WOMAN ALLEGEDLY KIDNAPPED
लोन और ब्याज की रकम ना चुकाने पर शर्मनाक हरकत (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 10:40 AM IST

4 Min Read
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बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्ज और उससे वसूली के किस्से तो आएदिन सुनने को मिलते हैं. कर्ज वसूलने वाले एजेंट बदतमीजी से पेश आते हैं और कभी-कभार मारपीट तक उतारू हो जाते हैं, लेकिन कर्नाटक से एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके आगे कर्ज वसूलने वाले किस्से शायद छोटे पड़ जाएं.

बेंगलुरु में एक महिला द्वारा लोन और ब्याज ना चुकाने पर उसे प्रताड़ित किया गया. यह तो कुछ भी नहीं. उसे कथित तौर पर किडनैप किया गया और उसे निर्वस्त्र करके बेरहमी से मारा-पीटा भी गया. पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों में दो महिलाओं समेत चार लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया. शिकायत में यह भी बताया कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़े और निर्वस्त्र हालत में उसका एक वीडियो भी बनाया और कर्ज और ब्याज ना चुकाने पर इस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी.

यह वारदात उस समय सामने आई जब पीड़िता की मां ने चंद्रालेआउट पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने करीब दो साल पहले आरोपी रेशमा बानू से करीब 1 लाख रुपये उधार लिए थे. इसके बाद इसी महिला के जरिए दूसरी आरोपी नाजत से 50 हजार रुपये और उधार लिए. आर्थिक परेशानियों के चलते वह किस्तें देने में असर्मथ थी.

चंद्रालेआउट पुलिस ने शुक्रवार को चारों लोगों के खिलाफ अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने, मारपीट और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया है. इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक 30 साल की महिला का अपहरण किया, उसे चार दिनों तक एक घर में बंधक बनाकर रखा और बकाया लोन के बदले पैसे ऐंठने के लिए उसकी अर्धनग्न हालत में वीडियो बनाई.

पुलिस थाने में 31 अगस्त, 2026 को दर्ज FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता ने लगभग दो साल पहले नाजत बेगम से साप्ताहिक किश्तों पर ₹50,000 और रेशमा बानू से मासिक ब्याज पर ₹1 लाख उधार लिए थे. उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह पिछले कुछ हफ्तों से किश्तें नहीं चुका पा रही थी. शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि 27 अगस्त, 2026 को नाजत ने उसे कुछ काम और पैसे देने के बहाने मेट्रो लेआउट स्थित अपने घर बुलाया. जब वह शाम करीब 5.30 बजे अपने नाबालिग बेटे के साथ वहां पहुंची, तो रेशमा बानू, उसका पति सुहेल और दो अन्य लोग घर में घुस आए, दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की.

आरोपी ने कथित तौर पर ब्याज समेत 11 लाख रुपये की मांग की, चाकू दिखाकर उसे धमकाया और उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे नुकसान पहुंचाया. इसके बाद शाम करीब 7 बजे, महिला और उसके बच्चे को जबरदस्ती एक ऑटो में बिठाकर कुंबलगोडु के एक घर में ले जाया गया. उस घर की पहली मंजिल पर आरोपी रेशमा बानू मिली. शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि उसे डंडे से पीटा गया, गालियां दी गईं और एक कमरे में जबरदस्ती बंद कर दिया गया.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 29 अगस्त, 2026 को आरोपी ने उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया, मोबाइल फोन पर वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वह इसे वायरल कर देगा. आरोप है कि सुहेल ने पैसे वसूलने के लिए उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने की धमकी भी दी. पीड़िता के मुताबिक 29 अगस्त, 2026 को उसके बड़े बेटे को उसकी मां के घर वापस भेज दिया गया, जबकि उसे वहीं कैद रखा गया. 30 अगस्त 2026 को, उन्हें कथित तौर पर सिटी मार्केट के पास एक वकील के पास ले जाया गया और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए.

31 अगस्त 2026 की दोपहर को, जब रेश्मा टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर निकली, तो सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी घर पहुंचे. पुलिस ने उसे बचाया और चंद्रालेआउट पुलिस स्टेशन ले आई. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान नाजत बेगम, रेशमा बानू, सुहेल और सैफ के तौर पर की है. पुलिस ने बताया कि अभी जांच चल रही है.

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