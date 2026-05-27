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कर्नाटक: इबोला जैसे लक्षणों के बाद युगांडा से आई महिला अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो इबोला वायरस से फैलती है. इस बीमारी से मृत्यु दर काफी ज्यादा हो सकती है.

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भारत में इबोला वायरस को लेकर सरकार सतर्क (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
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बेंगलुरु: भारत में इबोला वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में युगांडा से आई एक महिला को भर्ती कराया गया है. इस महिला में इबोला वायरल के लक्षण पाए गए हैं. हालांकि अभी तक भारत में इबोला वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है.

बेंगलुरु के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि युगांडा की एक 28 साल की महिला में वायरस के लक्षण दिखने के बाद मंगलवार को सरकारी एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इबोला प्रभावित इलाके से आई महिला को शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण दिखने के बाद एहतियात के तौर पर होटल से अस्पताल लाया गया. उन्होंने बताया कि उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेज दिए गए हैं, और रिपोर्ट का इंतजार है. वहीं, प्रोटोकॉल के मुताबिक, दोबारा टेस्ट भी किया जाएगा. फिलहाल महिला की हालत स्थिर है.

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि उसकी हालत पर करीब से नजर रखी जा रही है क्योंकि वह हाल ही में इबोला से प्रभावित इलाके से आई थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 17 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में इबोला बीमारी (ED) के फैलते प्रकोप को 'इंटरनेशनल कंसर्न की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' (PHEIC) घोषित किया. कई अफ्रीकी देशों में इबोला फैलने की वजह से, कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को उन लोगों को सलाह दी थी, जिन्होंने हाल ही में प्रभावित देशों की यात्रा की है, कि वे लौटने के बाद 21 दिनों तक हेल्थ मॉनिटरिंग और सेल्फ-ऑब्जर्वेशन से गुजरें.

विभाग ने कहा कि जिन लोगों में लक्षण दिखें, उन्हें तुरंत पास की हेल्थ सेंटर में रिपोर्ट करना चाहिए, जबकि रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRTs) सर्विलांस का काम करेंगी. बेंगलुरु में, राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज (RGICD) को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर चुना गया है, जबकि एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल को क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट सेंटर के तौर पर चुना गया है. मंगलुरु में, न्यू मंगलुरु पोर्ट अथॉरिटी (NMPA) के तहत श्रीनिवास पोर्ट हॉस्पिटल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जबकि वेनलॉक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आइसोलेशन और ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है.

जानिए क्यों खतरनाक है इबोला वायरस
इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो इबोला वायरस से फैलती है. इस बीमारी से मृत्यु दर काफी ज्यादा हो सकती है. अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें तेज बुखार के साथ कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, दस्त, पेट दर्द और पूरे शरीर में चकत्ते और आंखें लाल हो जाती हैं. इस बीमारी के बारे में जो पता चला है उसके मुताबिक यह बीमारी संक्रमण से फैलती है.

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