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बेंगलुरु: कैब ड्राइवर का खूनी खेल, पत्नी, सास और साले समेत 7 का बेरहमी से किया मर्डर

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक भयावह घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक यहां एक कैब ड्राइवर ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों समेत सात लोगों की सिल-बट्टे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी.

यह घटना दो दिन पहले हुई थी. पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी इंदुशेखर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, पीड़ितों की पहचान श्रीरामपुरा के रहने वालों के रूप में हुई है, जिनमें रूपावती (सास), उनकी बेटी सुनीता (आरोपी की पत्नी), उनके बेटे शिवकुमार और शंकर, उनकी बहुएं दिव्या और नलिनी, और उनका पोता पुनीत शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों की हत्या की, उसका अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था. हालांकि परिवार के बड़े-बुजुर्गों ने बीच-बचाव करके विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन झगड़े खत्म नहीं हुए. सुनीता का अपनी मां और भाइयों के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, जो इंदुशेखर को पसंद नहीं था. उसने सुनीता के अपने मायके आने-जाने पर भी पाबंदियां लगा दी थीं. फिर भी, सुनीता ने अपने परिवार से अपना नाता नहीं तोड़ा. इस बात को लेकर अपनी पत्नी से नाराज इंदुशेखर ने अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया और उनकी हत्या करने की साजिश रची.

बता दें, इंदुशेखर ने करीब दो दशक पहले सुनीता से शादी की थी. यह परिवार राजाजीनगर में भाश्याम सर्कल के पास रहता था. हालांकि उनका वैवाहिक जीवन सामान्य था, लेकिन हाल ही में, घरेलू मुद्दों को लेकर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे.

इस हत्याकांड के आरोपी ने अपनी पत्नी सुनीता के सिर पर सिलबट्टे से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद वह शव को कार में ले गया और नंदी हिल्स में फेंक दिया. उसके लापता होने पर किसी को शक न हो, इसलिए उसने पड़ोसियों से झूठ बोला कि वह अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई है. साथ ही, उसने उसका मोबाइल फोन भी बंद कर दिया ताकि यह लगे कि वह संपर्क में नहीं है. अपनी योजना के अगले चरण में, आरोपी ने अपनी पत्नी के भाइयों, शिवकुमार और शंकर को अपने घर बुलाया, जहां उन्होंने साथ बैठकर शराब पी, इसके बाद उसने सिलबट्टे से वार करके उन दोनों की भी हत्या कर दी. इंदुशेखर पर बाद में नलिनी (शंकर की पत्नी) और दिव्या (शिवकुमार की पत्नी) की हत्या करने का भी आरोप है.

इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी सास रूपवती और शंकर के बेटे पुनीत की भी हत्या कर दी. इसके बाद, उसने शवों को एक ही जगह पर छोड़ने के बजाय अलग-अलग जगहों पर ले जाकर फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि हत्याओं के बाद, आरोपी ने घर से खून के धब्बे साफ किए और सिल-बट्टे को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया.

नलिनी की मां ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. जब पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, तो कई हत्याओं की भयावह सच्चाई सामने आई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अपराध से जुड़ी सभी वस्तुओं कार समेत जब्त कर ली गई हैं.

आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस उसे नंदी हिल्स समेत कई जगहों पर ले गई ताकि तलाशी अभियान चलाया जा सके. कई घंटों की तलाशी के बाद, पुनीत का शव मिल गया. बाकी छह शव कहां ठिकाने लगाए गए थे, इसका पता लगाने के लिए अभियान अभी भी जारी है. शवों को खोजने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध वाली जगह, शवों को ले जाने के रास्ते और सबूत मिटाने की आरोपी की कोशिशों को लेकर विस्तृत जांच चल रही है.