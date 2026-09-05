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उत्तराखंड में हुए कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान पर बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज की जीरो एफआईआर

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( IANS )

बेंगलुरु : बेंगलुरु पुलिस ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में हुए "शुद्धिकरण अनुष्ठान" के संबंध में एक शिकायत के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज की है. यह अनुष्ठान 8 अगस्त, 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद किया गया था. इसी घटना को लेकर देश भर में कम से कम आठ जगहों पर ऐसी ही FIR दर्ज की गई हैं. एफआईआर बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस स्टेशन में 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' की धारा 7(1)(c), 7(1)(d) और 7(1)(e), एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' की धारा 3(1)(u) और 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' की धारा 196(1)(b) के तहत दर्ज की गई है. भारतीय न्याय संहिता की यह धारा अलग-अलग समूहों के बीच वैमनस्य के भाव को बढ़ावा देने से संबंधित है. कांग्रेस की एसटी (अनुसूचित जनजाति) इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष टी.आर. रामप्पा ने 31 अगस्त को विधान सौधा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने खड़गे के साथ जाति-आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था. पुलिस ने बताया कि इसी आधार पर 'जीरो एफआईआर' दर्ज की गई है. शिकायत में कहा गया है कि 10 अगस्त को स्थानीय BJP नेताओं ने शुद्धिकरण पूजा की. उन्हें लगा कि खड़गे के अनुसूचित जाति से होने के कारण मैदान 'अपवित्र' हो गया था. शिकायत में आरोप है कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया के सामने इस हरकत को सही ठहराया था.