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बेंगलुरु में दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट को धमकी, बच्चों को सा न लाने और आईफोन न छुने की चेतावनी

दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट को धमकी ( IANS )

बेंगलुरु: पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर बम की धमकी मिली है. यह धमकी एक ई-मेल के जरिए दी गई है कि रविवार 29 नवंबर को कॉन्सर्ट स्थल मदावारा स्थित NICE ग्राउंड्स पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में विस्फोट किया जाएगा. पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में बेंगलुरु के उत्तरी डिवीजन के CEN पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है.

दर्ज एफआईआर के मुताबिक, हुबली-धारवाड़ नगर निगम (HDMC) के कमिश्नर के आधिकारिक ईमेल पते पर एक धमकी भरा संदेश भेजा गया था. इस मेल में 29 नवंबर को मादवारा के NICE ग्राउंड्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में IED धमाका करने की धमकी दी गई है. इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल के पास स्थित मादवारा मेट्रो स्टेशन को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है. ईमेल में कार्यक्रम में आने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है; इसमें बच्चों को साथ न लाने, कहीं भी पड़े लावारिस आईफोन (iPhone) को न छूने और मेट्रो से सफर न करने की बात कही गई है. मेल के अंत में खालिस्तान-समर्थक नारा लिखा गया है.