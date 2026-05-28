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कर्नाटक: 'सिद्धा' जाएंगे या 'शिव' आएंगे, कुछ देर में होगा इसका फैसला

कर्नाटक में काफी समय से सत्ता परिवर्तन की बात चल रही थी. कुछ देर में ऐसी चर्चाओं पर विराम लगेगा.

CM SIDDARAMAIAH MAY RESIGANATION
कर्नाटक में आज होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान! (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 9:28 AM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इससे पहले सीएम ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अपने आवास पर बैठक के लिए नाश्ते पर बुलाया है. ऐसी चर्चा है कि इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे.

ताजा जानकारी के मुताबिक सीएम पद को लेकर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और अटकलों के बीच डिप्टी सीएम और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) अध्यक्ष डीके शिवकुमार के समर्थक बेंगलुरु में उनके घर पहुंच गए हैं. ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होने के लिए मंत्री एचके पाटिल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर पहुंचे है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में सीएम के इस्तीफे की स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी चुपके से इसकी पुष्टि कर दी है. वहीं, खबर मिली है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज सुबह किसी काम से मुंबई रवाना हो गए हैं. ब्रेकफास्ट मीटिंग की बात करें तो इसमें सभी मंत्रियों के शामिल होने की बात कही जा रही है. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी वहीं मौजूद रहेंगे. सूत्रों से यह भी पता चला है कि कर्नाटक की नई सरकार में करीब 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं. इनके नाम भी लगभग फाइनल हो गए हैं.

बता दें, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी संग बैठक की थी. इसी बैठक में फैसला लिया गया कि सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे. अभी तक सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ब्रेकफास्ट मीटिंग राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे.

सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि पार्टी सिद्धारमैया को राज्यसभा भेज सकती है और राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका भी दे सकती है.

पढ़ें: अबकी बार कर्नाटक में डीके सरकार! सिद्धारमैया ने बुलाई ब्रेकफास्ट मीटिंग, दे सकते हैं पद से इस्तीफा!

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