बेंगलुरु में दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट को धमकी, बच्चों को सा न लाने और आईफोन न छुने की चेतावनी
कर्नाटक पुलिस को भेजे गए इस मेल में मेट्रो से सफर न करने की धमकी भी दी गई है. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 24, 2026 at 5:32 PM IST
बेंगलुरु: पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर बम की धमकी मिली है. यह धमकी एक ई-मेल के जरिए दी गई है कि रविवार 29 नवंबर को कॉन्सर्ट स्थल मदावारा स्थित NICE ग्राउंड्स पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में विस्फोट किया जाएगा. पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में बेंगलुरु के उत्तरी डिवीजन के CEN पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है.
दर्ज एफआईआर के मुताबिक, हुबली-धारवाड़ नगर निगम (HDMC) के कमिश्नर के आधिकारिक ईमेल पते पर एक धमकी भरा संदेश भेजा गया था. इस मेल में 29 नवंबर को मादवारा के NICE ग्राउंड्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में IED धमाका करने की धमकी दी गई है. इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल के पास स्थित मादवारा मेट्रो स्टेशन को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है. ईमेल में कार्यक्रम में आने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है; इसमें बच्चों को साथ न लाने, कहीं भी पड़े लावारिस आईफोन (iPhone) को न छूने और मेट्रो से सफर न करने की बात कही गई है. मेल के अंत में खालिस्तान-समर्थक नारा लिखा गया है.
इस धमकी भरे मेल के संबंध में मिली शिकायत के आधार पर, बेंगलुरु उत्तर डिवीजन के CEN पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. साइबर अपराध पुलिस ने धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले अकाउंट के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि ई-मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए आईपी (IP) एड्रेस को ट्रैक करने और इस मेल के पीछे मौजूद व्यक्तियों या समूह के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं.